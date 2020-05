Market Beat: Εβδομάδα που την τάση θα καθορίσουν παλιές και νέες ανησυχίες

Το ποδαρικό του Μαΐου σφραγίστηκε από την πτώση όσων αγορών δεν είχαν αργία για την Πρωτομαγιά. Την πυροδότησε ένα νέο κύμα ανησυχιών σχετικά με την πιθανότητα να ορθοποδήσει η παγκόσμια οικονομία, καθώς σε αρκετές χώρες άρχισε η σταδιακή απόσυρση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID19. Ήταν για άλλη μια φορά η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στο εργαλείο των δασμών ενάντια στην Κίνα, που αποτελούσαν μόνιμη απειλή της παγκόσμιας ανάπτυξης τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή τη φορά με αφορμή την υπαιτιότητα της, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη μη έγκαιρη καταστολή της επιδημίας και την απόκρυψη στοιχείων που θα βοηθούσαν να μην εκτιναχθεί στα ύψη το πλήθος των κρουσμάτων και των θανάτων στις υπόλοιπες χώρες. Από σήμερα οι αναλυτές θα χρειαστεί να παρακολουθούν τις εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο που για την ώρα καταγράφεται μια κλιμάκωση στη ρητορική που χρησιμοποιούν οι δύο πλευρές.

Το δολάριο σήμερα Δευτέρα 4/5, σημείωσε άνοδο, οι χρηματιστηριακές αγορές στην Ασία προσπαθούν χωρίς επιτυχία να ξεκολλήσουν από το χαμηλό ημέρας και το πετρέλαιο υποχώρησε. Καθώς η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας για την προέλευση του κοροναϊού δυνάμωσε και κλάδεψε την αισιοδοξία για μια επανεκκίνηση στην οικονομία, καθώς αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο χαλαρώνουν τους περιορισμούς.

Το ξεκίνημα των χρηματιστηρίων, που δεν είχαν αργία την πρώτη μέρα του Μαΐου, ίσως ερμηνεύει και απόφαση των θεσμικών στην αγορά της Αθήνας να ρευστοποιήσουν θέσεις, στην τελευταία συνεδρίαση του Απριλίου. Στόχος τους η ενθυλάκωση των κερδών που προσέφερε το ράλι του παραδοσιακά ανοδικού μήνα, πριν αρχίσουν οι συναλλαγές του Μάη που επίσης παραδοσιακά, είναι πτωτικός.

Την πρώτη μέρα του Μαΐου, η απειλή της επιβολής δασμών από τη διοίκηση Τραμπ στην Κίνα, έφερε έντονο ξεπούλημα παντού. Για αυτό εκτιμάμε πως το “sell in May and go away” σφηνώθηκε στο νου των συναλλασσόμενων. Γιατί ήταν στραβό το κλήμα από τα lockdown, αν προστεθεί και το βέβαιο πλήγμα στην παγκόσμια ανάπτυξη από τον νέο δασμολογικό πόλεμο των μεταξύ ΗΠΑ Κίνας, η ανάκαμψη που προσδοκούν οι αισιόδοξοι επενδυτές αντί να πάρει σχήμα V ή U, ίσως μετατεθεί για πολύ αργότερα. Άλλωστε όλοι είδαν τα αρνητικά αποτελέσματα του εμπορικού πολέμου τα τελευταία δυο χρόνια σε Κίνα ΗΠΑ, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Η εκτίμησή μας είναι πως η Αθηναϊκή αγορά δεν μπορεί να ξεφύγει από την τάση που θα διαμορφώσουν οι εξελίξεις στα διεθνή χρηματιστήρια.

Με τέτοια θολούρα για τις προοπτικές στο άμεσο μέλλον ο εμπειρικός κανόνας του “sell in May…” θα προτιμηθεί περισσότερο φέτος κατά την εκτίμησή μας. Αυτό είχαν κατά νου όσοι πίεσαν τις αποτιμήσεις όλων των μετοχών του 25άρη, όταν σημείωνε το χαμηλό ημέρας, με τον ΓΔ στις 627 μονάδες. Περνάμε στη φάση του “προσδεθείτε”, γιατί θα εισαχθούν ισχυρές αναταράξεις.

