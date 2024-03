Ισραηλινές δυνάμεις: Μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ ταμπουρώθηκαν στο αλ Σίφα

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, σημείωσε ότι μαχητές της Χαμάς, καθώς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ είναι κλεισμένοι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου αλ Σίφα της Γάζας.

«Απομακρύνουμε περίπου 220 ασθενείς», είπε ο Χαγκάρι στην ισραηλινή τηλεόραση, καλώντας εκ νέου τους ένοπλους που βρίσκονται στο κτίριο να παραδοθούν.

Ο εκπρόσωπος των IDF δήλωσε επίσης ότι «πολύ σημαντικοί» διοικητές της Χαμάς – τους οποίους δεν κατονόμασε – αιχμαλωτίστηκαν από στρατιώτες στη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Troops continue counterterrorism efforts in the Shifa Hospital:

🔺Approx. 600 terrorists have been apprehended and 140+ have been eliminated.

🔺Islamic Jihad operatives within the hospital surrendered themselves to the troops, including senior officials.

🔺Senior Hamas… pic.twitter.com/jwSiGBK6jA

— Israel Defense Forces (@IDF) March 21, 2024