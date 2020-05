Little Richard: Πέθανε ο θρύλος του rock n' roll

Μια από τις πιο θρυλικές φιγούρες του ροκ εν ρολ, ο δημιουργός του διαχρονικά χορευτικού «Tutti Frutti», ο εμβληματικός Λιτλ Ρίτσαρντ (Little Richard), έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 87 ετών, χωρίς να έχει γίνει, μέχρι στιγμής, γνωστή η ακριβής αιτία θανάτου του.

Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης, με τα παθιασμένα φωνητικά, τον πλούσιο σε ρυθμό ήχο του, τους πολλές φορές ακατάλληλους έως ασυνάρτητους στίχους του, τα φανταχτερά κοστούμια του, έσπασε τα μουσικά σύνορα, διαμόρφωσε τη ριθμ εν μπλουζ μουσική για τις επόμενες γενιές και επηρέασε πλήθος καλλιτεχνών σε κάθε μουσικό φάσμα, από τη ροκ στη χιπ χοπ.

Ο Λιτλ Ρίτσαρντ συνέβαλε στο να δοθεί στο ροκ εν ρολ ένας αέρας σκανδάλου με τα φανταχτερά πουκάμισα που κανένας άνδρας δεν φορούσε τότε, την κόμμωση μπανάνα με τα 15 εκατοστά ύψος και το λεπτό, σαν μια γραμμή, από κραγιόν μουστάκι του.

Γεννημένος το 1932 στο Μέικον της Τζόρτζια, ο Ρίτσαρντ Ουέιν Πένιμαν (Richard Wayne Penniman), όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, διδάχτηκε τη θρησκευτική μουσική- γκόσπελ από τις εκκλησίες της γειτονιά του, την εποχή που έκανε διάφορες δουλειές προκειμένου να επιβιώσει. Κάποια στιγμή, ξεκίνησε να παίζει μουσική σε τοπικά κλαμπ απ’ όπου και άρχισε να διαφαίνεται και να γίνεται γνωστό το ταλέντο του.

Έπαιξε σε πρώιμες δημοφιλείς ροκ εν ρολ ταινίες όπως οι: «Don’t Knock the Rock» (1956) και «The Girl Can’t Help It» (1957), ενώ τροφοδότησε τη δισκογραφία με μεγάλες επιτυχίες -ανάμεσά τους, φυσικά, το πασίγνωστο «Tutti Frutti» του 1956 αλλά και τα χιτ «Long Tall Sally», «Rip It Up», «Lucille», «Good Golly Miss Molly» κ. ά.

Τζέιμς Μράουν, Τζίμι Χέντριξ, Ότις Ρέντινγκ, Τίνα Τέρνερ, Μπομπ Ντίλαν, Μπιτλς συγκαταλέγονται στον κατάλογο των διάσημων καλλιτεχνών τους οποίους επηρέασε το στιλ του Ρίτσαρντ Ουέιν Πένιμαν.

Τόσο η εμφάνιση όσο και ο ήχος του Τζίμι Χέντριξ είχε επιρροές από τον Ρίτσαρντ. «Θέλω να κάνω με την κιθάρα μου αυτό που ο Λιτλ Ρίτσαρντ έκανε με τη φωνή του» είχε δηλώσει, το 1966, ο Χέντριξ.

Ο Μπομπ Ντίλαν άρχισε να παίζει κομμάτια του με τους Golden Chords, τη ροκ εντ ρολ μπάντα του στο Γυμνάσιο. «Μπορώ να κάνω τη φωνή του Λιτλ Ρίτσαρντ που είναι άγρια, σκληρή, δυνατή. Είναι σαν μια εμπειρία εκτός σώματος. Πρέπει να αφήσεις στην άκρη τις ευαισθησίες σου και να βγεις από το σώμα σου για να τραγουδήσεις έτσι» είχε αναφέρει ο Πολ Μακάρντεϊ.





naftemporiki.gr