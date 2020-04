Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το Honor MagicBook 14 στα 549 ευρώ

Διαθέσιμο είναι πλέον στην ελληνική αγορά το νέο business laptop της Honor, το Honor MagicBook14, με το οποίο η εταιρεία μπαίνει στην αγορά των φορητών υπολογιστών ενώ η χαμηλή τιμή του το καθιστά ως το πιο value for money προϊόν στην κατηγορία του.

Το Honor MagicBook των 14 ιντσών έρχεται με μπαταρία μεγάλης διάρκειας που προσφέρει μέχρι και 10 ώρες αδιάκοπης χρήσης. Προσφέρει εντυπωσιακή εμπειρία θέασης χάρη στην FullView οθόνη, ενώ διαθέτει εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό. Επιπλέον, εξασφαλίζει την ιδιωτικότητά καθώς ενσωματώνει pop-up web camera πάνω στο πληκτρολόγιο η οποία γίνεται ενεργή μόνο όταν ο χρήστης το επιλέγει και ταχύτατο αναγνώστη δαχτυλικών αποτυπωμάτων πάνω στο power button.

Πιο αναλυτικά, το Honor MagicBook 14 ζυγίζει μόλις 1,38 κιλά και έχει πάχος 15,9 χιλιοστών, ενώ μπορεί εύκολα να χωρέσει και να μεταφερθεί μέσα στις περισσότερες τσάντες, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν την απόλυτη φορητότητα. Mε μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του το MagicBook 14 μπορεί να «τρέξει» 10 ώρες εφαρμογές γραφείου, 9,5 ώρες non stop αναπαραγωγή βίντεο και 9,4 ώρες συνεχούς περιήγησης στο Web.

To MagicBook 14 είναι το πιο ευέλικτο business laptop της αγοράς, με φορτιστή Type- C και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης 65W, μπορεί να φτάσει σε φόρτιση το 46% σε μόλις μισή ώρα. Με βάρος 160 γραμμαρίων, ο φορτιστής είναι συγκρίσιμος σε μέγεθος με έναν φορτιστή τηλεφώνου. Επιπλέον, ο ευέλικτος φορτιστής με διπλές θύρες τύπου C λειτουργεί ως καλώδιο μεταφοράς δεδομένων, εξαλείφοντας την ανάγκη μεταφοράς πολλών φορτιστών και καλωδίων κατά την έξοδο από το σπίτι.

Διαθέσιμο στο χρώμα Mystic Silver, το MagicBook 14 αποτελεί ένα πανέμορφο notebook. Το μινιμαλιστικό πλαίσιο αλουμινίου τοποθετείται στις σχεδιασμένες εντυπωσιακές μπλε άκρες που κάνουν αντίθεση με το ασημένιο χρώμα δίνοντας στην σειρά MagicBook τις όμορφες, ξεχωριστές γραμμές της.

Το Honor MagicBook 14 τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή AMD Ryzen 5 3500U, PCIe NVMe SSD και με 8GB σε DDR4 Dual-Channel μνήμη RAM. Η πιστοποιημένη από την TÜV Rheinland οθόνη μειώνει σημαντικά το μπλε φως που επηρεάζει και κουράζει τα μάτια ώστε να απολαύσεις πολλές ώρες ξεκούραστης θέασης και μοναδικής εμπειρίας. Με το Honor Magic-link 2.0, η οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη του MagicBook 14 και επιτρέπει την ταχύτερη μεταφορά αρχείων μεταξύ των συσκευών.

Τέλος, η Honor στο πλαίσιο της καμπάνιας «Honor Life , Stay at Home” διαθέτει το MagicBook 14, στην ειδική τιμή των 549 Ευρώ (από 629 ευρώ αρχική τιμή) στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τον Έλληνα καταναλωτή. Το Honor MagicBook 14 διατίθεται αποκλειστικά στο δίκτυο καταστημάτων Κωτσόβολος.