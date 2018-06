Reuters Institute: Το Facebook χάνει την εμπιστοσύνη των χρηστών στην ενημέρωση

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, για ενημέρωση έχει αρχίσει να σημειώνει σημαντική πτώση στις ΗΠΑ, καθώς πολλοί νέοι στρέφονται σε πλατφόρμες messaging όπως το WhatsApp (που ωστόσο ανήκει στο Facebook) για να συζητούν τα γεγονότα, σύμφωνα με έρευνα του Reuters Institute.

Η χρήση του Facebook, του μεγαλύτερου κοινωνικού δικτύου του πλανήτη, για ενημέρωση έχει πέσει κατά 9% από το 2017 στις ΗΠΑ και 20% για το νεαρότερο κοινό, σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου, με 74.000 άτομα σε 37 αγορές.

«Η χρήση των social media για νέα έχει αρχίσει να πέφτει σε έναν αριθμό αγορών- κλειδιών μετά από χρόνια συνεχούς ανάπτυξης» είπε ο Νικ Νιούμαν, του Reuters Institute for the Study of Journalism, στο Digital News Report. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε άνοδο στη χρήση των εφαρμογών messaging για νέα, καθώς οι καταναλωτές επιζητούν πιο “ιδιωτικούς” (και με λιγότερη αντιπαράθεση) χώρους για να επικοινωνούν» πρόσθεσε.

Η έρευνα εκθέτει πόσο ευμετάβλητες είναι οι προτιμήσεις των καταναλωτών, καθώς η βιομηχανία των ΜΜΕ προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής του Ίντερνετ και των smartphones, που έχουν αλλάξει κατά πολύ το πώς οι άνθρωποι διαβάζουν ειδήσεις και το πώς οι εταιρείες ΜΜΕ βγάζουν χρήματα.

Το Facebook και το Twitter χρησιμοποιούνται ακόμα από πολλούς χρήστες για να βρίσκουν ειδήσεις, αλλά η συζήτηση μετά γίνεται σε εφαρμογές messaging όπως το WhatsApp, συχνά επειδή οι χρήστες νιώθουν πιο ασφαλείς να συζητούν εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το WhatsApp, που ιδρύθηκε το 2009 και αγοράστηκε από το Facebook το 2014 για 19 δισ. δολάρια, είναι πιο δημοφιλές από το Twitter όσον αφορά στη σημασία του για την ενημέρωση σε πολλές χώρες.

Σχετικά με το μεγάλο θέμα των fake news, λιγότεροι από τους μισούς που ερωτήθηκαν ανά τον κόσμο είπαν ότι εμπιστεύονται τα ΜΜΕ τις περισσότερες φορές, αν και στις ΗΠΑ μόλις το 34% απάντησαν ότι εμπιστεύονται τα πιο πολλά νέα, τις πιο πολλές φορές- πτώση 4%.

Στις ΗΠΑ πιο έμπιστες πηγές ενημέρωσης θεωρούνται τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και η Wall Street Journal, ενώ στη Μ. Βρετανία το BBC και το ITV. Στις ΗΠΑ οι δεξιοί εμπιστεύονται πιο πολύ το Fox News και το Breitbart, ενώ αυτοί που βρίσκονται πιο αριστερά εμπιστεύονται περισσότερο το CNN.