Νέος Πρόεδρος στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών εξέλεξαν σήμερα τον νέο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Σχολής. Η συμμετοχή ήταν για πρώτη φορά καθολική σε ποσοστό 100%.

Συγκεκριμένα ο Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Γεράσιμος Σιάσος έλαβε 384 ψήφους και ποσοστό 76% και εκλέγεται Πρόεδρος ενώ ο ανθυποψήφιος Καθηγητής Ογκολογίας κ. Κωνστανίνος Συρίγος έλαβε 123 ψήφους και ποσοστό 24%.

Ο Καθηγητής Χειρουργικής Νικόλαος Αρκαδόπουλος έλαβε 311 ψήφους και ποσοστό 60% και εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος από τον πρώτο γύρο, ενώ οι ανθυποψήφιοι καθ. Μανούσος Κωνσταντουλάκης έλαβε 170 ψήφους και ο καθηγητής Νικόλαος Σύψας 40 ψήφους.

Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος

Ο νέος πρόεδρος της Σχολής, ο 43χρονος Γεράσιμος Σιάσος είναι καθηγητής Καρδιολογίας, έως σήμερα Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής και Πρόεδρος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και Αρεταιείου. Είναι ο νεότερος εκλεγμένος Πρόεδρος έως σήμερα. Έλαβε το πτυχίο του από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ κατόπιν εισαγωγής σε αυτή με πανελλήνιες εξετάσεις, τον Μεταπτυχιακό τίτλο από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική» και τη Διδακτορική Διατριβή του από την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της καρδιολογίας στο ίδιο Νοσοκομείο. Ο κος. Σιάσος κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης από το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του ΕΑΠ.

Μετεκπαιδεύτηκε στη Βοστώνη στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s του Πανεπιστημίου Harvard . Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard του απένειμε, μετά από κρίση, τον ακαδημαϊκό τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή. Επελέγη ως μέλος του Συμβουλίου Εποπτείας της Έρευνας για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Νοσοκομείου Brigham and Women’s / Harvard Medical School. Παράλληλα, εργάστηκε για ένα έτος στο Harvard - MIT Biomedical Engineering Center, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.

Εκλέχτηκε ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες (Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής) και το 2020 εκλέχτηκε ομόφωνα Καθηγητής Καρδιολογίας και Μοριακής Καρδιολογίας.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (A’ Καρδιολογική Κλινική) εργάστηκε στη Μονάδα Αθηροσκλήρωσης και στη Βιοχημική, Ανοσολογική και Μονάδα Μοριακής Βιολογίας στις οποίες ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου. Ίδρυσε και είναι υπεύθυνος του ιατρείου «Καρδιά και Διαβήτης» για την παρακολούθηση ασθενών, οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό νόσημα και σακχαρώδη διαβήτη. Είναι ιδρυτής και Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Καρδιά και Διαβήτης» της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Από το 2017 συμμετέχει ενεργά στην εγκατάσταση της Γ΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», έχοντας καθήκοντα αναπληρωτή Διευθυντή.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη Μοριακή Καρδιολογία, την αθηροσκλήρωση, την ενδοθηλιακή λειτουργία και τον σακχαρώδη διαβήτη σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Ήταν επικεφαλής σε μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Harvard και της Mayo Clinic όταν προτάθηκε νέος μηχανισμός ανάπτυξης της αθηροσκλήρωσης στις στεφανιαίες αρτηρίες, ως αποτέλεσμα της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην μικροκυκλοφορία και της μείωσης του ενδοθηλιακού shear stress. Η συγκεκριμένη πρωτότυπη μελέτη δημοσιεύτηκε το 2018 στο περιοδικό JACC (Impact factor: 20.589) και επιλέχθηκε ως μία από τις 100 καλύτερες δημοσιεύσεις για το ίδιο έτος. Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και πάνω από 200 παρουσιάσεις (abstracts) σε σημαντικά διεθνή συνέδρια του εξωτερικού. Έχει συγγράψει 12 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα και είναι επί επτά έτη Section Editor για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Current Medicinal Chemistry (Impact factor: 4.184). Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει 300 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις (PubMed), 9000 citations, h-index 50 (Google scholar). Βιογραφικό σημείωμα και δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: https://scholar.harvard.edu/gsiasos

Καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος

Ο νέος αντιπρόεδρος της Σχολής Καθηγητής Νίκος Αρκαδόπουλος αποφοίτησε με Άριστα από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έκανε ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και fellowship στις ΗΠΑ στο Cedars-Sinai MedicalCenter, και στο UCLA School of Medicine. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία το 2002 ως Λέκτορας στη Β΄ Χειρουργική Κλινική στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Αφού εκλέχθηκε ομόφωνα σε όλες τις βαθμίδες, το 2018 εκλέχθηκε πρωτοβάθμιος Καθηγητής Χειρουργικής και την ίδια χρονιά ανέλαβε τη διεύθυνση της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ στο Αττικό Νοσοκομείο. Ο κλινικός του προσανατολισμός αφορά στην ογκολογική χειρουργική, χειρουργική μαστού, ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος-γαστρεντερικού, όπου έχει δημοσιεύσει με την ομάδα του πλήθος μελετών σε μεγάλες σειρές ασθενών αλλά και νέες χειρουργικές τεχνικές. Συνολικά έχει δημοσιεύσει 200 πλήρη άρθρα (Pubmed) με περισσότερες από 4000 αναφορές και έχει περισσότερες από 250 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια. Για το έργο του έχει τιμηθεί με συνολικά 38 Ελληνικά και διεθνή βραβεία και υποτροφίες. Έχει διατελέσει Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ της Ιατρικής Σχολής (2019-2020), Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Αττικού (2017-2018), Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του Αττικού (2020-σήμερα), Πρόεδρος και μέλος διαφόρων επιτροπών του Νοσοκομείου και του Υπ. Υγείας, κλπ.