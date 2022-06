Ολυμπιακή Ημέρα, ένα παγκόσμιο γεγονός στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουνίου, έως το 5 απόγευμα, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας γιορτάζει την Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα, με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων ανοιχτό προς όλους.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Μουσείου θα ανοίξουν εκπρόσωποι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, υπό την αιγίδα των οποίων διοργανώνεται και η φετινή Ολυμπιακή Ημέρα στην χώρα μας. Ξεχωριστές δράσεις θα πραγματοποιηθούν με τους Ολυμπιονίκες Νέρι Νιαγκουάρα και Νίκο Κακλαμανάκη, που θα μοιραστούν με παιδιά και ενήλικες, εμπειρίες αγώνων που έγιναν μαθήματα ζωής.

Η Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα ξεκίνησε να εορτάζεται στις 23 Ιουνίου 1948, στην επέτειο της ημέρας ίδρυσης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο συνέδριο της Σορβόννης.

Οι εορτασμοί της Παγκόσμιας Ολυμπιακής Ημέρας με δράσεις σε όλον τον κόσμο υπό την αιγίδα των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, προβάλλουν ένα μήνυμα συμμετοχής όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Φέτος ένας νέος πυλώνας εντάσσεται στην Ολυμπιακή Ημέρα και έχει στον πυρήνα του το μήνυμα «Together for a better world - Μαζί για έναν καλύτερο κόσμο». Περιλαμβάνει θεματικές όπως η βιωσιμότητα, η συμπερίληψη, η αλληλεγγύη και η ειρήνη, με στόχο να φέρει κοντά τους ανθρώπους για να συμβάλουν όλοι μαζί σε έναν καλύτερο κόσμο μέσω του αθλητισμού. Κάθε χρόνο, η Ολυμπιακή Ημέρα επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα που γίνεται το κοινό παγκόσμιο νήμα. Η θεματική της Ολυμπιακής Ημέρας για το 2022 εστιάζει στην ειρήνη. Το σύνθημα #MoveForPeace ή Μαζί για την Ειρήνη, είναι μια πρόσκληση προς όλους να δείξουν μέσω της σύσσωμης υποστήριξης τους προς έναν ειρηνικό κόσμο.

Διάρκεια εκδήλωσης: 10:00 – 17:00

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

10:00 Προσέλευση

10:15 – 11:00 Χαιρετισμός εκπροσώπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

10:20 – 12:00 Συνάντηση και γνωριμία με την Ολυμπιονίκη κολύμβησης, Νέρι Νιαγκουάρα, στην μόνιμη έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας

12:00 – 14:00 Ο αθλητισμός εξυψώνει, δεν ταπεινώνει…» Ομιλία του Ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας, Νίκου Κακλαμανάκη, για τα παιδιά

14:00 – 15:00 Περιήγηση στην μόνιμη έκθεση

15:00 – 17:00 «Ταξιδεύοντας στη θύελλα» Ομιλία του Ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας, Νίκου Κακλαμανάκη, για ενήλικες

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι ελεύθερη. Απαιτείται κράτηση θέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση: Τ. 2106885560

naftemporiki.gr