Καρτ - ποστάλ αγάπης στέλνει η Αθήνα στους επισκέπτες της

Γράμματα αγάπης από την Αθήνα… Μέσα από έξι όμορφες «καρτ-ποστάλ», η πόλη στέλνει το μήνυμά της στο εξωτερικό: «Ανυπομονούμε, να σας δούμε ξανά!». Πρόκειται για την πρωτότυπη ψηφιακή καμπάνια του This is Athens, του επίσημου οδηγού της πόλης, που έχει τίτλο: «Love Letters from Athens» - «Γράμματα αγάπης από την Αθήνα».

Εμπνευσμένη από τις… γεμάτες προσμονή επιστολές, που ανταλλάσσονταν κατά τις περιόδους των μεγάλων δοκιμασιών, η καμπάνια έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες: Απευθύνεται στους λάτρεις της Αθήνας στο εξωτερικό, με μηνύματα προσμονής και αισιοδοξίας, έως ότου μπορέσουμε όλοι να συναντηθούμε ξανά. Η καμπάνια, άλλωστε, που φέρει την υπογραφή «Love, Athens» έχει σκοπό να προκαλέσει συναισθήματα νοσταλγίας στους επισκέπτες, αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο μία «προσωπική» σχέση ανάμεσα σε εκείνους και την πόλη.

THIS IS ATHENS Saving you a seat for the day we'll meet again Love Letters from Athens: a long distance romance

Τα έξι βίντεο, σύντομης διάρκειας, στα οποία παρουσιάζονται χαρακτηριστικά σημεία της Αθήνας, όπως το Άγαλμα της Αθηνάς στο Μέγαρο της Ακαδημίας, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Παναθηναϊκό Στάδιο και η Πλάκα, είναι εμπνευσμένα από τη ζωή στην πόλη, από τον Πολιτισμό, την Τέχνη, την Αρχιτεκτονική και την Ιστορία της. Η καμπάνια, που διατίθεται ψηφιακά σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά), στοχεύει σε κοινό από χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

THIS IS ATHENS Can’t wait to see you again Love Letters from Athens: a long distance romance

Η σύμπραξη «This is Athens & Partners»

Το «Love letters from Athens» υλοποιείται από τη σύμπραξη «This is Athens & Partners», στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προβολή της Αθήνας ως προορισμού στις διεθνείς αγορές. Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) συμπράττει με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) μέσω της Marketing Greece, την AEGEAN, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη Λάμψα Α.Ε., τη Lamda Development και την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., συμβάλλοντας μέσω αυτής της δυναμικής συνεργασίας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην πόλη.

Από το 2018 υλοποιείται ένα στρατηγικό σχέδιο (2018-2021) για την ανάπτυξη του προορισμού με επενδύσεις και δράσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, για τη διαχείριση του προορισμού καθώς και για την προβολή και προώθησή του με στόχο την ανάδειξη της ταυτότητας της Αθήνας στις διεθνείς αγορές. Το αναπτυξιακό πλάνο της σύμπραξης «This is Athens & Partners» συντονίζεται κεντρικά από την ΕΑΤΑ και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Marketing Greece του ΣΕΤΕ.

THIS IS ATHENS Oh it will be so sweet when we meet Love Letters from Athens: a long distance romance

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, τονίζει: «Μέσα σε μία τόσο δύσκολη περίοδο, η Αθήνα δηλώνει την παρουσία της στον παγκόσμιο τουρισμό. Με δυνατές συνεργασίες και προετοιμασία που την καθιστούν έτοιμη να υποδεχθεί και πάλι τους επισκέπτες, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με αυτήν την καμπάνια, στέλνουμε το μήνυμα σε όλους ότι η ελληνική πρωτεύουσα προσαρμόζει τον στρατηγικό σχεδιασμό της στα νέα δεδομένα και είναι έτοιμη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο χάρτη του τουρισμού, όπως αυτός διαμορφώνεται».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος, επισημαίνει: «Η επόμενη μέρα για τη στοχευμένη προβολή του τουριστικού μας προϊόντος θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργειών και συνεργασιών. Η νέα ψηφιακή καμπάνια για την Αθήνα -με σημείο αναφοράς την πρωτεύουσα που δηλώνει έτοιμη να υποδεχτεί το ταξιδιωτικό κοινό - μεταφέρει μήνυμα ετοιμότητας και αισιοδοξίας. Η τουριστική στρατηγική προσαρμόζεται και φέτος στα νέα δεδομένα, τη νέα εποχή και τις σύγχρονες τάσεις, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που διαθέτει».

