Propeller Club: Σχεδόν 500 εκλεκτοί καλεσμένοι στην τελετή απονομής AMVER Awards

Με εξαιρετική επιτυχία και μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω πανδημίας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου η ετήσια απονομή των AMVER Awards που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Τhe International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ήταν μια βραδιά προς τιμήν του σημαντικού θεσμού του προγράμματος AMVER αλλά και μια βραδιά που αποτελεί εδώ και χρόνια τη μεγαλύτερη και λαμπερότερη ευκαιρία για τα μέλη και τους φίλους του Propeller Club να συναντηθούν και να γιορτάσουν. Λόγω Covid-19 ο αριθμός των καλεσμένων ήταν κατά 50% μειωμένος , ενώ οι βραβεύσεις των εταιρειών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα AMVER έχει ήδη πραγματοποιηθεί και προβλήθηκαν σε ένα σχετικό βίντεο κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η καινοτόμος αυτή λύση επιλέχθηκε τόσο για την αποφυγή συνωστισμού των βραβευθέντων στη σκηνή, αλλά και προς οικονομία χρόνου.

H βραδιά των AMVER ήταν η πρώτη για το νεοεκλεγμένο και ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Propeller Club Πειραιά, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, οι οποίες έδωσαν και μεγάλο προβάδισμα στον Κωστή Φραγκούλη, που συνεχίζει για δεύτερη θητεία από τη θέση του Προέδρου του Club.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, παρατέθηκε το παραδοσιακό γεύμα εργασίας στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας. Τον Ναύαρχο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής Steven Poulin, τη συνοδεία του και εκπροσώπους της Αμερικανικής Πρεσβείας πλαισίωσαν Κυβερνήτες του Propeller Club Πειραιά, εκπρόσωποι της Ελληνικής Ναυτιλίας, πλοιοκτήτες και κορυφαία στελέχη εταιρειών. Υπό το συντονισμό του Προέδρου του Propeller Club Πειραιά Κωστή Φραγκούλη, έγινε ένας εποικοδομητικός διάλογος και δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους της Ελληνικής Ναυτιλίας να κάνουν ερωτήσεις, να θέσουν προβληματισμούς και να συζητήσουν για καίρια θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Τέλος, ο CEO της Enesel, κ. Γιώργος Πουλαράς παρέδωσε τιμητική πλακέτα στο Ναύαρχο Steven Poulin. Ήταν μια ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Αμερικανική Ακτοφυλακή, καθώς ο καπετάνιος του πλοίου της Εnesel “MT Antonis” νόσησε σοβαρά με κορωνοϊό και η επείγουσα μεταφορά του σε νοσοκομείο επετεύχθη με την βοήθεια της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Την εκδήλωση των AMVER Awards τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ πολλών εκλεκτών καλεσμένων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο αρχηγός του Λιμενικού, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού Αντιναύαρχος Ιωάννης Καλογερόπουλος, ο Ναύαρχος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής Steven Poulin, ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. Ισακόγλου Νικόλαος (Α’ Υπαρχηγός Λ.Σ. Ελληνική Ακτοφυλακή), ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Ε. Αλεξανδράκης (Β’ Υπαρχηγός Λ.Σ. Ελληνική Ακτοφυλακή) και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του International Propeller κ. Joel Whitehead.

Το άνοιγμα της βραδιάς έγινε από την Αναστασία Ζαννή που έψαλλε τους εθνικούς ύμνους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ελλάδας.

Οι σχεδόν 500 εκλεκτοί καλεσμένοι, είχαν τη χαρά να απολαύσουν μια όμορφη βραδιά, να τιμήσουν και να επιβραβεύσουν τις εταιρίες, τα πλοία και τα πληρώματά τους που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα AMVER, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα.

