Άνοιγμα της αγοράς με click in shop και click away από τις 18 Ιανουαρίου

Στο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, αλλά με περιορισμούς, προχωρά από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου η κυβέρνηση, καθώς αυτή τη στιγμή κρίνει ότι και τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν και η αγορά δεν αντέχει άλλο.



Μοναδική περίπτωση να μην υπάρξει η επαναλειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι μια ραγδαία επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπορικά των κλάδων ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος θα λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click in shop, ενώ οι υπόλοιποι με τη μέθοδο του click away. Και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτείται το κλείσιμο ραντεβού, με το click in shop η πώληση να γίνεται εντός του καταστήματος και το click away η παράδοση να γίνεται εκτός, όπως ίσχυσε κατά την εορταστική περίοδο.

Η απόφαση της κυβέρνησης θα πρέπει να λάβει και το πράσινο φως της επιστημονικής επιτροπής, κάτι που αναμένεται να γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Πάντως, κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν ότι η έγκριση θεωρείται δεδομένη, εκτός κι αν υπάρξει κάποια εξαιρετική επιδείνωση της κατάστασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κλάδοι της ένδυσης, της υπόδησης και του κοσμήματος επιλέχθηκαν να λειτουργήσουν με παράδοση εντός του καταστήματος, λόγω της φύσης των προϊόντων (σ.σ.: χρειάζονται δοκιμή), αλλά και του μεγάλου πλήγματος που έχουν δεχθεί. Αντίθετα, κρίθηκε ότι οι υπόλοιποι κλάδοι μπορούν να λειτουργήσουν με το click away.

Η χθεσινή συνάντηση με την ΕΣΕΕ

Το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων της ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος με τη μέθοδο του click in shop και click away αποτέλεσε αντικείμενο της χθεσινής συνάντησης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γιώργο Καρανίκα.

Η συνάντηση, που πέραν του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, έγινε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την εμπορική κοινότητα, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά για πάνω από δύο μήνες, ενώ τυπικά από χθες έχει αρχίσει και η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ ανέλυσε τα οξύτατα προβλήματα που δημιουργεί στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις η παράταση του lockdown, καθώς μετά την απώλεια του εορταστικού τζίρου χάνονται και οι πωλήσεις των εκπτώσεων στις οποίες είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους για κάποιες ανάσες ρευστότητας.

Για τους λόγους αυτούς ζήτησε να επαναλειτουργήσουν άμεσα, τουλάχιστον με τη μέθοδο click in shop. Υπενθύμισε δε ότι η υποδειγματική τήρηση των κανόνων ασφαλείας από εμπόρους και εργαζομένους έχουν αναδείξει τα μικρά και μεσαία εμπορικά καταστήματα σε χώρους μηδαμινής επιδημιολογικής επιβάρυνσης.

Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, αμέσως μετά τη συνάντηση, «ετέθησαν επί τάπητος τα τεράστια προβλήματα της αγοράς όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες που διανύουμε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων «δεσμεύεται να κάνει σε άμεσο χρόνο ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και επιτρέπεται λόγω της πανδημίας ώστε να λειτουργήσει, έστω κι εν μέρει, η αγορά, αντιλαμβανόμενο πλήρως τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την παρατεταμένη καραντίνα στο σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη μέριμνα για μας αποτελούν οι επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης που συνδέουν ιδιαίτερα τη λειτουργία τους με την περίοδο των εκπτώσεων».

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως, ως πολιτεία συνολικά αλλά και ως υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά. Συζητήσαμε και εξετάσαμε λύσεις καθότι η παρατεταμένη κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα» επεσήμανε από την πλευρά του ο Νίκος Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι «είμαστε και θα παραμείνουμε στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων και προχωράμε δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους που τώρα λόγω των εκπτώσεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Καρανίκας, σημείωσε ότι «η αποδοχή από το υπουργείο Ανάπτυξης της πρότασης του εμπορικού κόσμου να λειτουργήσουν έστω με τη μέθοδο του click in shop τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και κοσμήματος είναι στη σωστή κατεύθυνση, εφόσον υλοποιηθεί χωρίς χρονοτριβή. Κάθε μέρα που περνά χάνεται πλέον για τις εμπορικές επιχειρήσεις και ο τζίρος των εκπτώσεων που για πολλές εξ αυτών είναι συνυφασμένος με την ίδια τους την επιβίωση. Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από την ηγεσία του υπουργείου δείχνουν ότι υπάρχει η βούληση για άμεσες αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν την επιστροφή συνολικά του λιανεμπορίου σε μια μορφή κανονικότητας. Οι μικρομεσαίοι έμποροι έχουν αποδείξει ότι τηρούν με απόλυτη προσήλωση τους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν».

Πώς θα λειτουργήσουν οι αγορές εντός καταστήματος

Mε το «click in shop» ο καταναλωτής θα κλείνει ραντεβού στο κατάστημα, όπου θα μπορεί να δοκιμάσει τα προϊόντα της επιλογής του, να επιλέξει νούμερο ή χρώμα, αλλά και να αλλάξει προϊόντα που έχει ήδη προμηθευτεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των πελατών εντός του καταστήματος θα καθορίζεται από τα τετραγωνικά μέτρα, ενώ δεν έχει διευκρινισθεί έως τώρα εάν θα υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος και αν ναι, πόσος θα είναι αυτός, για την παραμονή των καταναλωτών στο κατάστημα. Στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί και το ενδεχόμενο ο μέγιστος χρόνος παραμονής καθορίζεται από τον έμπορο.

Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα υπενθυμίζουμε τα εξής: