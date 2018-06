Summer shoe stories

Όσοι αγαπούν το στιλ και φροντίζουν να ανανεώνουν την γκαρνταρόμπα τους κάθε σεζόν, δεν μπορούν να αγνοήσουν τα παπούτσια, τα οποία συνήθως λένε πολλά για τον κάτοχό τους.

Το φετινό καλοκαίρι, εντρυφήστε στα loafers πριν επιλέξετε ένα (ή δύο) από κάθε είδος, για μία ολοκληρωμένη παπουτσοθήκη: τα penny loafers έχουν μία μικρή σχισμή στο μπροστινό τους μέρος, αρκετά μεγάλη ώστε να περνά ένα μικρό νόμισμα (penny). To πιο κλασικό loafer από όλα, συνηθίζεται τους κρύους μήνες, αλλά υπάρχουν και ωραιότατα καλοκαιρινά ζευγάρια, σε βαθύ μπλε. Πιο καλοκαιρινά είναι τα tassel loafers, αυτά με τις μικρές φουντίτσες, που ταιριάζουν πολύ με κοστούμια και παντελόνια σε ίσια γραμμή και κοντό ρεβέρ. Τέλος, υπάρχουν τα slip-ons, που ενώ έχουν εμπνευστεί από βραδινά παπουτσια, κυκλοφορούν άνετα με βερμούδες και λινά παντελόνια.

Παρά τη χαλαρότητα του καλοκαιριού, δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί κανείς από επιλογές που συνηθίζει τον χειμώνα, όπως τα oxfords. Υπάρχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιλογές για το καλοκαίρι, που επενδύουν σε ιδιαίτερα χρώματα όπως το πετρόλ και αφήνουν πίσω τους τις σκληρές σόλες για να καθίσουν με άνεση πάνω σε λαστιχένιες εκδοχές που χαρίζουν άνεση και, κυρίως, δροσιά και στιλ.

Styling: Βίβιαν ΡουβέλαΚείμενο: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

