ΣΕΕΠΑ: Επικίνδυνα έλαια σε εισπνεόμενα προϊόντα κάνναβης κυκλοφορούν και στην Ελλάδα

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Σημαντικά στοιχεία για τη χρήση καπνού στην έρευνα «Tobacco Product Use and Associated Factors Among Middle and High School Students -United States, 2019»,

Υπόμνημα στο υπουργείο Υγείας απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (ΣΕΕΠΑ) ζητώντας να προβεί σε άμεσες ενέργειες, όσον αφορά σε εισπνεόμενα προϊόντα κάνναβης που κυκλοφορούν στη χώρα μας χωρίς προδιαγραφές, για να μη διακινδυνεύσουμε και εδώ, όπως λέει, περιστατικά όπως αυτά που σημειώθηκαν στις ΗΠΑ από εισπνοή ελαίων.

Σύμφωνα με τον ΣΕΕΠΑ για την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών ευθύνεται το Κράτος γιατί δεν έχει θεσπίσει την παραμικρή προδιαγραφή. Πρόσφατα στην Αμερική σημειώθηκαν κάποια δυσμενή περιστατικά, για τα οποία τόσο ο CDC όσο και ο FDA αποφάνθηκαν ότι ευθύνεται η νοθεία υγρών ελαίου μαριχουάνας με έλαιο Βιταμίνης Ε.

Με αφορμή όλα αυτά, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στην ελληνική αγορά, προκειμένου να διαπιστώσει αν κυκλοφορούν επικίνδυνα για την υγεία έλαια και στην ελληνική αγορά. Και όπως αναφέρει σε όλα τα καταστήματα πώλησης προϊόντων κάνναβης που επισκέφθηκαν, βρέθηκαν υγρά τα οποία πωλούνται ως «ατμιστικά», παρότι δεν περιέχουν νικοτίνη. Περιέχουν CBD (κανναβιδιόλη) ως επί το πλείστον και σε σπάνιες περιπτώσεις και CBG (κανναβιγερόλη). Αυτά τα υγρά, παραβιάζουν τη νομοθεσία για τα υγρά αναπλήρωσης (TPD2), ενώ δεν κοινοποιούν στην Κομισιόν αναλύσεις για τον ατμό, το υγρό καθώς και, τοξικολογικές μελέτες συστατικών. Πωλούνται ωστόσο ως «ατμιστικά»/«eliquids», δημιουργώντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας χρήσης στον καταναλωτή.

Πέραν αυτών, από τις έρευνες τα μέλη του ΣΕΕΠΑ συνάντησαν μια σειρά από έλαια συμπυκνωμένου CBD (wax) τα οποία, οι πωλητές των ειδών σύστησαν στα μέλη του Συνδέσμου να τα ζεστάνουν και να προσθέσουν σε αναλογία 1:1 στο υγρό αναπλήρωσης του ατμοποιητή. Δηλαδή, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΑ, κ. Π. Παναγιωτόπουλος να εισπνεύσει ο χρήστης το ατμιστικό υγρό με πρόσμιξη 50% ενός ελαίου «πλούσιου σε CBD». Μάλιστα, όπως λέει υπάρχουν συσκευές που ονομάζονται Vaporizers (νεφελοποιητές) που μετατρέπουν το στερεό ή έλαιο με CBD στην αέρια φάση, ώστε να μπορεί να κάποιος να το εισπνεύσει. Δηλαδή να εισπνεύσει έλαιο στον πνεύμονά του.

Όλα αυτά, υπογραμμίζει δεν αφορούν το άτμισμα, το οποίο αποβλέπει αποκλειστικά στην αντικατάσταση της καπνιστικής συνήθειας. Και συνεχίζει: τα εισπνεόμενα προϊόντα κάνναβης πωλούνται και ως «υγρά αναπλήρωσης», παρότι απαγορεύεται σε ατμιστικό υγρό βάσει της TPD2 η κανναβιδιόλη ως συστατικό. Πρακτικά, όμως, δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τα εισπνεόμενα προϊόντα κάνναβης. Μόνο για τα μέρη του φυτού της κάνναβης. Και επειδή πωλούνται και τρόφιμα στα καταστήματα κάνναβης, δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στο ποιος ψωνίζει εισπνεόμενα προϊόντα κάνναβης (δεν είναι καπνικά ή ατμιστικά καταστήματα όπου μόνο ενήλικοι μπορούν να εισέλθουν).

