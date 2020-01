Η έκθεση σε πυρεθροειδή εντομοκτόνα πιθανότατα αυξάνει τους θανάτους από καρδιαγγειακά

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Μια νέα μελέτη που έγινε από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα παρατήρησε ότι οι άνθρωποι που έχουν υψηλότερα επίπεδα μιας χημικής ουσίας στο σώμα τους, που δείχνει ότι έχουν εκτεθεί σε κοινώς χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα, πεθαίνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό.

Τα ευρήματα από τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Internal Medicine, υποδηλώνουν ότι εκείνοι που έχουν υψηλά επίπεδα έκθεσης σε πυρεθροειδή εντομοκτόνα είναι τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν από καρδιαγγειακές παθήσεις από άτομα με χαμηλή ή καθόλου έκθεση.

Ο Wei Bao, επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Iowa College of Public Health και συγγραφέας της μελέτης, αναφέρει ότι τα ευρήματα προέρχονται από μια ανάλυση ενός εθνικά αντιπροσωπευτικού δείγματος αμερικανών ενηλίκων, όχι μόνο εκείνων που εργάζονται στη γεωργία. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρήματα έχουν σχέση δημόσιας υγείας με τον γενικό πληθυσμό.

Προειδοποιεί επίσης, ότι ως μελέτη παρατήρησης, δεν καθορίζει εάν οι άνθρωποι στο δείγμα πέθαναν ως άμεσο αποτέλεσμα της έκθεσής τους στα πυρεθροειδή. Λέει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλη πιθανότητα σύνδεσης, αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την αναπαραγωγή των ευρημάτων και τον προσδιορισμό των βιολογικών μηχανισμών.

Τα πυρεθροειδή περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κοινώς χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και αποτελούν την πλειονότητα των εμπορικών εντομοκτόνων οικιακής χρήσης. Βρίσκονται σε πολλά εμπορικά σήματα εντομοκτόνων και χρησιμοποιούνται ευρέως σε αγροτικές, δημόσιες και οικιακές εγκαταστάσεις για έλεγχο παρασίτων. Οι μεταβολίτες των πυρεθροειδών, όπως το 3-φαινοξυβενζοϊκό οξύ, μπορούν να μετρηθούν στα ούρα ανθρώπων που εκτίθενται σε πυρεθροειδή.

Ο Bao και η ομάδα ερευνητών του ανέλυσαν δεδομένα σχετικά με τα επίπεδα 3-φαινοξυβενζοϊκού οξέος στα δείγματα ούρων που συλλέχθηκαν από 2.116 ενήλικες ηλικίας 20 ετών και άνω που συμμετείχαν στην Έρευνα Εθνικής Υγείας και Διατροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του 1999 και του 2002. Κατέγραψαν επίσης τα αρχεία θνησιμότητας για τον προσδιορισμό το πόσοι ενήλικες από το δείγμα δεδομένων τους είχαν πεθάνει μέχρι το 2015 και από ποια αιτία.

Διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια των 14 ετών παρατήρησης, τα άτομα που είχαν τα υψηλότερα επίπεδα 3-φαινοξυβενζοϊκού οξέος στα δείγματα ούρων ήταν κατά 56% πιθανότερο να έχουν πεθάνει από οποιαδήποτε αιτία μέχρι το 2015 από ό, τι τα άτομα με τα χαμηλότερα επίπεδα έκθεσης. Η καρδιαγγειακή νόσο ήταν μακράν η κύρια αιτία θανάτου, με τρεις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα.

Σύμφωνα με τον Bao, η μελέτη δεν καθορίζει πώς τα άτομα εκτέθηκαν σε πυρεθροειδή, ωστόσο, προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η περισσότερη έκθεση σε πυρεθροειδή γίνεται μέσω τροφής, καθώς οι άνθρωποι που τρώνε φρούτα και λαχανικά που έχουν ψεκαστεί μαζί τους καταναλώνουν τη χημική ουσία. Η χρήση πυρεθροειδών σε κήπους και σπίτια για έλεγχο παρασίτων αποτελεί επίσης σημαντική πηγή έκθεσης. Τα πυρεθροειδή είναι επίσης παρόντα στη σκόνη των σπιτιών όπου εφαρμόζουν αυτά τα φυτοφάρμακα.

Ο Bao σημειώνει ότι το μερίδιο αγοράς των πυρεθροειδών εντομοκτόνων έχει αυξηθεί από την περίοδο μελέτης 1999-2002, γεγονός που καθιστά πιθανό το ποσοστό των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα να συνδέονται με την έκθεσή τους σε αυτά. Ωστόσο, λέει ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει αυτή η υπόθεση.

Η μελέτη με τίτλο " Association Between Exposure to Pyrethroid Insecticides and Risk of All-Cause and Cause-Specific Mortality in the General US Adult Population" συντάχθηκε από τους Buyun Liu και Hans-Joachim Lehmler στο UI College of Public Health και Derek Simonsen, πτυχιούχος φοιτητής στον τομέα της ανθρώπινης τοξικολογίας και δημοσιεύθηκε στις 30 Δεκεμβρίου στο «JAMA Internal Medicine».

