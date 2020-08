Σειρά ντοκιμαντέρ για τις ταξιδιωτικές εκπομπές του Μάικλ Πέιλιν

Ο Άγγλος κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής Μάικλ Πέιλιν ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για το BBC με θέμα τις δημοφιλείς ταξιδιωτικές του εκπομπές, «Around the World in 80 Days», «Pole to Pole», «Full Circle» και «Sahara».

Η ημερομηνία της πρεμιέρας του ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων με τίτλο «Michael Palin's Travels» δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

«Όταν ξεκίνησα το “Around the World in 80 Days”, το 1988, δεν είχα ιδέα ότι τα ταξίδια θα γίνουν εθισμός και ότι θα περνούσα τις επόμενες δεκαετίες γυρίζοντας αυτές τις εντυπωσιακές εκπομπές σε όλο τον κόσμο» αναφέρει ο Πέιλιν σε δελτίο Τύπου.

«Ευτυχώς, έχω κρατήσει ένα ημερολόγιο και σε αυτήν τη σειρά ανατρέχω στα αρχεία μου για να επανέλθω σε μερικά από τα καταπληκτικά μέρη και στους ανθρώπους που επισκέφτηκα και να διαπιστώσω πώς άλλαξαν τη ζωή μου τα ταξίδια» τονίζει.