Ο ΣΕΕΠΑ καλεί το υπουργείο Υγείας, να πάρει άμεσα μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες, για να μη διακινδυνεύσουμε περιστατικά και στην Ελλάδα, από εισπνοή ελαίων.

Σε επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του ΣΕΕΠΑ, χημικό κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο μας επισημάνθηκε ότι «Διατίθενται προϊόντα στην ελληνική αγορά που είναι έλαια για εισπνοή. Αν εξαιρέσουμε το φυτό και μέρη αυτού που είναι για συγκεκριμένη χρήση, τα υπόλοιπα κυκλοφορούν χωρίς προδιαγραφές. Έλαιο βιταμίνης Ε, όμοιο με αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα στις ΗΠΑ δεν βρήκαμε στους ελέγχους όμως, σε ένα searching που κάναμε ηλεκτρονικά είδαμε ότι υπάρχουν τέτοια προϊόντα και στην Ελλάδα».

Όπως αναφέρει ο κ. Παναγιωτόπουλος, η μεγάλη αγωνία όλου του κλάδου, είναι να μη δούμε περιστατικά και στην Ελλάδα όπως στις ΗΠΑ. «Είμαστε υπερ-προστατευτικοί με τους καταναλωτές μας για να έχουμε μια σωστή αγορά και κινούμαστε 10 χρόνια τώρα μέσα τα νομοθετικά πλαίσια» τόνισε.

Σημαντικά όμως, είναι τα στοιχεία της έρευνας που δόθηκε μόλις σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα από το U.S. Department of Health and Human Services - Centers for Disease Control and Prevention αναφορικά με τη χρήση του καπνού στους νέους.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας με τίτλο «Tobacco Product Use and Associated Factors Among Middle and High School Students —United States, 2019», μεταξύ των μαθητών που δοκίμασαν μια φορά στη ζωή τους άτμισμα, οι τρεις επικρατέστερες αιτίες ήταν:

Περιέργεια = 55,3%

Φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον τα χρησιμοποιεί = 30,8%

Είναι διαθέσιμα σε άρωμα μέντα, φρούτο, σοκολάτα = 22,4%

Στο ερώτημα πόσοι μαθητές κάνουν χρήση τις τελευταίες 30 ημέρες από προϊόντα με νικοτίνη:

Άτμισμα = 20%

Πούρα = 5,3%

Συμβατικά τσιγάρα = 4,3%

Καπνός άκαπνος = 3,5%

Αργιλές = 2,6%

Καπνός πίπας = 0,8%

Συμπερασματικά λοιπόν, τον τελευταίο μήνα έχει καπνίσει τσιγάρα μόλις το 4,3% και έχει ατμίσει το 20%. Αν κρίνουμε από την αντιστροφή των ποσοστών στο άτμισμα και το κάπνισμα που υπήρχε πριν 6 χρόνια στις ΗΠΑ, αποδεικνύεται ότι το άτμισμα αντικαθιστά το κάπνισμα.

Από τα ποσοστά που προαναφέρθηκαν οι ημέρες του μήνα που οι μαθητές τα χρησιμοποιούν είναι:

Άτμισμα

1-5 ημέρες: 50,8%,

6-19 ημέρες: 18,8%,

20-30 ημέρες:30,4%

Πούρα

1-5 ημέρες: 68,7%,

6-19ημέρες: 14,5%,

20-30 ημέρες: 16,8%

Συμβατικά τσιγάρα

1-5 ημέρες: 55,9%,

6-19 ημέρες: 15,2%,

20-30 ημέρες: 28,9%

Καπνός άκαπνος

1-5 ημέρες: 49,3%,

6-19 ημέρες: 16,6%,

20-30 ημέρες: 34,1%

Αργιλές

1-5 ημέρες: 69,1%,

6-19 ημέρες: 12,4%,

20-30 ημέρες: 18,6%

Ως εκ τούτου, από το 20% αυτών που άτμισαν τον τελευταίο μήνα, καθημερινοί χρήστες (20-30 ημέρες/μήνα) είναι το 30,4%, δηλαδή μόλις 6,8%.

Ακόμα και αν αθροίσουμε το ποσοστό 6-19 ημέρες/μήνα (αν και είναι ευρύτατο) τότε θα έχουμε ακόμα 3,8%, άρα συνολικά 10,6% να ατμίζουν 6-30 ημέρες το μήνα.