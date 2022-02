Στο Release Athens Festival οι Rhapsody of Fire

Το Release Athens υποδέχεται τους Rhapsody of Fire, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού. Οι Ιταλοί βετεράνοι του power metal θα πλαισιώσουν τους Manowar και Rotting Christ, σε μια βραδιά που θα ενθουσιάσει όλους τους οπαδούς του σκληρού ήχου.

Οι Rhapsody Of Fire, δημιουργήθηκαν το 1993 στην Τεργέστη και με το ντεμπούτο τους, το ρηξικέλευθο «Legendary Tales» (1997), καθόρισαν τι σημαίνει συμφωνικό power metal παίρνοντας έμπνευση από τις ενορχηστρώσεις της κλασικής και κινηματογραφικής μουσικής καθώς και με επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Helloween και οι Blind Guardian. Το αποτέλεσμα ήταν πρωτοποριακό και, μαζί με την υπέροχη αφήγηση που συνοδεύει τους δίσκους τους, δημιούργησαν ολόκληρους κόσμους που λάτρεψαν οι οπαδοί του fantasy –και όχι μόνο.

Οι πρώτες τέσσερις κυκλοφορίες τους ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο πωλήσεις και πολύ σύντομα έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ονόματα της metal σκηνής. Και πώς να μη γίνουν, φυσικά, με μια πλειάδα σπουδαίων δίσκων –«Symphony of Enchanted Lands», «Dawn of Victory», «Power of the Dragonflame» κ.λπ-) και με μια σειρά τραγουδιών που έχουν μείνει κλασικά –όπως τα «Flames of Revenge», «Emerald Sword», «Queen of the Dark Horizon», «Reign of Terror».

Οι Rhapsody Οf Fire επιστρέφουν στο Release Athens έχοντας μόλις κυκλοφορήσει τον 13ο δίσκο της καριέρας τους, «Glory for Salvation», που βρίσκει τους συνεπείς βετεράνους Ιταλούς σε μεγάλη φόρμα και δίκαια ενθουσίασε κοινό και κριτικούς.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 140€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

1. Manowar, Rotting Christ, Rhapsody Οf Fire (22/6/22, Πλατεία Νερού) + Judas Priest & more tba (15/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 75€ (κέρδος 15€)

2. Manowar, Rotting Christ, Rhapsody οf Fire (22/6/22, Πλατεία Νερού) + Sabaton, Blind Guardian, Epica (21/7/22, Πλατεία Νερού) προς 75€ (κέρδος 15€)

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Το 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα «Release The Earth From Plastic». Σε όλες τις ημέρες του Φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