Οι μεταβολές των blue chip τον Απρίλιο σχηματίζουν, με νοερές προεκτάσεις, τον χάρτη για την πιθανή πορεία σε μήνα με σίγουρη την εκτίναξη της νευρικότητας. Μην ξεχνάμε πως σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μας, ξεκινά η πρώτη φάση της χαλάρωσης των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συνεπώς η εξέλιξη των δεδομένων για νέα κρούσματα και θανάτους θα προκαλεί αντίστοιχες αντιδράσεις στο χρηματιστήριο.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης εβδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΟΣ

Παράδοση και νέες παράμετροι υπόσχονται νευρικότητα

Ήταν βέβαιο ότι το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας σε Ισπανία, Ιταλία Γερμανία ακόμα και στην Ελλάδα το Ισραήλ και σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ, θα ανάγκαζε τους επενδυτές να παρακολουθούν την εξέλιξη στον αριθμό των κρουσμάτων σε περιοχές που αποφάσισαν το σταδιακό άνοιγμα των επιχειρήσεων μαζί με την πορεία των μακροοικονομικών δεδομένων. Κάθε έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων θα σήμαινε πως υπάρχει πιθανότητα επιστροφής των λουκέτων μαζί με γερό πισωγύρισμα στην ανάπτυξη. Τότε, η ανάκτηση των απωλειών των μετοχικών αξιών από τα χαμηλά έτους, θα φαινόταν αποτέλεσμα υπερβολικής αισιοδοξίας και οι ρευστοποιήσεις, υπό το κράτος πανικού να μην εγκλωβιστούν από κατακόρυφη κατρακύλα, θα περνούσαν στην ημερήσια διάταξη.

Εκτός της επιβολής δασμών έχουμε λοιπόν το στοίχημα της επανεκκίνησης των επιχειρήσεων. Η επανέναρξη είτε θα αυξήσει την υποτονική κατανάλωση με όλα τα θετικά που συνεπάγεται, είτε θα αυξήσει την εξάπλωση της πανδημίας. Παράλληλα ο μήνας παραδοσιακά θωρείται περίοδος στην οποία τα κέρδη, αν υπάρχουν, από το Αγιοβασιλιάτικο Ράλι του προηγούμενου έτους ως τον συνήθως ανοδικό Απρίλιο ενθυλακώνονται, με στόχο την επιστροφή στα χρηματιστήρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου ή στις αρχές του τέταρτου. Ο Απρίλιος του 2020 έδωσε στους Dow & S&P500 τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη σε βάθος 33 ετών.

Άλλωστε ο δείκτης αναφοράς των εταιριών με παγκόσμια εμβέλεια και βαρύτερος μετοχικός στον κόσμο, ο S&P 500 είχε εκτιναχθεί περίπου +30% από τα χαμηλά του Μαρτίου. Μια σχετικά γρήγορη άνοδος που τροφοδοτήθηκε από τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που έχει σχεδιαστεί για να τονώσει την οικονομία. Καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες επιβλήθηκαν lockdown σε ολόκληρη τη χώρα, για να σταματήσουν την εξάπλωση του νέου κοροναϊού, τα κρούσματα του οποίου στις ΗΠΑ ξεπέρασαν το 1,1 εκατομμύριο.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε επικρατήσει κάποια αισιοδοξία ότι η εξάπλωση κορυφώνεται, ενώ κυκλοφόρησε πως 22 πολιτείες, που αντιπροσωπεύουν το 38% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενδέχεται να είναι ανοιχτές εντός των επόμενων 10 ημερών. Τώρα λοιπόν το πρόβλημα είναι αν θα αποδειχθεί πως τα ανοίγματα των καταστημάτων έγιναν νωρίς, στην περίπτωση που τα κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές θα αυξηθούν ξανά. Γιατί αν η πρόοδος, η οποία είχε σημειωθεί, αρχίζει να σταματά, τότε οι αγορές θα αποκτήσουν μεγάλη νευρικότητα. Αφού οι διαχειριστές θα αντιληφθούν πως η επανεκκίνηση της οικονομίας δεν θα φέρει ανάπτυξη σε μορφή ελατηρίου, καθώς η επίδραση της πανδημίας θα γίνει πιο παρατεταμένη, με αποτέλεσμα μια βασανιστική αναζωπύρωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Μετά τα lockdown

Οι επενδυτές ανυπομονούν να κοιτάξουν την κατάσταση των εταιριών και της οικονομίας μετά την καταστροφή που έχουν ήδη επιφέρει τα «λουκέτα». Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας έδειξαν, ότι η οικονομία των ΗΠΑ συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο με τον υψηλότερο ρυθμό από τη Μεγάλη Ύφεση. Ένα μέτρο της επιρροής των lockdown θα προκύψει, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσιεύσει την έκθεση απασχόλησης της χώρας για τον Απρίλιο. Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να έχει χάσει 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας για το μήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η επανάληψη της λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, οδήγησε τους επενδυτές στην προσπάθεια να προσδιορίσουν εάν μια ενδεχόμενη ανάκαμψη θα είναι «σχήματος V» ή U, ακόμα και W.

