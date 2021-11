Βαλεντίνο Ρόσι: Ο «γιατρός» θρύλος του MotoGP

Του Nίκου Αθανασίου

Στις 14 Νοεμβρίου ο κορυφαίος αναβάτης στην ιστορία του MotoGP έτρεξε για τελευταία φορά στην μυθική καριέρα του.

Eννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, συνώνυμο του MotoGP τις τελευταίες σχεδόν τρεις δεκαετίες, ένας «γιατρός» διαφορετικός από τους άλλους. Ο Βαλεντίνο Ρόσι, επί σειρά ετών κορυφαίος αναβάτης, έβαλε τέλος στην μυθική του καριέρα την Κυριακή, αγωνιζόμενος για τελευταία φορά στη πίστα της Βαλένθια. Κατά την διάρκεια της επίσημης συνέντευξης Τύπου για την απόφασή του να σταματήσει μετά από 26 χρόνια, είχε δηλώσει:

«Είναι λυπηρό και δύσκολο για μένα να πω ότι του χρόνου δεν θα τρέξω με μια μοτοσυκλέτα. Το κάνω αυτό για σχεδόν 30 χρόνια και την επόμενη χρονιά η ζωή μου θα αλλάξει. Αλλά ήταν ωραία και είμαι ευτυχής, ήταν ένα μακρύ και ωραίο ταξίδι με αξέχαστες στιγμές με όλες τις ομάδες και τους ανθρώπους που δούλεψα μαζί. Η καριέρα μου ήταν αρκετά μεγάλη και κέρδισα πολλούς αγώνες αλλά κάποιες νίκες και στιγμές που είδα στο βίντεο είναι αξέχαστες. Κάτι που με έκανε να γελάω μια εβδομάδα.

Επαναλαμβάνω πως δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως στα σπορ το αποτέλεσμα κάνει τη διαφορά και θεωρώ πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Όσο για το μέλλον μου; Μου αρέσει να τρέχω με αμάξια, ίσως λιγότερο απ' ότι με μηχανές. Οπότε θεωρώ πως θα τρέχω με αμάξια αλλά ακόμα είναι κάτι που δεν έχει αποφασιστεί. Δεν έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Νιώθω πως είμαι οδηγός μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτων και αυτό θα είμαι σε ολόκληρη τη ζωή μου. Θεωρώ πως θα τρέξω ξανά".

Το μήλο κάτω από την μηλιά

Ο Βαλεντίνο Ρόσι γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1979 στην Ιταλία. Είναι γιος του Γκρατσιάνο Ρόσι, του παλαίμαχου αναβάτη μοτοσυκλέτας, ο οποίος είχε κερδίσει τρεις παγκόσμιους τίτλους. Η πρώτη αγάπη του Βαλεντίνο, πάντως, δεν ήταν οι μοτοσυκλέτες αλλά τα αυτοκίνητα. Από την ανησυχία της μητέρας του, Στεφανία, ο Γκρατσιάνο αγόρασε ένα καρτ στον μικρό. Βέβαια όταν εκείνος έκλεισε τα 5, αντικατέστηκε τον κινητήρα των 60cc με έναν των 100cc! Στα δέκα του χρόνια ο «γιατρός» είχε νικήσει σε αρκετούς περιφερειακούς αγώνες καρτ, κατεγάγη πέμπτος σε εθνικούς αγώνες αλλά το «μικρόβιο» της μοτοσυκλέτας δεν μπορούσε να το αποφύγει. Το 1993 οδήγησε για πρώτη φορά μοτοσυκλέτα σε ανταγωνιστικό επίπεδο και χρόνο με τον χρόνο γινόταν ολοένα και καλύτερος δείχνοντας πως... έρχεται στο Moto GP για να κάνει την διαφορά, παρότι στον πρώτο του αγώνα έπεσε στα 100 μέτρα!

Η στιγμή που τον «σημάδεψε»

Αν θα ήθελε να ξεχάσει κάτι σε αυτή την μοναδική πορεία στις πίστες, αυτή δεν είναι άλλη από την 23η Οκτωβρίου του 2011. Ο Ρόσι είχε αναπτύξει μία ιδιαίτερη, αδελφική σχέση με τον Μάρκο Σιμοντσέλι, τον οποίο είχε αποκαλέσει «μικρό αδελφό». Ο Σιμοντσέλι τον είχε ως πρότυπο αλλά όταν ανέβαιναν στις μηχανές ήταν απόλυτα ανταγωνιστικός απέναντι στο είδωλό του. Στο GP της Μαλαισίας ο «Super Sic» έχασε τον έλεγχο, έπεσε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα οι δύο μηχανές που ήταν πίσω του, να τον χτυπήσουν. Μία από αυτές, ήταν του «γιατρού»! Λίγες ώρες αργότερα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τον θάνατο του Σιμοντσέλι. Μία απώλεια που συνέτριψε τον Ρόσι, ο οποίος δεν τον ξέχασε ποτέ και σε κάθε ευκαιρία του αφιέρωνε τις νίκες του. Μάλιστα για αρκετό καιρό στο κράνος του, υπήρχαν οι στόχοι "Wish You Were Here” από το τραγούδι των Pink Floyd.

Το 46, η Ίντερ, το «ψευδώνυμο» και η φοροδιαφυγή

Σε όλη του την καριέρα οι μηχανές του ήταν «ντυμένες» με ένα νούμερο. Σε όλες τις ομάδες, το ίδιο. Το 46, το οποίο είχε και ο πατέρας του στην εποχή όπου αγωνιζόταν. Έχει παθολογική αγάπη στην Ίντερ, έχει δώσει το παρών σε αρκετά παιχνίδια των «νερατζούρι», οι οποίοι το 2009 και τον είχαν συγχαρεί μέσω της ιστοσελίδας τους για τον 9ο παγκόσμιο τίτλο του! Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2007, το όνομά του είχε σοβαρή εμπλοκή σε οικονομικό σκάνδαλο. Κατηγορήθηκε από το ιταλικό κράτος για φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και χρειάστηκε να δώσει 35 εκατομμύρια για να υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Tο ψευδώνυμο «γιατρός» το έβαλε ο ίδιος στον εαυτό του, χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Η μόνη σύνδεση που μπορεί να υπάρξει είναι ο τίτλος τιμής που του έδωσε η Ιταλία και σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να αποκαλείται ως «doctor», ως ένδεικη σεβασμού. Για άλλους το «γιατρός» μπορεί να συνδεθεί με την... χειρουργική ακρίβεια με την οποία οδηγούσε !

Το «φλερτ» με την Formula 1

Το σύνολο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αποχαιρέτισε με τα πιο κολακευτικά λόγια τον Ρόσι. Η Formula1 δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Εξάλλου, οι σχέσεις τους ήταν πάντα στενές, στα όρια του... φλερτ. «Ένας από τους πραγματικά ζωντανούς θρύλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Συγχαρητήρια για όλα όσα πέτυχες στην απίστευτη καριέρα σου». Αυτή ήταν η αναφορά της F1, στην οποία έφτασε κοντά ο Ιταλός αναβάτης την δεκαετία του 2000 όταν έκανε δοκιμαστικά με το μονοθέσιο της Ferrari και υπήρξε έντονη φημολογία πως ήταν έτοιμος να αλλάξει... μετερίζι και να μεταπηδήσει στον κόσμο του αυτοκινήτου!