THIS IS ATHENS See you soon Love Letters from Athens: a long distance romance

Σε δήλωσή της η κ. Ιωάννα Δρέττα, CEO της Marketing Greece, αναφέρει: «Η Αθήνα δηλώνει το «παρών» και με ένα ευρηματικό αφήγημα υπενθυμίζει στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τους λόγους εκείνους που μας κάνουν να την αγαπάμε. Στόχος της «Love Letters from Athens» καμπάνιας είναι να προβάλει την προσωπικότητα της πόλης και να στείλει μήνυμα προσμονής και αισιοδοξίας για όταν η πόλη ξανασυναντηθεί με τους επισκέπτες της. Για μία ακόμη φορά το «This Is Athens and Partners», η μεγαλύτερη σε διάρκεια, σε οικονομικούς όρους και πιο ουσιαστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χώρα, αποδεικνύει μέσα από τη νέα αυτή καμπάνια ότι η συνένωση δυνάμεων είναι το μοναδικό όχημα για την επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού».

O κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εν μέσω της τρέχουσας πρωτόγνωρης συνθήκης, η μεγάλη σύμπραξη φορέων του «This is Athens & Partners» να συνεχίζει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση της Αθήνας στις κορυφαίες τουριστικές επιλογές διεθνώς. Μαζί, έχουμε ήδη πετύχει πολλά τα προηγούμενα χρόνια και μπορούμε να κερδίσουμε και τη φετινή χρονιά στην προτίμηση των επισκεπτών. Πιστεύουμε στην Αθήνα και δεν έχουμε σταματήσει ούτε στιγμή να επενδύουμε συστηματικά στη δυναμική του προορισμού, όχι μόνο με την ανάπτυξη του δικτύου μας και την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας όλο το χρόνο, αλλά και συμπράττοντας σε κάθε προσπάθεια που δημιουργεί νέους λόγους επίσκεψης στην πόλη. Έχουμε την ετοιμότητα, την αισιοδοξία και την προσμονή για το φετινό καλοκαίρι, για να ταξιδέψουμε όλους ξανά στην πόλη που αγαπάνε».

THIS IS ATHENS Working out for the day we'll meet again Love Letters from Athens: a long distance romance

Από την πλευρά του, ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιάννης Παράσχης, επισημαίνει: «Μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για τον τουρισμό της Αθήνας, συνεχίζουμε με αίσθημα αυξημένης ευθύνης, στο πλαίσιο του «This is Athens & Partners», την πραγμάτωση της κοινής μας προσπάθειας για την προβολή και την προώθηση του προορισμού μας με μια πολύ φρέσκια και δημιουργική προσέγγιση που επενδύει στην επιστροφή του επισκέπτη στην πόλη μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «ΛΑΜΨΑ ΑΕ», κ. Τάσος Χωμενίδης, αναφέρει: «Η Αθήνα είναι ένας προορισμός, που βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην αυθεντική φιλοξενία, στη συναρπαστική σχέση πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης κοινωνικής ζωής. Αυτά τα χαρακτηριστικά κερδίζουν τους επισκέπτες της και αποκτούν ξεχωριστή σημασία σε περιόδους κρίσεων, οι οποίες μεταβάλλουν την κοινωνική και οικονομική καθημερινότητα. Η καμπάνια «Love Letters from Athens» τα αναδεικνύει και τροφοδοτεί την αισιοδοξία και τις προσδοκίες εν αναμονή εκπλήρωσης του ταξιδιωτικού “επανιδείν”».

Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, τονίζει: «Ζούμε σε μια πόλη γνωστή για την ιστορία και τον πολιτισμό χιλιάδων ετών, η οποία καλεί σήμερα τον επισκέπτη να ανακαλύψει το δυναμικό, σύγχρονο πρόσωπό της. Όραμά μας στη Lamda Development είναι να επανατοποθετήσουμε την Αθήνα στον παγκόσμιο επενδυτικό και τουριστικό χάρτη, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της. Για να διασφαλίσουμε τη δυναμική προβολή και προώθηση της Αθήνας ως προορισμού στις μεγαλύτερες αγορές διεθνώς, συνεχίζουμε να συμπράττουμε με σημαντικούς φορείς της πόλης μέσα από τη σύμπραξη του «This is Athens & Partners», και να στηρίζουμε το έργο της».

THIS IS ATHENS Can't wait to watch the city lights together with you again Love Letters from Athens: a long distance romance

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., κ. Αχιλλέας B. Κωνσταντακόπουλος, από την πλευρά του επισημαίνει: «Η Αθήνα είναι μία ζωντανή σύγχρονη πόλη, με πλούσια ιστορία και πολιτισμική κληρονομιά. Ένας ιδανικός τόπος να επισκεφτεί κανείς, να ζήσει και να εργαστεί. Σήμερα, σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων για τον παγκόσμιο και φυσικά τον ελληνικό τουρισμό, είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο: Την ανάδειξη και σταδιακή καθιέρωση της Αθήνας ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για όλο τον χρόνο. Γι’ αυτό και είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετέχουμε, μέσω της σύμπραξης «This is Athens & Partners», σε αυτή την πρωτότυπη ψηφιακή καμπάνια, εκπέμποντας μήνυμα αισιοδοξίας και προσμονής για τη στιγμή που θα υποδεχτούμε και πάλι τους επισκέπτες της».