Η Goldman Sachs διαπίστωσε ότι τα αρχικά χρονοδιαγράμματα επαναλειτουργίας σε άλλες χώρες, έχουν αποδειχθεί συχνά «πολύ αισιόδοξα» και η ανάκαμψη είναι ταχύτερη στην μεταπρατική δραστηριότητα και τις κατασκευές από ό, τι στις καταναλωτικές δραστηριότητες. Μετά το ξέσπασμα της επιδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομική ανάπτυξη σταμάτησε σχεδόν σε μια νύχτα, καθώς οι εντολές «παραμονή στο σπίτι» έκλεισαν μεγάλα τμήματα της οικονομίας. Οι οικονομολόγοι και οι αξιωματούχοι της διοίκησης Trump έχουν διαιρεθεί σχετικά με το πόσο βαθιά και μακροχρόνια θα είναι η οικονομική επίπτωση.

Ορισμένοι εξακολουθούν να προβλέπουν ανάκαμψη σε σχήμα V, στην οποία η οικονομία ανακάμπτει γρήγορα από ένα προσωρινό σοκ. Η ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να επιστρέψει στο «φυσιολογικό» μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι «η ελπίδα είναι ότι μέχρι τον Ιούλιο η χώρα θα αρχίσει να καλπάζει ξανά».

Άλλοι προβλέπουν ένα "σχήμα U", όπου απαιτείται περισσότερος χρόνος για να επιστρέψουν τα προ πανδημίας επίπεδα ανάπτυξης. Η ιδέα της ανάκαμψης σε σχήμα W έχει επίσης σταθερά προσελκύσει μερίδα κυβερνητικών παραγόντων, καθώς οι ειδικοί στον τομέα της υγείας προειδοποιούν όλο και περισσότερο για την αναζωπύρωση στα κρούσματα που αναμένεται το φθινόπωρο και, μαζί με αυτό, μια νέα κάμψη της οικονομίας.

Ακριβώς 22 από τους 45 οικονομολόγους, που απάντησαν σε δημοσκόπηση του Reuters νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσαν ότι η οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ θα είχε σχήμα «U». Δέκα από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα είχε σχήμα «V» και πέντε δήλωσαν ότι θα είχαν σχήμα «W». Η δημοσκόπηση διεξήχθη πριν από την πτώση της τιμής του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ κάτω από το μηδέν. Την Τετάρτη, ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ ανέφερε ότι βλέπει ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση από ότι το στρατόπεδο που περιμένει την πορεία σχήματος «W».

«Θα δούμε οικονομικά δεδομένα για το δεύτερο τρίμηνο που είναι χειρότερα από οποιαδήποτε δεδομένα που έχουμε δει ποτέ. Μετά από αυτό, εάν αρχίσουν να ανοίγουν ξανά περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ και η κοινωνική απόσταση σταδιακά αναστρέφεται, η οικονομία θα μπορούσε να αρχίσει να ανακάμπτει, ας πούμε, το τρίτο τρίμηνο. Αλλά αυτή η ανάκαμψη πιθανά να είναι φευγαλέα, αφού είναι περίοδος που ενέχει τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εστιών της νόσου». Είπε και συνέχισε, αναφέροντας γιατί οι καταναλωτές , που οδηγούν τα δύο τρίτα της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, είναι απίθανο να ενεργοποιηθούν σύντομα.

