Hotel of the Year: ποια είναι τα κορυφαία ξενοδοχεία της χρονιάς;

Πριν λίγες ημέρες, μοναδικά ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα και δυναμικά new openings ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν στην τελετή απονομής των Greek Hotel of the Year Awards. Δείτε τα και σχεδιάστε την επόμενή σας απόδραση.

Τα βραβεία-θεσμός της ελληνικής φιλοξενίας ανέδειξαν για τέταρτη χρονιά καταλύματα που διακρίνονται για το μοναδικό ύφος των υπηρεσιών, της αρχιτεκτονικής και του προσωπικού τους και τα οποία αποτελούν ξεχωριστό προορισμό για τους φιλοξενούμενούς τους. Η τελετή Greek Hotel of the Year Awards πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Έβδομος – Multi Event City Loft στο Σύνταγμα και μεταξύ των νικητών συναντάμε σημαντικά brands όπως: Costa Navarino, Angsana Corfu Resort & Spa, Academias Hotel -Autograph Collection by Marriott International, Poseidonion Grand Hotel, Belvedere Mykonos, Euphoria Retreat, New Hotel, Kalesma Mykonos, Acro Suites και The Olivar Suites.