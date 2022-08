FT: Το σκάνδαλο των υποκλοπών εντείνει την πίεση στον Κ. Μητσοτάκη

Εκτενές άρθρο για την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών φιλοξενούν σήμερα οι Financial Times. Το άρθρο, υπό τον τίτλο «Greek wiretap cases turn up heat on Mitsotakis» (Οι ελληνικές υποθέσεις παρακολουθήσεων εντείνουν την πίεση στον Μητσοτάκη) εξιστορεί τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών, περιλαμβάνει δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και σχόλια αναλυτών.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει απαντήσεις. Από τότε που οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες παραδέχθηκαν ότι παγίδευσαν το κινητό του τηλήφωνο, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ένα πρόσωπο - ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - πρέπει να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του στην υπόθεση» αναφέρει το άρθρο.

«Ποιος ζήτησε και για ποιον λόγο την παρακολούθηση ενός Έλληνα Ευρωβουλευτή και υποψηφίου εκείνη την περίοδο για την προεδρία του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος, σε παράβαση των νόμων και του Συντάγματος. Δεν είναι ο πρωθυπουργός αυτός που έχει άμεση πολιτική ευθύνη, που ελέγχει τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών της χώρας;» αναρωτιέται ο Ν. Ανδρουλάκης, με την αρθρογράφο, Ελένη Βαρβιτσιώτη, να επισημαίνει ότι «η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη εξελίσσεται σε οξύ πολιτικό πρόβλημα για τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του».

«Έχοντας ξεπεράσει με επιτυχία μία σειρά από άκρως απαιτητικές κρίσεις- από τη μετανάστευση έως τον Covid-19 και από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έως την ενεργειακή κρίση- (ο κ. Μητσοτάκης) τώρα αντιμετωπίζει μία κρίση με τις υψηλότερες πιθανότητες πολιτικής αποσταθεροποίησης» σχολίαζει ο Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, σημειώνει ότι το σκάνδαλο μπορεί να «χαλάσει την εικόνα την οποία ο Μητσοτάκης δομεί προσεκτικά τα τελευταία χρόνια, προσπαθώντας να δείξει ότι πρόκειται για έναν πολιτικό με φιλελεύθερες απόψεις σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα».

Στο φιλοξενούνται και δηλώσεις προσώπου κοντά στον πρωθυπουργό (υπό καθεστώς ανωνυμίας), που επαναλαμβάνει ουσιαστικά τους υπαινιγμούς περί εμπλοκής της Ρωσίας, λόγω της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε δει απόπειρες αποσταθεροποίησης μιας σειράς ευρωπαϊκών χωρών. Τόσο με άμεσους όσο και έμμεσους τρόπους», αναφέρει χαρακτηριστικά.