Η εικόνα της εβδομάδας με αριθμούς

Στην πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, στο 83,33% των δεικτών που παρακολουθούμε εμφανίστηκαν κέρδη, ενώ όλοι έχουν πτώση στο 2020 και 9 παραμένουν σε bear market. Ο S&P500 με μεταβολή -0,21% στη βδομάδα, στο 2020 αποδίδει -12,38%. Ο Dow, με πτώση -0,22%, αποδίδει στο 2020 -16,87%. Ο S&P400 με μεταβολή +2,59%, εμφάνισε επίδοση στο 2020 -22,91%, ενώ ο Russell 2000 ενισχυμένος κατά +2,22%, έχει απώλειες -24,45% στο έτος. Ο δε Nasdaq, είχε απώλεια -0,34%, αλλά στο 2020 χάνει μόλις -4,10%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +0,19% στη βδομάδα, έτσι στο 2020 χάνει -23,59%. Ο DAX ενισχύθηκε +5,08%, και στο 2020 αποδίδει -18,02%, ο CAC είχε μεταβολή +4,07%, ενώ στο 2020 αποδίδει -23,52%. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας είχε άνοδο +4,66%, και στο έτος επίδοση -27,51%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +4,93%, στο έτος πέφτει -24,74%. Ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 σκαρφάλωσε +2,37%, και στο 2020 υποχωρεί -18,87%.

Ο Bovespa της Βραζιλίας εκτινάχθηκε κατά +6,87%, ενώ στο 2020 έχει τη μεγαλύτερη πτώση -30,39%, όταν ο IPC του Μεξικού με μεταβολή +5,45%, χάνει φέτος -16,24%. Ο χρυσός με πτώση -2,03%, βρέθηκε στα 1710,20 δολάρια η ουγκιά, με επίδοση έτους +12,28%. Σημειώθηκε άνοδος +14,16%, για το πετρέλαιο Crude που έκλεισε στα 19,69 δολάρια το βαρέλι. Στο 2020 εμφανίζει απώλειες -67,75%.

Ο Nikkei, με εβδομαδιαία μεταβολή +1,86%, στο 2020 χάνει -17,07%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +3,10%, με επίδοση στο έτος -11,38%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία βρέθηκε ψηλότερα κατά +7,63%, και στο 2020 χάνει -18,27%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κέρδισε+3,41%, και στο 2020 υποχωρεί -12,58%. Με εβδομαδιαία μεταβολή +1,84% ο δείκτης SSE Comp. της Σαγκάης, αποδίδει στο 2020 -6,23%.

Συμπεράσματα

Από την Barclays σχολίασαν τις μειώσεις του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου που ήταν μεγαλύτερες από το αναμενόμενο. Η κατανάλωση έχει μειωθεί, και η αύξηση στα ποσοστά αποταμίευσης δείχνουν την βουτιά στη ζήτηση που θα μπορούσε να υποστηρίξει την οικονομική δραστηριότητα. Οι πολίτες περιμένουν τα χειρότερα και αποταμιεύοντας προσδοκούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες παραμένουν σε κατάσταση διαχείρισης κινδύνων, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τη στήριξη της ροής των πιστώσεων, ενώ απαιτούνται δημοσιονομικά μέτρα για τη διατήρηση των οικονομιών ενώ βρίσκονται σε καταστολή. Τα προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης έχουν μικτή επιτυχία, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου αναμένουνε το ποσοστό ανεργίας να φτάσει στο 18,5% τον Απρίλιο. Στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι μειώσεις του ΑΕΠ ήταν σημαντικές -4,8% και -3,8%, αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε μια πτώση της δραστηριότητας συμμετρικά στις μεγάλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, με τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Αναθεωρήσανε τις προοπτικές για την οικονομία της ζώνης του ευρώ προβλέποντας τώρα συρρίκνωση -10,1% το 2020.

ΧΑ

Ανοδική η τελευταία εβδομάδα του πρώτου ανοδικό μήνα φέτος

Με μια απρόσμενα πτωτική σύνοδο σφραγίστηκε το τέλος μιας ανοδικής εβδομάδας και μήνα, του πρώτου φέτος με θετική μεταβολή, και μάλιστα σημαντικών διαστάσεων. Η αργία της Πρωτομαγιάς και τα κέρδη που είχαν συσσωρεύσει οι συναλλαγές του Απριλίου οδήγησαν τον ΓΔ ως τις 644 μονάδες, με χαμηλό εβδομάδας τις 610. Έτσι, σε μια διακύμανση 34 μονάδων τον έκλεισαν σχεδόν στο μέσον της ήτοι, στις 628 μονάδες. Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί σε άλμα από το κατώτερο έτους της τάξης του +34% αλλά επίσης από το υψηλό υστερεί κατά -32%.