Κ. Φραγκούλης: Ετήσιο Forum και Παγκόσμιο Συνέδριο

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά Κωστής Φραγκούλης αφού καλωσόρισε τους πάντες, θέλησε να ευχαριστήσει θερμά “για την αποψινή μας γιορτή - και όχι μόνο - τους 100 Υποστηρικτές μας. Η φετινή στήριξη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Εκλαμβάνω αυτή την στήριξη ως μια ειλικρινή ψήφο εμπιστοσύνης προς την εντατική και εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Propeller Club. Από το ανανεωμένο και δυναμικό Διοικητικό Συμβούλιο, από τις πολυάριθμες και δραστήριες Επιτροπές, από τα μέλη που δίνουν αξία στη θέση και το ρόλο τους μέσα στο Propeller Club Πειραιά”. Ο κ. Φραγκούλης αναφέρθηκε συνοπτικά στα ορόσημα της προηγούμενης διετίας για το Club, ενώ για τη νέα χρονιά προανήγγειλε τη διοργάνωση του ετήσιου Forum του Propeller Club Πειραιά, αλλά και τη διοργάνωση το επόμενου παγκόσμιου Συνεδρίου του Propeller Club που θα διοργανώσει στην Αθήνα το Propeller Club Πειραιά από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

Γ. Πλακιωτάκης: Σημαντικό το Μνημόνιο συνεργασίας Αμερικανικής Ακτοφυλακής- Λιμενικού Σώματος

Στη συνέχεια της βραδιάς των AMVER Awards, πήρε το λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης ο οποίος αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη θεσμοθέτηση των ετήσιων βραβείων του προγράμματος AMVER και πως η ενεργός συμμετοχή της ναυτιλίας των Ελλήνων στη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν στην θάλασσα αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αξίες μας. Ο υπουργός ευχαρίστησε θερμά το Propeller Club Πειραιά και τη Διοίκησή του για την σταθερή και ακλόνητη πίστη του στις ναυτιλιακές δυνάμεις του τόπου, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η εκδήλωση των AMVER Awards συμπίπτει με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και του Λιμενικού Σώματος, από τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη και τον Αντιναύαρχο Steven Poulin, Διοικητή του Ατλαντικού.

Το Μνημόνιο αυτό αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη κατεύθυνση μιας στενότερης συνεργασίας, κάτι που αποτελούσε εδώ και καιρό, επιδίωξη και των δύο Σωμάτων. Είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση εκ μέρους φορέων όπως είναι η Αμερικανική Ακτοφυλακή, του σπουδαίου έργου που επιτελεί το Λιμενικό μας Σώμα, προστατεύοντας μεταξύ πολλών άλλων, τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας που είναι και τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τζέφρι Πάιατ: Tο AMVER έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα

Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του με τη σειρά του, ο επίτιμος Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών,, Τζέφρι Πάιατ που φέτος δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί δια ζώσης στην αίθουσα, είπε καταρχάς πως “Αυτή είναι η πέμπτη τελετή απονομής των βραβείων AMVER μετά την περσινή παύση, και ενώ δεν μπορώ να παρευρεθώ προσωπικά, ήθελα να είμαι μέρος αυτού του καταπληκτικού προγράμματος και να τονίσω τον σημαντικό ρόλο που παίζει η Ελληνική

ναυτιλιακή κοινότητα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του Propeller Club Κωστή Φραγκούλη, του οποίου η σταθερή ηγεσία στο τιμόνι του Propeller Club κατά τη διάρκεια της πανδημίας επέτρεψε σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό οργανισμό και τον ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ να ευδοκιμήσει παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε όλοι τα δύο τελευταία χρόνια.”

Ο κ. Πάιατ τόνισε πως το πρόγραμμα AMVER έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Και παρόλο που ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, έχει πλέον γίνει ένα πρόγραμμα με παγκόσμια επιτυχία, και το Propeller Club έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Και φέτος, για άλλη μια φορά, η Ελληνική Ναυτιλία συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να ηγείται στα AMVER Awards, με περισσότερα από 2.000 Ελληνικά πλοία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο κ. Φραγκούλης παρέλαβε από τον Αντιπρόεδρο του International Propeller κ. Joel Whitehead τιμητική πλακέτα καθώς το Propeller Club Πειραιά βραβεύτηκε ως Propeller Club of the Year τον περασμένο Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου του Propeller Club. Επίσης, ο κ. Δημήτρης Φαφαλιός παρέλαβε τιμητική πλακέτα καθώς με τη σειρά του αναδείχθηκε στο ίδιο Συνέδριο ως International Propeller Club Member of the Year για το 2021.

