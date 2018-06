Εγκαινιάζεται το νέο λιμάνι της Ερείκουσας

Εγκαινιάζεται σήμερα το νέο λιμάνι της Ερείκουσας, που αποτελεί πλέον το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πνεύμονα των Διαποντίων Νήσων.

Οι εργασίες επέκτασης και κατασκευής του νέου Λιμανιού Ερείκουσας υλοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 με προϋπολογισμό 7.327.237 ευρώ.

Το συγκεκριμένο έργο πνοής για τον τόπο, είχε απενταχθεί τον Αύγουστο του 2014, αλλά μετά από την επιμονή της παρούσας Περιφερειακής Αρχής επανεντάχθηκε και υλοποιήθηκε άμεσα μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) .

Το νέο λιμάνι της Ερείκουσας παίρνει σήμερα επισήμως «σάρκα και οστά» στη θέση του παλαιού λιμανιού, ενώ οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούσαν την επέκταση του λιμενοβραχίονα, την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων, την κατασκευή οδοποιίας για τη σύνδεση του λιμένα με τον οικισμό και τη δημιουργία λιμενολεκάνης συνολικού εμβαδού 26 στρεμμάτων, που θα μπορεί να δεχθεί συνολικά πάνω από 100 αλιευτικά ή τουριστικά σκάφη καθώς και τα πλοία που εκτελούν τη συγκοινωνία και προσεγγίζουν το νησί της Ερείκουσσας.

Ντεμπούτο στο νέο λιμάνι της Ερείκουσας έκαναν χθες το βράδυ 22 πανέμορφα ιστιοπλοϊκά σκάφη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, ΠΟΙΑΘ, στο πλαίσιο του ιστιοπλοϊκού αγώνα (Regatta) Κέρκυρα - Ερείκουσας, που διοργανώθηκε και εντάχθηκε στις εκδηλώσεις των εγκαινίων του λιμένα, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020, με τον τίτλο "Δρόμοι της θάλασσας» (Ways of the Sea), στην πανευρωπαϊκή καμπάνια Europe in my Region 2018, αναδεικνύοντας έτσι το διαχρονικό ρόλο της θάλασσας στη ζωή και την ανάπτυξη του νησιού. Σήμερα αναμένεται να γίνει κολυμβητικός αγώνας ανοιχτής θαλάσσης, στον όρμο Ερείκουσας με ανοικτή συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Κέρκυρας (ΝΑΟΚ), ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια του έργου «Επέκταση Λιμένα Ερείκουσας» παρουσία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Λαμπρίδη, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Π.Ν. Νικόλαου Τσούνη και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχου ΛΣ Σταμάτιο Ράπτη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

Στο νησί επιβιβάστηκαν το πρωί εκατοντάδες πολίτες, που μεταφέρθηκαν δωρεάν από την Κέρκυρα, με το πλοίο κλειστού τύπου «Kerkyra Express».

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με την ξενάγηση στο νέο έργο του Λιμένα Ερείκουσας, ενώ θα υπάρξει Πολιτιστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ένωσης Καποδίστριας και της Δημοτικής Χορωδίας «Δημόδοκος» καθώς και φωτογραφική αναφορά στο ναυτικό παρελθόν του νησιού.

