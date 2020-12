Το δεύτερο «mind the fact festival» έρχεται αυτή τη φορά στον κυβερνοχώρο, εν μέσω πανδημίας, συστήνοντας μία διαδικτυακή περιήγηση σε έναν φεστιβαλικό «μικρόκοσμο», 16 με 20 Δεκεμβρίου, στον ιστότοπο: www.mindthefact.gr.

Πρόκειται για μία πολιτιστική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 2016 από τη Γιολάντα Μαρκοπούλου και την Ιωάννα Βαλσαμίδου. Αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο καλλιτεχνικής παραγωγής που φιλοδοξεί να στρέψει το βλέμμα στον Άλλο, αναδεικνύοντας αληθινές ιστορίες που συμβαίνουν στην κοινότητα, στην πόλη, στον κόσμο. Μέσα από έργα που πραγματεύονται τη διαφορετικότητα, την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυφωνία, όλοι οι συμμετέχοντες του «mind the fact» προτείνουν στους θεατές έναν κόσμο, αν όχι καλύτερο, ενδεχομένως πιο ειλικρινή.





ALLOTHROE EUROPE: Polyphony, Echo, Solidarity, credits: Σάκης Στριτσίδης

Σε μία πρωτόγνωρη για την κοινωνική συνύπαρξη συνθήκη, άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν. Πρόσφυγες που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους, συναντιούνται σε μια κοινή θεατρική πρόβα στο διαδίκτυο. Άστεγοι συμπολίτες μας μιλούν για τον δικό τους εγκλεισμό, μέσα από το τηλέφωνο. Αυτόχθονες της Αμερικής διεκδικούν πίσω τη γη τους, ενώ πολίτες της Ευρώπης στέλνουν μηνύματα για την αλληλεγγύη και γράφουν μουσική για τη δημοκρατία. Καλλιτέχνες εξερευνούν νέες ιδέες και πρακτικές για να προσεγγίσουν το απομακρυσμένο κοινό τους.

Η Γιολάντα Μαρκοπούλου και η Ιωάννα Βαλσαμίδου, που έχουν την καλλιτεχνική επιμέλεια, μας μίλησαν για το Φεστιβάλ και τις ιδιαίτερες συνθήκες διεξαγωγής του.

Γιολάντα Μαρκοπούλου / Φωτ. Ελίνα Γιουνανλή

Γιολάντα Μαρκοπούλου: «Αυτό είναι το δεύτερο Φεστιβάλ του “mind the fact”. Μια πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε το 2016 μαζί με την Ιωάννα Βαλσαμίδου, προκειμένου να αφηγηθούμε “αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που τις έζησαν”. Η ζύμωση μεταξύ καλλιτεχνών και ανθρώπων που θέλουν να βρουν ένα χώρο διαλόγου, να μιλήσουν ανοιχτά – γιατί ίσως δεν υπάρχει και πολύς χώρος να το κάνουν… – είναι αυτό που μας ωθεί και συνεχίζουμε.

Φέτος, στην online εκδοχή του Φεστιβάλ, παρά τις αντίξοες συνθήκες, προσπαθήσαμε να βρούμε έναν εναλλακτικό τρόπο, να διατηρήσουμε αυτή την επαφή και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έργα, τα οποία σίγουρα πειραματίζονται στη φόρμα τους. Έργα τα οποία δεν θα κάναμε απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο αν δεν υπήρχε η συνθήκη της πανδημίας. Βρήκαμε, όμως, μία εναλλακτική πρόταση, αρκετά διαφορετική όχι όμως λιγότερο ενδιαφέρουσα. Αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και αλλού, να αναδημιουργήσουμε τον χώρο, τον καμβά δηλαδή, πάνω στον οποίο σχεδιάζουμε. Αυτός ο καμβάς τελευταία βρίσκεται στις οθόνες μας.

Προσπαθούμε, λοιπόν, να βρούμε τον πιο ευφάνταστο, τον πιο δημιουργικό αλλά και ουσιώδη τρόπο να βγουν οι αληθινές ιστορίες προς τα έξω και συγχρόνως να έχουμε την δυνατότητα ζύμωσης και επικοινωνίας των συμμετεχόντων του Φεστιβάλ με το κοινό. Γιατί καλώς ή κακώς, το “mind the fact” βασίζεται στην κοινή μας συνεύρεση και τον διάλογο. Βασίζεται στο ότι βρισκόμαστε σε χώρους ιδιαίτερους, διαφορετικούς και αυτή τη στιγμή πρωτόγνωρους».

Ιωάννα Βαλσαμίδου / Φωτ. Σωτήρης Καινούργιος

Ιωάννα Βαλσαμίδου: «Το καλοκαίρι του 2019 αναζητούσαμε μαζί με τη Γιολάντα Μαρκοπούλου τη θεματική του επόμενου “mind the fact” Festival. Το σκεπτικό μας ήταν να διαπραγματευτούμε, μέσα από τις αληθινές ιστορίες των ανθρώπων που θα συμμετείχαν, τις διαφορετικές διαστάσεις του χώρου: κοινωνικού, προσωπικού, φυσικού. Eκείνο το καλοκαίρι έκανα ένα ταξίδι στη Γερμανία και επέστρεψα με δύο Τ- Shirt, που έφεραν τη φράση “we need more space”. Έτσι κάπως, ανακαλύφθηκε ο τίτλος του Φεστιβάλ.

Έκτοτε, συνέβησαν πολλά παράδοξα και απροσδόκητα για την ανθρωπότητα γεγονότα. Ο εγκλεισμός της πανδημίας έκανε τη θεματική μας πιο επίκαιρη και επιτακτική.

Φωτογραφία από το έργο «Αmusementorium», του Γιώργου Αγγελόπουλου

Το Φεστιβάλ της άνοιξης αναβλήθηκε. Φτάσαμε στο σήμερα, έχοντας όμως βρει γενναίους και ακούραστους συνεργάτες, με τους οποίους αποφασίσαμε να πειραματιστούμε πάνω σε νέες φόρμες και μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η σύμπραξη με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνέβη σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα από το διαδίκτυο. Τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι επίσης φτιαγμένα για τον κυβερνοχώρο. Κάποιοι από τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν δε συναντήθηκαν ποτέ δια ζώσης.

Ωστόσο, το μήνυμα που θέλει να απευθύνει το Φεστιβάλ, ότι παρ’ όλα αυτά μπορούμε και οφείλουμε να δούμε τον Άλλο, πέρα από τα κλειστά σπίτια και σύνορα που μας χωρίζουν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι παραμένει ενεργό».

“Home Studio” Αθηνά Σωτήρογλου - Bruce Willis, Φαέθων Βανδώρος

