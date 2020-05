Acer: Ανακοινώνει τη νέα σειρά ισχυρών workstations Veriton K

Η Acer ανακοίνωσε τη νέα σειρά workstations Veriton K, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, για επαγγελματίες που απαιτούν απαράμιλλη ισχύ επεξεργασίας, προκειμένου να διαχειρίζονται απαιτητικές εργασίες μέσω υπολογιστή, όπως Computer Aided-Design (CAD).

Χάρη στην πλέον πρόσφατη σειρά επεξεργαστών Intel Xeon και τα τελευταία γραφικά NVIDIA Quadro RTXGPU, το Acer Veriton K8 workstation έχει όλη την υπολογιστική και γραφιστική δύναμη, δυνατότητα ταχύτατης αποθήκευσης και τις επιλογές συνδεσιμότητας που χρειάζονται οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι επαγγελματίες με υψηλές απαιτήσεις.

Πιο αναλυτικά, η σειρά Veriton K της Acer μπορεί να χειριστεί εύκολα εργασίες που απαιτούν επεξεργασία σε υψηλές συχνότητες, πολλαπλούς πυρήνες και πανίσχυρα γραφικά, προσφέροντας μία βελτιωμένη διαδικασία σχεδίασης, ιδανική για designers που ασχολούνται με μεγάλα και βαριά τρισδιάστατα αρχεία ή περίπλοκες απεικονίσεις σε πραγματικό χρόνο. Πιστοποιημένος με τις καλύτερες εφαρμογές για workstation, ο επεξεργαστής Intel Xeon του Veriton K παρέχει αξιοπιστία, απαράμιλλη ισχύ επεξεργασίας και προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας. Επιπλέον, προσφέρει βελτιωμένη ροή εργασιών και την απαραίτητη ισχύ για τέλειο αποτέλεσμα σε βαριές εργασίας μηχανικών, ερευνητών και σχεδιαστών.

Σε επίπεδο δυνατοτήτων απεικόνισης, η σειρά Veriton της Acer διαθέτει τα απαραίτητα δυνατά γραφικά που χρειάζονται όσοι εργάζονται με μία πληθώρα επαγγελματικών εφαρμογών, από σχεδιαστές 2D και 3D περιεχομένου, μέχρι χρήστες εφαρμογών CAD και EDA ή επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, αλλά και της οικονομίας. Χάρη στην κάρτα γραφικών NVIDIA Quadro, οι χρήστες μπορούν να κινούνται αδιάκοπα ανάμεσα σε 3D CAD και εφαρμογές απεικόνισης και προσομοίωσης, ώστε να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα τους.

Η σειρά Veriton K μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα για να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες, που περιλαμβάνουν μνήμη έως και 64 GB DDR4 ECC και solid-state ή hard disk drive επιλογές αποθήκευσης. Με M.2 PCIe solid-state drive slots, διαθέσιμα στην motherboard, προσφέρει πολύ γρήγορη ταχύτητα αποθήκευσης και χάρη στη μνήμη ECC (error correcting code), οι χρήστες μπορούν να περιμένουν μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία δεδομένων. Οι tool-less ικανότητες δίνουν τη δυνατότητα για εύκολη επέκταση του workstation με προσθήκη επιπλέον στοιχείων (αποθήκευση, RAM, PCIe cards).

Σχεδιασμένη για απαιτητικές εφαρμογές επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα παραγωγή εικόνων και βίντεο, η σειρά Veriton K διαθέτει βέλτιστη τεχνολογία θερμικής διαχείρισης και συστήματα εξαερισμού. Τα workstations ψύχονται με τη χρήση τριών αποδοτικών ανεμιστήρων, που τραβούν τον αέρα προς τα μέσα και τον αποβάλλουν από την πίσω πλευρά, μέσω του τριγωνικού, πρόσθιου πάνελ, έτσι ώστε ο αέρας κυκλοφορεί μέσα στο σασί ψύχοντας το.

Η σειρά Veriton K της Acer διαθέτει μεγάλη ποικιλία θυρών για περιφερειακές συσκευές, που περιλαμβάνουν μία θύρα USB Type-C για μεταφορά δεδομένων 10Gbps, 10 θύρες USB και πολλαπλές επιλογές video output, όπως δύο DisplayPorts, HDMI και VGA, που λειτουργούν ανεξάρτητα.

Οι υπολογιστές της οικογένειας έχουν εγκατεστημένα τα Windows10 Pro 64-bit, δυνατότητες επιλογής της τελευταίας σειράς επεξεργαστών Intel Xeon E, της τελευταίας κάρτας γραφικών NVIDIAQuadro, Quadro RTX ή NVIDIAGeForce RTX και συνολικό bandwidth 802.11ac/a/b/g/n. Αυτό το μοναδικό εργαλείο, περιλαμβάνει επίσης μία μεγάλη γκάμα εμπορικών χαρακτηριστικών: Trusted Platform Module 2.0, επαναφορά με ένα κουμπί (OBR), Kensington lock slot, 2 σε ένα 1 cable και padlock slot, 100% solid capacitors, προστασία hard drive μέσω password (via BIOS), τεχνολογίες Intel Active Management και Intel vPro , PXE (Preboot eXecution Environment), RAID support (via BIOS) και WOL (Wake On Lan).

Το βίντεο της οικογένειας Veriton, που περιλαμβάνει και το Veriton workstation, μπορείτε να το δείτε εδώ.

Η νέα σειρά Veriton K της Acer για επαγγελματίες χρήστες είναι ήδη διαθέσιμη σε Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Ουγγαρία, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι ακριβείς προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα.