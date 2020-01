Οι τάσεις και εξελίξεις στη ναυτιλία επί τάπητος στο συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2020

Πενήντα τρεις εκπρόσωποι του κλάδου της ναυτιλίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν ως ομιλητές στο καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2020, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι εξελίξεις στον κλάδο και οι δράσεις, οι βέλτιστες πρακτικές και οι τάσεις.

Στο συνέδριο θα δώσει το «παρών» ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο πρεσβευτής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στην Ελλάδα και πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και αντιπρόεδρος της Contships Management, δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας, ο Γιάννης Δράγνης της Goldenport Shipmanagement, η Μαρίλη Φραγκίστα της Franco Compania Naviera, ο κ. Christopher Conway από τη Citi Bank, η Ειρήνη Λιαδή και ο Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου από τον όμιλο ΟΤΕ, o Κωνσταντίνος Γεωργίου από την Accenture, ο Γεώργιος Δ. Γουρδομιχάλης της Phoenix Shipping & Trading, o Σταύρος Γυφτάκης από την Seanergy Maritime Holdings, ο Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος της Common Progress Co Na, ο Νικόλας Παπαλιός της Vantage Shipping Lines, o Morten Lind-Olsen από την Dualog, o Φιλήμων Αντωνόπουλος από την Tallon Commodities Ltd., η Κορίνα Ταπακτσόγλου από την Pioneer Marine, ο Δημήτρης Θεοδωράκης της Swissmarine, o Χρήστος Τσάκωνας από την DNB Bank, ο Γεώργιος Α. Τσαβλίρης της Tsavliris Salvage Group, ο Marc Hari της Macquarie Bank, ο Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος, αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και γενικός διευθυντής της Apollonia Lines, ο Γιώργος Προκοπίου της Dynacom, ο Ali Susanto της Braemar Naves Σιγκαπούρης και πολλοί άλλοι. Πρόεδροι και συντονιστές των πάνελ είναι ο Yuri Bender των Financial Times, η Δανάη Μπεζαντάκου της Navigator Shipping Consultants, η Κατερίνα Σταθοπούλου από την Investments & Finance, ο Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος από την Braemar Naves, ο 'Αγγελος Ρούπας Πανταλέων της Second Wind & Partners και η Ειρήνη Λιαδή από τον όμιλο ΟΤΕ.

Τις εξελίξεις στον κλάδο της μεταφοράς φορτίων από το 2020 έως το 2050 θα σχολιάσει ο πρόεδρος του συνεδρίου καθηγητής Martin Stopford, ενώ τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις θα αναλύσει ο τακτικός σχολιαστής του CNN, BBC, SkyNews, Bloomberg TV, κ.α. James Bevan. Ο επικεφαλής αναλυτής της BIMCO, Peter Sand θα παρουσιάσει τις εμπορικές πτυχές που έχουν σημασία για την ναυτιλία του μέλλοντος. Την ημέρα θα κλείσει το πάνελ των πλοιοκτητών.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