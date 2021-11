Γερουλάνος για εμβόλιο: Τρίτη δόση, ακόμα μια ψήφος εμπιστοσύνης στο θαύμα

Μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού κατά της covid-19 έστειλε ο Παύλος Γερουλάνος μέσα από τους λογαριασμούς του στο facebook και στο Instagram, με αφορμή τον εμβολιασμό της μητέρας του με την τρίτη δόση σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή του με 2 φωτογραφίες και με αναφορά σε ένα τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του:

«Μικρή παύση στα προεκλογικά, για να συνοδεύσω τη μητέρα μου, Αιμιλία, στην πιο κρίσιμη ψήφο.

Την ψήφο για τη ζωή.

Τρίτη δόση, ακόμα μια ψήφος εμπιστοσύνης στο θαύμα, στο θείο δώρο του εμβολιασμού και της επιστήμης.

#Νοιαζόμαστε, #εμβολιαζόμαστε.

Σεβόμαστε τον αγώνα όλου του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που δίνουν τα πάντα για μας.

Και “We take care of our own” που τραγουδάει ο Bruce».