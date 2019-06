«Χάος» στη ναυτιλία φέρνουν τα νέα αποθειωμένα καύσιμα

Από την έντυπη έκδοση

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Θεόδωρος Βενιάμης και προειδοποίησε χθες για «χάος» που θα επικρατήσει στην παγκόσμια ναυτιλία με την εφαρμογή από τις αρχές του 2020 του «άστοχου» κανονισμού του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που αφορά τα νέα αποθειωμένα καύσιμα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο του Greek Shipping Summit, που είχε θέμα «2020: The wind of Change in Global Shipping», ο κ. Βενιάμης, αφού διευκρίνισε ότι η ΕΕΕ επικροτεί και στηρίζει πλήρως τον στόχο του κανονισμού για τη μετάβαση σε μια εποχή νεών καυσίμων πιο φιλικών προς το περιβάλλον, συμπλήρωσε ότι είναι αδιανόητο λίγους μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης του Κανονισμού, να υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα όσον αφορά την εφαρμογή του.

Χωρίς δικλίδες ασφαλείας

Η ΕΕΕ, υπογράμμισε, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της ελληνόκτητης ναυτιλίας, έθεσε πρώτη και εγκαίρως ενώπιον των ευθυνών τους τον ΙΜΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ενσωματώσει το σχετικό Κανονισμό στο ενωσιακό της κανονιστικό πλαίσιο, για τις αστοχίες του όλου εγχειρήματος και την παντελή έλλειψη, τουλάχιστον έως πριν λίγο καιρό, δικλίδων ασφαλείας για την αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Βενιάμης

Ο ίδιος επικαλέστηκε συναντήσεις του με τον γενικό γραμματέα του ΙΜΟ Κιτάκ Λιμ, και τους επιτελείς του, όπου έθεσε τα θέματα ασφαλείας και επάρκειας καυσίμων. Από τον ΙΜΟ εκτίμησαν, όπως είπε, ότι τα νέα καύσιμα μειωμένου θείου θα καλύπτουν αρχικά το 80% της ζήτησης, ωστόσο άλλες μελέτες αναφέρουν ότι δεν θα είναι παραπάνω από 60%. Τα λιμάνια της Ευρώπης μπορεί να καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό, αν και η Ελλάδα δεν θα έχει παρά ελάχιστες ποσότητες, ενώ σε άλλα λιμάνια δεν θα υπάρχουν καθόλου, είπε. «Υπάρχει ο κίνδυνος», προειδοποίησε, «να μείνουν τα πλοία καραβοφάναρο, να επικρατήσει χάος, καθώς μιλάμε για 70.000-80.000 πλοία». «Ο Θεός μαζί μας» είπε χαρακτηριστικά.

Διαφωνία για τα scrubbers

Τόνισε ακόμη ότι η ΕΕΕ από το 2008 διαφωνούσε με την επιλογή των scrubbers, ζητώντας όλη η διαδικασία για το νέο καύσιμο να γίνει τη στεριά, ενώ τώρα έχει μεταφερθεί στο πλοίο.

Έξι μήνες πριν από την εφαρμογή του κανονισμού παραμένει απολύτως εκτός ευθυνών η βιομηχανία παραγωγής πετρελαίου, ενώ και από τους κατασκευαστές μηχανών των πλοίων κανείς δεν έχει εγγυηθεί αν θα λειτουργούν οι μηχανές με ασφάλεια με τα νέα καύσιμα. Επίσης έθεσε ενώπιον των ευθυνών τους και τους νηογνώμονες, οι οποίοι στα πρώτα στάδια των συζητήσεων παρέμειναν, όπως είπε, σιωπηλοί παρατηρητές.

Τέλος, αναφορικά με την επιλογή των scrubbers, είπε ότι είναι μία επιχειρηματική επιλογή, όμως το μέτρο αυτό, ενώ επιλέγεται το όνομα του περιβάλλοντος, απλώς δίνει τη δυνατότατα σε κάποιους να κερδοσκοπούν. «Δεν έχω πρόβλημα να πω και ονόματα» τόνισε και αναφέρθηκε σε εισηγμένη το αμερικάνικο χρηματιστήριο εταιρεία αποδίδοντας τη σχετική απόφαση να εφοδιάσει με scrubbers όλα τα πλοία της στους μετόχους της και όχι στα στελέχη της. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προσέλκυση νέων στη ναυτιλία, ο κ. Βενιάμης μίλησε για συνδικαλιστικές αγκυλώσεις και αναρωτήθηκε «γιατί να στερούμε το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο παιδί να πάει στη θάλασσα με μισθούς που πληρώνονται διεθνώς, είτε είσαι στην Ευρώπη είτε αλλού». Τέλος, αναρωτήθηκε αν έχουν αναλογιστεί όλοι τι θα σημάνει για την οικονομία μας να πάνε 30.000 νέοι στη θάλασσα. «Όλα αυτά τα χρήματα έρχονται κατευθείαν στην ελληνική οικονομία και θα προστίθενται στο ΑΕΠ» είπε χαρακτηριστικά.