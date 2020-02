BAFTA 2020: Θρίαμβος για Σαμ Μέντες και «1917»

Στο Άλμπερτ Χολ του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τελετή απονομής των βραβείων BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (British Academy Film Awards), τα οποία θεωρούνται τα βρετανικά Όσκαρ.

Με επτά νίκες - ανάμεσα στις οποίες και αυτές της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, το «1917» του Σαμ Μέντες θριάμβευσε στα πρώτα post-Brexit βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας διεκδικούσαν επίσης οι ταινίες «Ο Ιρλανδός», «Τζόκερ», «Κάποτε στο... Χόλυγουντ» και «Παράσιτα».

Τρία βραβεία κέρδισε το «Τζόκερ» (ανάμεσά τους και το νεοσύστατο βραβείο Καλύτερου Κάστινγκ) και δύο τα «Παράσιτα» -το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου και αυτό της Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Ο 54χρονος Σαμ Μέντες απέσπασε και το βραβείο σκηνοθεσίας το οποίο διεκδικούσαν οι: Μάρτιν Σκορσέζε, Τοντ Φίλιπς, Κουέντιν Ταραντίνο και Μπονγκ Τζουν-χο.

O Χοακίν Φίνιξ απέσπασε το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τζόκερ», επικρατώντας των Λεονάρντο ΝτιΚάπριο («Κάποτε στο... Χόλυγουντ»), Άνταμ Ντράιβερ («Ιστορία Γάμου»), Τάρον Έγκερτον («Rocketman») και Τζόναθαν Πράις («Οι δύο Πάπες»). Ο 45χρονος Αμερικανός ηθοποιός βραβεύτηκε ήδη για την ερμηνεία του ρόλου του «Τζόκερ» με μια Χρυσή Σφαίρα, και είναι υποψήφιος για την ίδια κατηγορία στα φετινά Όσκαρ.

H Αμερικανίδα Ρενέ Ζελβέγκερ απέσπασε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου υποδυόμενη τη θρυλική ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy». Η ερμηνεία του ρόλου αυτού χάρισε στην 50χρονη ηθοποιό μια Χρυσή Σφαίρα και μια ισχυρή υποψηφιότητα για τα Όσκαρ. Η Ζελβέγκερ επικράτησε των Τζέσι Μπάκλεϊ («Wild Rose»), Σκάρλετ Τζοχάνσον («Ιστορία Γάμου»), Σίρσα Ρόναν («Μικρές Κυρίες») και Σαρλίζ Θερόν («Bombshell»).

Η Λόρα Ντερν («Ιστορία Γάμου») και ο Μπραντ Πιτ («Κάποτε στο... Χόλυγουντ») απέσπασαν τα BAFTA Β' Γυναικείου και Β΄ Ανδρικού Ρόλου, αντίστοιχα.

Την παράσταση έκλεψαν οι αναφορές για το Brexit -με καλύτερη αυτή του απόντα Μπραντ Πιτ: «Hey Britain. Heard you just became single. Welcome to the club!»), ο «πολιτικός» ευχαριστήριος λόγος του Χοακίν Φίνιξ και το ασταμάτητο κέφι του οικοδεσπότη Γκρέιαμ Νόρτον.

«1917»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

«1917»

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

«Bait» (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

Ξενόγλωσση Ταινία

«Παράσιτα»

Ντοκιμαντέρ

«For Sama»



Animation

«Klaus»

Σκηνοθεσία

Σαμ Μέντες, «1917»

Πρωτότυπο Σενάριο

«Παράσιτα», Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο

Διασκευασμένο Σενάριο

«Jojo Rabbit», Τάικα Γουατίτι



A΄ Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φοίνιξ, «Joker»



Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Τζούντι»

B΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο... Χόλυγουντ»



B΄ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν, «Ιστορία Γάμου»



Μουσική

«Joker», Χίλντουρ Γκουνταντότιρ



Κάστινγκ

«Joker», Σάινα Μάρκοβιτζ



Φωτογραφία

«1917», Ρότζερ Ντίκινς



Μοντάζ

«Κόντρα σε Όλα», Άντριου Μπάκλαντ, Μάικλ Μακκάσκερ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«1917»

«Ο Ιρλανδός»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Κάποτε στο... Χόλυγουντ»

Kοστούμια

«Μικρές Κυρίες»

Mακιγιάζ και Κομμώσεις

«Βόμβα»



Ήχος

«1917»



Ειδικά Οπτικά Εφέ

«1917»



Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

«Learning To Skateboard In A Warzone» (If You’re A Girl)

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

«Grandad Was A Romantic»



Ανερχόμενος Σταρ

Μάικλ Γουόρντ



Τιμητικό Βραβείο

Άντι Σέρκις