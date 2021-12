Προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού σε Βέλγιο και Ολλανδία

Τρεις δημοφιλείς βελγικές τηλεοπτικές παραγωγές και μία ολλανδική διαδικτυακή δράση παγκόσμιας εμβέλειας προβάλλουν την πληθώρα των εναλλακτικών δραστηριοτήτων ευζωίας και εξατομικευμένων εμπειριών θεματικού τουρισμού που προσφέρει η Ελλάδα, με ασφάλεια, ποιότητα και αυθεντική ελληνική φιλοξενία, έκανε γνωστό ο ΕΟΤ.

Τα γυρίσματα των παραγωγών έγιναν σε Χαλκιδική, Ικαρία, Κρήτη και Σίφνο, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις. Στόχος ήταν η προώθηση των θεματικών τουριστικών προϊόντων της χώρας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Οι ιδιαιτερότητες των προορισμών επιλέχθηκαν μετά από πολύμηνες συζητήσεις με τους παραγωγούς των εκπομπών και αναδείχθηκαν μέσα από τους θεματικούς άξονες γαστρονομία, τουρισμός γάμων και ήλιος και θάλασσα.

Πιο συγκεκριμένα:

Στη Χαλκιδική , πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα (10-17/9) της εκπομπής «Married at First Sight», που θα προβληθεί στις αρχές του 2022 στο RTL-TVi σε prime time zone. Η εκπομπή με νιόπαντρα ζευγάρια σε προορισμούς κατάλληλους για μήνα του μέλιτος ανήκει στα πέντε πρώτα TV Shows στο Βέλγιο, με 600.000 θεατές. Υποστηρίχθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και το Sani Resort. Ένα ζευγάρι ταξίδεψε στον προορισμό και απόλαυσε το μήνα του μέλιτος, απολαμβάνοντας εκτός από τον ήλιο και θάλασσα, δραστηριότητες και εκδρομές στον προορισμό.

, πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα (10-17/9) της εκπομπής «Married at First Sight», που θα προβληθεί στις αρχές του 2022 στο RTL-TVi σε prime time zone. Η εκπομπή με νιόπαντρα ζευγάρια σε προορισμούς κατάλληλους για μήνα του μέλιτος ανήκει στα πέντε πρώτα TV Shows στο Βέλγιο, με 600.000 θεατές. Υποστηρίχθηκε από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και το Sani Resort. Ένα ζευγάρι ταξίδεψε στον προορισμό και απόλαυσε το μήνα του μέλιτος, απολαμβάνοντας εκτός από τον ήλιο και θάλασσα, δραστηριότητες και εκδρομές στον προορισμό. Στη Σίφνο ολοκληρώθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου τα γυρίσματα οχτώ (8) επεισοδίων της ταξιδιωτικής παραγωγής «Viva la feta!», που θα μεταδοθεί το χειμώνα 2022 στο κανάλι Play 7, σε prime time zone, προσεγγίζοντας εκατομμύρια εν δυνάμει ταξιδιώτες, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή που ξεκινούν οι κρατήσεις του 2022. Οι δημοφιλείς παρουσιαστές Otto-Jan Ham & Jani Kazaltzis συναντήθηκαν ξανά μετά την επιτυχημένη παραγωγή Over De Oceaan, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στο δυναμικό κοινό του Βελγίου. Σε κάθε επεισόδιο υποδέχθηκαν στο σπίτι τους στο νησί μία προσωπικότητα του Βελγίου και μαζί της εξερεύνησαν το νησί και τις μοναδικές ομορφιές της Σίφνου. Ο Jani Kazaltzis, με καταγωγή από τις Κυκλάδες, είναι ιδιαίτερα αγαπητός και διάσημος παρουσιαστής στο Βέλγιο σε πολύ πετυχημένες και γνωστές εκπομπές. Τα γυρίσματα που διήρκεσαν σχεδόν έναν μήνα υποστηρίχθηκαν από τον δήμο Σίφνου.

ολοκληρώθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου τα γυρίσματα οχτώ (8) επεισοδίων της ταξιδιωτικής παραγωγής «Viva la feta!», που θα μεταδοθεί το χειμώνα 2022 στο κανάλι Play 7, σε prime time zone, προσεγγίζοντας εκατομμύρια εν δυνάμει ταξιδιώτες, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή που ξεκινούν οι κρατήσεις του 2022. Οι δημοφιλείς παρουσιαστές Otto-Jan Ham & Jani Kazaltzis συναντήθηκαν ξανά μετά την επιτυχημένη παραγωγή Over De Oceaan, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στο δυναμικό κοινό του Βελγίου. Σε κάθε επεισόδιο υποδέχθηκαν στο σπίτι τους στο νησί μία προσωπικότητα του Βελγίου και μαζί της εξερεύνησαν το νησί και τις μοναδικές ομορφιές της Σίφνου. Ο Jani Kazaltzis, με καταγωγή από τις Κυκλάδες, είναι ιδιαίτερα αγαπητός και διάσημος παρουσιαστής στο Βέλγιο σε πολύ πετυχημένες και γνωστές εκπομπές. Τα γυρίσματα που διήρκεσαν σχεδόν έναν μήνα υποστηρίχθηκαν από τον δήμο Σίφνου. Στην Κρήτη και την Ικαρία (9-16/10) υλοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταξιδιωτικής/γαστρονομικής εκπομπής που παρουσιάζει ο γνωστός στο Βέλγιο και την Ολλανδία (star chef) Sergio Herman, βραβευμένος με 3 αστέρια Michelin. H δεύτερη σεζόν της εκπομπής, υπό τον νέο τίτλο «roadtrip with culinairy specialities», είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη και κάθε μία χώρα παρουσιάζεται με έναν διάσημο καλεσμένο.

​H αφιερωμένη στην Ελλάδα εκπομπή είχε ως προσκεκλημένη την αγαπητή στο βέλγικο και όχι μόνο κοινό ηθοποιό Anna Drijver, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά «Undercover», που προβάλλεται στο Netfix. Η προηγούμενη σεζόν της εκπομπής είχε μεγάλη επιτυχία, με μερίδιο αγοράς 35-40% στην ηλικιακή κατηγορία 25-55 και προβλήθηκε σε prime time στο Βέλγιο σε 700.000 θεατές και την Ολλανδία σε 500.000 θεατές. Η εκπομπή αγοράστηκε και θα προβληθεί από την πλατφόρμα Netfix και εστιάζει σε γεύσης και εικόνες μη γνωστές στο ευρύ κοινό και ταξίδεψε σε άγνωστες μη τουριστικές περιοχές των προορισμών, παρουσιάζοντας παραδοσιακές συνταγές και έναν διαφορετικό τρόπο ζωής μέσα από τα μάτια των ντόπιων. Το ταξίδι διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Kρήτης και την ANEK LINES & Blue Star Ferries.

Τέλος, η Κρήτη προβλήθηκε επιπλέον στην Ολλανδία μέσα από μία ιδιαίτερη συνεργασία, που πραγματοποίησε το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών με τον Tour Operator Corendon και την Happn, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εφαρμογές γνωριμιών (dating app).

​Συγκεκριμένα, προσκλήθηκαν δύο Ολλανδοί που δεν είχαν ποτέ συναντηθεί να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό «Love in in the air» και να πραγματοποιήσουν το πρώτο τους ραντεβού σε ένα 48ωρο ταξίδι στο Ρέθυμνο.

To ζευγάρι επιλέχθηκε μέσα από 1.500 αιτήσεις, ταξίδεψε στον προορισμό 3-5 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε σε δραστηριότητες (river trekking), ξεναγήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε σε ρομαντικά σημεία της πόλης. Το after movie προβάλλεται στα Social Media της Happn & Corendon, ενώ στάλθηκε σε lifestyle & Travel Media συνεργάτες της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κάτω Χωρών. Την ενέργεια υποστήριξαν τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις (Τμήμα Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνου, CarNmotion, Cretan Adventures).

Η στοχευμένη αυτή ενέργεια προέβαλε την Ελλάδα σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό κοινό (modern romantics, urban crowd, digital lovers) και είχε ως στόχο την προβολή σε ζευγάρια ιδιαίτερων θεματικών εμπειριών που έχουν να προσφέρουν λιγότεροι γνωστοί στο ευρύ κοινό προορισμοί της Κρήτης, με στόχο την επέκταση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή.

To Happn είναι ένα από τα 5 παγκοσμίως κορυφαία dating app που φέρνει τους ενδιαφερόμενους σε επαφή μέσω γεωεντοπισμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα συνομιλίας ή συνάντησης μέσω της εφαρμογής. Στην Ολλανδία έχει 2.000.000 μέλη και 220.000 ενεργούς χρήστες/μήνα, ενώ 380.000 μηνύματα ανταλλάσσονται ημερησίως μέσω της εφαρμογής. Aριθμεί 79.500 ακολούθους στο Instagram & 2.282.259 στο Facebook.

Ο Corendon είναι από τους μεγαλύτερους Tour Operators της Ολλανδίας, αριθμεί 111.000 ακολούθους στο Instagram & 408.498 στο Facebook. Έρευνα του Happn έδειξε ότι το 71% των χρηστών του ανυπομονούν να βγουν ραντεβού στη μετά Covid-19 εποχή και να ταξιδέψουν με το ταίρι τους σε ρομαντικούς προορισμούς.