Η εβδομάδα έφερε στον μέσο όρο κέρδη +3,60% και αύξησε την άνοδο στον Απρίλιο στο +12,53%, ο 25άρης ενισχύθηκε κατά +4,85%, στο μήνα δε, κερδίζει +12,16%. Παράλληλα ο FTSEM, δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, είχε μεταβολή -0,47%, στο μήνα όμως κερδίζει +17,54%. Στο 2020 ο ΓΔ χάνει -31,46%, ο 25άρης -33,63% και ο FTSEM -26,30% μένοντας όλοι σε κατάσταση bear market.

Τη Δευτέρα ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα σε θετικό πεδίο και οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+6,02%) συνέβαλλαν ώστε η αγορά με μεταβολή +3,26% οδηγήθηκε στις 626,16 από 606,41 μονάδες. Όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1505,53 από 1454,69 με άνοδο +3,49% και η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 44,158 από 42,904 δις ευρώ. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 47,392 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,585 εκατ. Την επόμενη, με κέρδη για τις Τράπεζες (+5,12%) και μεγάλο πλήθος ανοδικών blue chip, ο ΓΔ κερδίζοντας +1,41% οδηγήθηκε στις 634,96 μονάδες, ενώ ο 25άρης έκλεισε στις 1539,34 με μεταβολή +2,25%. Ο τζίρος ανέβηκε στα 61,937 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 5,148 εκατ. Την Τετάρτη, με κίνηση σε θετικό και αρνητικό πεδίο και χωρίς αλλαγές στην στατιστική εικόνα των μετοχών του 25άρη, ήρθε η άνοδος κατά +1,10% με τον μέσο όρο στις 641,94 μονάδες, ο δε 25άρης, έκλεισε στις 1557,48 με κέρδη +1,18%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 55,130 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 6,392 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ κατέληξε στα 45,285 δις ευρώ. Την Πέμπτη στην τελευταία σύνοδο του μήνα και της βδομάδας, οι ρευστοποιήσεις κυριάρχησαν μετά από άνοιγμα με ανοδικό χάσμα, που όρισε το ανώτερο της βδομάδας και του μήνα στις 944,39 μονάδες. Η αγορά απόκτησε γρήγορα σαφή πτωτική πορεία, που οδηγούσαν οι Τράπεζες (-4,89%) και με μόλις τρία blue chip ανοδικά, ο ΓΔ έχασε -2,13% καταλήγοντας στις 628,25 μονάδες όταν ο 25άρης στις 1525,21 με πτώση -2,07%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 57,908 εκατ. ευρώ και τα πακέτα είχαν αξία 1,213 εκατ. Διαμορφώνοντας μέσο ημερήσιο τζίρο 55,6 εκατ. ευρώ με τον πακέτων στα 3,8 εκατ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς έπεσε στα 44,509 δις ευρώ.

Τα κέρδη του μήνα (+12,53%) είναι τα καλύτερα σε βάθος πολλών ετών, με καλύτερη επίδοση μόνο αυτή του Φεβρουαρίου του 2015 (όταν ο ΓΔ εκτινάχθηκε κατά 21,96%) και αποτελούν απάντηση στην χειρότερη επίδοση, από τον Δεκέμβριο του 2014 που επιλέξαμε για τα προς σύγκριση δεδομένα, δηλαδή το -22,50% του φετινού Μαρτίου.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η αισιοδοξία επιβιώνει σε περιβάλλον χαμηλών όγκων

Στην τελευταία σύνοδο της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 περισσότερο σε αρνητικό πεδίο και μόνο δυο διαστήματα στο πρώτο μέρος διέγραψε πορεία σε θετικό. Τον έκλεισαν τελικά, 32,27 μονάδες χαμηλότερα. Το μέγιστο οι 1565,07 μονάδες την προηγούμενη, εμφανίστηκε στις 10:30. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 16:55 και ήταν οι 1521,11. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1524,88. Το κλείσιμο στις 1525,21 από 1557,48 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -2,07% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 8,429 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Μαΐου ανήλθε σε 1239 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1557,00 μονάδες κατώτερο τις 1521,00 και τελευταίες πράξεις στις 1554,75 από 1536,75 μονάδες με ανοικτά 3200 από 3364 συμβόλαια. Άλλαξαν επίσης χέρια 89 ΣΜΕ λήξης Ιουνίου με τελευταίες πράξεις στις 1544,00 από 1534,00 μονάδες και έτσι έμειναν ανοικτά 312 από 326 συμβόλαια.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον υποχώρησε. Στα calls του 25άρη λήξης Μαΐου ο όγκος ήταν 21 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 1525 και τις 1550 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουνίου, ο όγκος ήταν μηδενικός. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 55 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1475 και 1500 μονάδες. Ενώ δεν άλλαξαν χέρια συμβόλαια λήξης Ιουνίου.

Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 20.670 συμβόλαια για ΕΤΕ και στα 495 για ΤΑΤΤ.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

O Λουκάς Παπαϊωάννου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ

“Η σημερινή διόρθωση της ελληνικής αγοράς και οι συνεχόμενοι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών, δεν μας προϊδεάζουν για μια ανέφελη πορεία στο άμεσο μέλλον. Αν και ο Απρίλιος κλείνει με κέρδη 12,5% στον γενικό δείκτη και 12,4% για τον FTSE25, o τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να παραμένει ο ‘μεγάλος ασθενής με απώλειες -5,2%, παρά την τεχνική αντίδραση των τελευταίων ημερών.

Με δεδομένη την ευρωπαϊκή πεπατημένη των ημιμέτρων και της μετάθεσης σημαντικών αποφάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο απώτερο μέλλον, αλλά και τις αρνητικές προβλέψεις διεθνών οργανισμών και οίκων αξιολόγησης, τόσο για την ευρωπαϊκή, όσο και την ελληνική οικονομία, συνεχίζουμε να είμαστε επιφυλακτικοί για την ταχύτητα επανόδου της κανονικότητας.

Το -3,8% του ΑΕΠ της ευρωζώνης στο 1ο τρίμηνο, αλλά και οι σημερινές δηλώσεις της C. Laggard για την ιστορική και άνευ προηγουμένου οικονομική συρρίκνωση της ευρωζώνης, που μπορεί να φτάσει από -5% έως -12%, “χτυπούν ηχηρά τις καμπάνες ανησυχίας”.

Η ΕΚΤ, μετά και την αποκλιμάκωση των επιτοκίων της Ιταλίας, μεταθέτει για αργότερα την περαιτέρω ενίσχυση & αύξηση των μέτρων ενίσχυσης ρευστότητας ύψους 500 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η συνέχεια αγορών ομολόγων των προγραμμάτων PEPP & APP θα είναι αρκετές. Είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους, ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξομαλυνθούν οι επερχόμενες αρνητικές παρενέργειες στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Η Ελλάδα, αν και για πρώτη φορά μετά από πολλές 10ετιες, επιτέλους, βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, έχοντας κερδίσει πολύτιμο χρόνο στην αντιμετώπιση του ιού, ήδη πλήττεται, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς δείκτες που ανακοινώνονται.

Το -9,1% του γενικού δείκτη τιμών βιομηχανίας σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 και το -7,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δείχνει ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν περισσότερο, πριν αρχίσουν να γίνονται καλύτερα.

Ευτυχώς προς το παρόν η εμπιστοσύνη των αγορών δεν έχει εγκαταλείψει την ελληνική οικονομία & την χώρα και μόνο οι σωστοί χειρισμοί & οι ρηξικέλευθες οικονομικές πολιτικές (out of the box), μπορούν να βοηθήσουν στην γρηγορότερη ανάκαμψη.

Έτσι η ελληνική ομολογιακή αγορά παραμένει σχετικά ήρεμη, παρά τις πρόσφατες Ιταλικές αναταράξεις, με το επιτόκιο του 10ετους ομολόγου να κινείται πέριξ του 2,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Τα εταιρικά ομόλογα συνεχίζουν να εμφανίζουν τιμές χαμηλότερες του 100, αποτυπώνοντας την ανησυχία που επικρατεί στην αγορά εταιρικού χρέους.

Έτσι το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά την σημερινή πτώση κινείται τεχνικά στο κάτω εύρος του ανοδικού καναλιού αντίδρασης, που έχει οριοθετηθεί από τις 18/3/20, με χαμηλούς όγκους, υποδηλώνοντας ότι ο πόλεμος θα είναι πολύμηνος, δύσκολος & με υψηλή μεταβλητότητα.

