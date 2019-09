Πέθανε ο τραγουδοποιός Daniel Johnston

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Daniel Johnston, εμβληματικός τραγουδοποιός της αμερικανικής indie rock σκηνής των ΗΠΑ.



Ο Johnston υπέστη καρδιακή προσβολή και πέθανε στο σπίτι του στο Χιούστον, όπως επιβεβαίωσε ο Jeff Tartakov. O Johnston ήταν, επίσης, γνωστός για τις μάχες που έδωσε με τα προβλήματα ψυχικής υγείας που τον συνόδευσαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ένας οργανισμός που ονομάζεται «Hi, How Are You Project» ιδρύθηκε από τους Gimbel και Courtney Blanton με την υποστήριξη του τραγουδοποιού και της οικογένειάς του. Ο οργανισμός πήρε το όνομά του από ένα από τα άλμπουμ του Johnston.





«Ενέπνευσε αμέτρητους φανς, καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς με το μήνυμά του ότι δεν έχει σημασία πόσο σκοτεινή είναι η μέρα που "ο ήλιος λάμπει πάνω μου" γιατί "η αληθινή αγάπη θα σε βρει στο τέλος"».

Γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1961, ο Johnston μεγάλωσε στη Δυτική Βιρτζίνια και ξεκίνησε την καριέρα του αφού μετακόμισε στο Ώστιν του Τέξας. Η δημοτικότητά του εκτινάχθηκε όταν άρχισε να μοιράζει κασέτες με τα τραγούδια του του σε ανθρώπους στο δρόμο. Η πρώιμη μουσική του αγαπήθηκε γρήγορα και με παρέμβαση του Κurt Cobain, του θρύλου των Νirvana o οποίος πατρονάρισε τον Johnston, προκλήθηκε έναν πόλεμο υποβολής υποψηφιοτήτων για να κλείσει συμβόλαιο που τον οδήγησε τελικά να υπογράψει με την Atlantic το 1994. Η εκκεντρότητά του συνόδευε πάντα την καριέρα του.