Ως είθισται, κατά τη διάρκεια της βραδιάς , βραβεύτηκε μια προσωπικότητα και ένας οργανισμός που ξεχώρισαν. Φέτος το Propeller Club Πειραιά τίμησε την ολυμπιονίκη μας Σοφία Μπεκατώρουκαι τον Μη Κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water Sports.

Στα φετινά AMVER Awards τιμήθηκαν 251 εταιρίες και 2.081 πλοία Ελληνικών συμφερόντων, τα οποία κατά μέσο

όρο, συμπλήρωσαν τουλάχιστον 128 ημέρες εν πλω.

RESCUE AWARDS

Φέτος 22 πλοία που ανήκουν σε 17 εταιρείες, ανταποκρίθηκαν σε επιχειρήσεις διάσωσης, σώζοντας συνολικά 505 ανθρώπους.

Τα πλοία που βραβεύτηκαν είναι:

1. 3/01/2020 – OPTIMUM GROUP, M/V SBI ATHENA



2. 10/01/2020 – SEASTAR MARITIME MANAGEMENT S.A, M/V SUNDA



3. 17/03/2020 – STARBULK S.A., M/V STAR IRIS



4. 04/07/2020 – OPTIMUM GROUP, M/V SBI PISCES



5. 22/07/2020 – TSAKOS GROUP OF COMPANIES, M/T INCA



6. 25/07/2020 – EURONAV SHIP MANAGEMENT (HELLAS) LTD, M/V CAP GUILLAUME



7. 26/08/2020 - STARBULK S.A., M/V STAR THETA



8. 13/10/2020 – ELEMENT SHIP MANAGEMENT S.A., M/V JAGUAR



9. 02/11/2020 – COSTAMARE SHIPPING CO. S.A., C/V MSC ATHOS



10. 7/11/2020 – PRODUCT SHIPPING & TRADING S.A., M/V ARIEL



11. 01/04/2021 – OCEANBULK INTERNATIONAL S.A., M/V GIACOMETTI



12. 05/04/2021 – SEAMAR MANAGEMENT S.A., M/V BULK FREEDOM



13. 13/07/2021 – OPTIMUM GROUP, M/V SBI HERMES



14. 17/08/2021 – Μ/MARITIME CORP., M/V AVRA.GR



15. 12/09/2021 - LASKARIDIS SHIPPING COMPANY, M/V LAMBAY



16. 23/09/2021 – CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP., M/T ARISTOFANIS



17. 29/09/2021- CENTRAL MARE, M/T ECO JOSHUA PARK



18. 26/10/2021 – CHARTWORLD SHIPPING CORPORATION, M/V “DITLEV REEFER”



19. 30/10/2021 - STARBULK S.A., M/V STAR GINA 2GR



20. 01/11/2021 – ATLAS MARITIME LTD, M/V DAKOTA STRENGTH



21. 14/11/2021 – ATLAS MARITIME LTD, Μ/Τ ΜITERA MARIGO



22. 28/11/2021 –LATSCO MARINE MANAGEMENT INC., M/T HELLAS REVENGER

FIDELITY AWARDS

Η συνεχής παρουσία τριών ελληνικών εταιρειών την τελευταία δεκαετία με τα περισσότερα πλοία στο

σύστημα ΑΜVER τιμήθηκε με τα Fidelity Awards.

Οι εταιρίες που βραβεύτηκαν είναι:

ANGELICOUSSIS GROUP OF COMPANIES – 896 πλοία

TSAKOS GROUP OF COMPANIES – 599 πλοία

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC. – 546 πλοία

