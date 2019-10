Ελληνικό: Οι προσφορές για το καζίνο και τα επόμενα βήματα

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη

tigoum@naftemporiki.gr



Ως ικανοποιητική για τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού εκτιμάται η συμμετοχή δύο μεγάλων αμερικανικών εταιρειών στον διαγωνισμό για την άδεια καζίνο και Integrated Resort Casino (IRC) στο Ελληνικό, επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι δεσμευτικές προσφορές των Hard Rock International και Mohegan Gaming & Entertainment - ΓΕΚ Τέρνα κατατέθηκαν χθες λίγο πριν από τις 11 το πρωί στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που διεξάγει τον διαγωνισμό, από τα ίδια τα ανώτατα στελέχη των εταιρειών.

Επικεφαλής της αντιπροσωπίας που κατέθεσε την προσφορά της Mohegan ήταν ο Μάριος Κοντομέρκος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ενώ τον συνόδευε ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ Τέρνα USA Μανόλης Μουστάκας (ο ελληνικός κατασκευαστικός όμιλος συμμετέχει με 35% στο σχήμα υπό τη Mohegan που υπέβαλε την προσφορά). Για τη Hard Rock τη δεσμευτική προσφορά κατέθεσαν οι John Eder, Executive Vice President & Chief Financial Officer και ο Sean Caffery, Senior Vice President of Business and Casino Development. Ο διευθύνων σύμβουλος της Hard Rock, Τζιμ Άλεν, δεν παραβρέθηκε γιατί ήταν προγραμματισμένα τα εγκαίνια τουριστικού συγκροτήματος της εταιρείας στη Φλόριντα.

Οι δύο εταιρείες έχουν μιλήσει για επένδυση 1 δισ. ευρώ, η οποία θα ολοκληρωθεί περίπου σε 2,5 με 3 χρόνια από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η κατασκευή.

Από χθες ξεκίνησε η εξέταση των νομιμοποιητικών εγγράφων των δύο προσφορών, ώστε να αποφασιστεί αν και οι δύο εταιρείες πληρούν τα κριτήρια για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Αυτό θα διαρκέσει κάποιες μέρες, χωρίς να είναι γνωστό εκ των προτέρων πόσες. Πρόκειται μάλλον για ένα από τα κρισιμότερα στάδια της διαδικασίας γιατί είναι πιθανό να γίνουν ενστάσεις οι οποίες για να εξεταστούν θα χρειασθούν επιπλέον χρόνο.

Στη συνέχεια θα γίνει το πρακτικό για τα νομιμοποιητικά έγγραφα και αφού ολοκληρωθεί το στάδιο αυτό θα ανοίξουν οι τεχνικές προσφορές και στη συνέχεια οι οικονομικές. Στελέχη που είναι κοντά στη διαδικασία εκτιμούν ότι ο διαγωνισμός είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε οι προσφορές να μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά (τα κριτήρια είναι επαρκώς ποσοτικοποιημένα), κάτι που θα βοηθήσει πιθανώς στο να ελαχιστοποιηθούν οι ενστάσεις για να μην καθυστερήσει η ανάδειξη του αναδόχου. Πάντως, η πιο αισιόδοξη εκτίμηση είναι ότι ο ανάδοχος θα έχει οριστεί σε περίπου δύο μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανάδοχος-επενδυτής για το IRC θα επιλεγεί έπειτα από αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, που αναφέρεται στο μέγεθος της επένδυσης και της οικονομικής προσφοράς, με βαρύτητα 40% και 60% αντίστοιχα. Η ορισθείσα κατώτερη οικονομική προσφορά είναι 30 εκατ. ευρώ, ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ με την παράδοση της άδειας καζίνο (αρχικό τίμημα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα κριθούν και από ένα δεύτερο ποσό που θα καταβάλλεται ετησίως από το 3ο έως το 25ο έτος της 30ετούς περιόδου παραχώρησης της άδειας, για το οποίο δεν έχει οριστεί αρχικό τίμημα (είναι ανοιχτό). Το τμήμα του συνολικού ετήσιου τιμήματος που προτείνεται, από το 3ο έως και το 14ο έτος της περιόδου παραχώρησης δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του συνολικού ετήσιου τιμήματος.

Για τη μίσθωση της έκτασης των 200 στρεμμάτων στο Ελληνικό θα συνάψουν συμφωνία με τη Lamda Development. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ετήσιο τίμημα που θα καταβάλλεται στη Lamda θα είναι το 5% των ακαθάριστων εσόδων, με ένα κατώτερο ποσό της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ.

Ευ. Καραγρηγορίου: Ημέρα ορόσημο για το μεγάλο έργο

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ Ευάγγελος Καραγρηγορίου, ο οποίος υποδέχθηκε χθες τα στελέχη των δύο εταιρειών, σημείωσε ότι η χθεσινή μέρα «αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση της εμβληματικής επένδυσης του Ελληνικού και ειδικότερα για την υλοποίηση ενός διεθνούς φήμης τουριστικού και ψυχαγωγικού προορισμού, με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία, όπως αναμένεται να είναι το συγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με καζίνο, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση των προσφορών από τους δύο διαγωνιζόμενους, ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός σταθμός στην πορεία για την επιτυχή εξέλιξη του διαγωνισμού για τη χορήγηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό. Η Ελλάδα, μετά και τη σημερινή διαδικασία, αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι μπορεί να προσελκύει μεγάλες ξένες άμεσες επενδύσεις και να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης για όλους».

Σύμφωνα με στελέχη που βρίσκονται κοντά στον διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό, το γεγονός ότι χθες είχαμε δύο δεσμευτικές προσφορές από ισάριθμες εταιρείες, που δείχνουν και με την επικοινωνιακή τους στρατηγική ότι θέλουν πάρα πολύ να προχωρήσουν αυτή την επένδυση, οφείλεται σε ένα βαθμό στον ν. 4512/18 και ειδικότερα στα άρθρα του που αφορούν τις επιχειρήσεις καζίνο που θεσπίστηκαν έπειτα από εισήγηση του κ. Καραγρηγορίου, ο οποίος μελέτησε το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ένα καζίνο, όσο μεγαλύτερο τζίρο πραγματοποιεί, τόσο μικρότερο ποσοστό επί του μικτού του κέρδους καταβάλλει ως φόρο.

Για μικτό κέρδος έως 100 εκατ. ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 20%, ενώ για μικτό κέρδος άνω των 500 εκατ. ευρώ ο συντελεστής φορολογίας πέφτει στο 8%. Η κλιμάκωση με αυτόν τον τρόπο της φορολογίας (υπάρχουν και ενδιάμεσοι συντελεστές) θεωρείται ότι αποτέλεσε κίνητρο για τους ενδιαφερόμενους, ενώ συμβάλλει ώστε η επένδυση να είναι το δυνατόν μεγαλύτερη για να προσελκύει περισσότερους ξένους τουρίστες και ως εκ τούτου και περισσότερα έσοδα.