Ο τραπεζικός κλάδος πλησίασε το επίπεδο των 370 μονάδων, αλλά δεν το διέσπασε και τίποτα δεν αλλάζει την άκρως αρνητική τεχνική εικόνα του. Η επίδραση της διακοπής λειτουργίας σχεδόν ολόκληρης της εθνικής οικονομίας, δεν μπορεί να εκτιμηθεί στους ισολογισμούς των τραπεζών, κυρίως όσον αναφορά την δημιουργία νέων “κόκκινων” δανείων. Το ίδιο ισχύει και για τις επιπτώσεις στα αποτελέσματα των εταιρειών το 2020, από το lock down.

Συμπερασματικά, παρά την αισιόδοξη έναρξη της διαδικασίας επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, δεν αλλάζει η μεσοπρόθεσμη εικόνα της. Επικεντρωνόμαστε όμως στις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, περιορίζοντας το ενδιαφέρον μας σε μετοχές με υψηλή ρευστότητα, καλά θεμελιώδη στοιχεία & υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Η επίδραση της πανδημίας στον κύκλο εργασιών των εταιρειών και το ποσοστό συμμετοχής της περιόδου Απριλίου - Ιουνίου στην συνολική δραστηριότητά τους, καθώς και η ταχύτητα επανόδου τους στην κανονικότητα, θα αποτελέσει ένα πρόσθετο κριτήριο επιλογής μας.

Αν και ο Μάιος αντιπροσωπεύει τον μήνα της αναγέννησης της φύσης και της αισιοδοξίας, για τις αγορές διατηρούμε την επιφυλακτική μας στάση και τα αυξημένα αντανακλαστικά μας…”

Σήμερα

Το δολάριο σημείωσε άνοδο, οι χρηματιστηριακές αγορές προσπαθούν να ξεκολλήσουν από το χαμηλό ημέρας και το πετρέλαιο υποχώρησε σήμερα Δευτέρα 4/5, καθώς η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας για την προέλευση του κοροναϊού δυνάμωσε και κλάδεψε την αισιοδοξία για μια επανεκκίνηση στην οικονομία καθώς αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο χαλαρώνουν τους περιορισμούς.

Στις μειωμένες ασιατικές συναλλαγές, με την Κίνα και την Ιαπωνία σε αργία, τα ΣΜΕ επί των δεικτών των ΗΠΑ υποχώρησαν αρχικά -1,7% και στις 8:50 δική μας ώρα είχαν μεταβολή -0,97%. Το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ μειώθηκε κατά -7% και -7,23% έχανε στις 8:50 δική μας ώρα. Το δολάριο ΗΠΑ σαν ασφαλές καταφύγιο έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα σε βάθος μιας εβδομάδας έναντι των ευαίσθητων στον κίνδυνο δολαρίων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Ο KOSPI της Νότιας Κορέας έπεσε -1,87%, αλλά στις 8:50 δική μας ώρα είχε μεταβολή -2,38%. Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ επέστρεψε από αργία δύο συνεδριών με πτώση -3,5%, ενώ στις 8:50 δική μας ώρα είχε μεταβολή -3,93%. Ο ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε αρχικά +0,5% και στις 8:50 δική μας ώρα είχε μεταβολή +1,16%.

Οι κινήσεις αποτέλεσαν συνέχεια σε μια αδύναμη έναρξη για τον Μάιο, η οποία συνοδεύτηκε την Παρασκευή με ασαφή δεδομένα από την οικονομία των ΗΠΑ και με την απειλή νέων εχθροπραξιών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο πρόσθεσαν ανησυχίες με νέες προσπάθειες να κατηγορήσουν για την πανδημία την Κίνα, όπου πιστεύεται ότι προήλθε το νέο ξέσπασμα κοροναϊού. Την Κυριακή ο Πομπέο είπε ότι «υπήρχε σημαντική ποσότητα στοιχείων» ότι ο ιός προέκυψε από εργαστήριο στην κεντρική κινεζική πόλη Γουχάν.

Ο Πομπέο δεν παρείχε στοιχεία ούτε αμφισβήτησε ένα συμπέρασμα της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ ότι ο ιός δεν ήταν ανθρωπογενής. Ωστόσο, τα σχόλια πληθαίνουν για να στηρίξουν την πίεση της Ουάσιγκτον στην Κίνα καθώς αυξάνονται οι θάνατοι και οι οικονομικές ζημιές των ΗΠΑ.