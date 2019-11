Market Beat: Το κλίμα διεθνώς παραμένει ουδέτερο η εικόνα τεχνικά συννεφιάζει

Του Κώστα Ιωαννίδη

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Η δυναμική των ασιατικών αγορών έχει τα στοιχεία της επιστροφής των επιφυλάξεων μετά από τρεις ανοδικές μέρες που έφεραν τους δείκτες σε επίπεδα ρεκόρ υψηλών στις ΗΠΑ που ενθουσίασαν τους διαχειριστές κεφαλαίων. Η κίνηση των τιμών στην Αθήνα ήταν καθοδική αλλά με ένα πολύ ενδιαφέρον φινάλε που άφησε υποσχέσεις για σήμερα.

Με τρεις στη σειρά πτωτικές συνόδους μετά από την πρόσφατη υπέρβαση της οροφής στις 877 μονάδες, η θετική τεχνικά εικόνα που διαμορφώθηκε με κλεισίματα πάνω από τις 880 καταστρέφεται. Η δημιουργική ασάφεια δεν είχε σχέση με την διάθεση των ισχυρών θεσμικών του αθηναϊκού χρηματιστηρίου. Πίεσαν γενικευμένα, αφού στις προηγούμενες συνόδους πίεζαν επιλεκτικά και στις 16:30, μισή ώρα πριν την λήξη της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, ο μέσος όρος έχανε περίπου -1,4%, όταν οι αγορές στην Ευρώπη σημείωναν κέρδη. Ενώ τη Δευτέρα είχαν χτυπήσει υψηλά σε βάθος ετών ή αρκετών μηνών. Εδώ με τζίρο κοντά στα 48 εκατ. ευρώ, μόνο τα ΕΛΠΕ από τα blue chip εμφάνιζαν κέρδη.

Η εικόνα αυτή προέκυψε με τη βοήθεια της στατιστική προϊστορίας, αφού τα θεμελιώδη παλαιότερα δεν έπαιζαν ρόλο στις επενδυτικές επιλογές. Αλλά μετρούσαν οι κινήσεις των ισχυρών θεσμικών σαν αντίδραση στις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό και στη σχέση της χώρας με τους πιστωτές από το 2015 και μετά.

Από τις 16:30 μεγάλωσε ο αριθμός των ανοδικών blue chip στιγμιαία, για να καταλήξουμε στις 16:34 στην εξαφάνιση των ανοδικών, αλλά με εμφάνιση δυο αμετάβλητων που ήταν οι ΜΟΗ και ΜΠΕΛΑ. Στο κλείσιμο είχαμε μια ομάδα ανοδικών blue chip που την αποτελούσαν οι ΕΕΕ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΜΥΤΙΛ ΟΛΠ και ΣΑΡ με την ΤΕΝΕΡΓ στα αμετάβλητα. Τα κέρδη τους, που δεν χρειάζεται να ξαναθυμίσουμε πότε η στήλη ειδοποίησε για την μελλοντική τους τάση, ήταν αρκετά για να φέρουν τις απώλειες του 25άρη στο -0,40%, εν μέσω πτώσης του Τραπεζικού δείκτη -1,26%. Το σημαντικό για τη στήλη ήταν πως οι ρευστοποιήσεις στην πρώτη σημαντικά καθοδική σύνοδο του Νοεμβρίου, συνοδεύτηκαν από την εμφάνιση τζίρου πάνω από 91 εκατ. ευρώ με αξία πακέτων μικρότερη των 2,4 εκατ.

Έριξαν στον πάγκο της αγοράς προς πώληση μεγάλες ποσότητες μετοχών αλλά δαπάνησαν τα μισά (εκατομμύρια ευρώ) για να επαναφέρουν τον 25άρη από τις 2133 στις 2155 μονάδες. Με τις δημοπρασίες να προσφέρουν χθες, στον δείκτη των θεσμικών επιπλέον 12 μονάδες περίπου, για να κλείσει στις 2166,66.

Σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό της τρέχουσας εικόνας των προοπτικών της ελληνικής ανάπτυξης που ίσως δικαιολογεί το πισωγύρισμα των τιμών θα παίξει και η έκθεση από τη μονάδα ερευνών του Economist (EIU). Για το 2020, , ρίχνει τον πήχη στο 2,2%, δηλαδή 0,6 μονάδα χαμηλότερα από την επίσημη εκτίμηση της Αθήνας στον προϋπολογισμό και τον κρατάει κοντά σε αυτά τα επίπεδα και για τις επόμενες χρονιές. Σημειώνουν ακόμη ότι η Ελλάδα παραμένει σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας και αυτό περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών της.

Ειδικότερα δεν βλέπουν μία θετική εξέλιξη στη συζήτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Δεν περιμένουμε οι πιστωτές της Ελλάδας να επιτρέψουν στη νέα κυβέρνηση να επαναδιαπραγματευθεί τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα (3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και 2,2% στη συνέχεια)» αναφέρουν και συνεχίζουν: «Με τόσο υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, η ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ δεν θα φτάσει πολύ πάνω από το 2%, εμποδίζοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει το χρέος, που σήμερα είναι πάνω από το 180% του ΑΕΠ σε πιο βιώσιμα επίπεδα».

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Συνέχεια στην επιφύλαξη αποτύπωσαν τα ΣΜΕ του 25άρη

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 μόνιμα πτωτικά και τον έκλεισαν κατά 8,78 μονάδες χαμηλότερα. Το μέγιστο στις 2170,08 μονάδες εμφανίστηκε στο άνοιγμα, ενώ ακολούθησε στις 13:58 η εγγραφή του ελάχιστου στις 2133,13 μονάδες. Στις 17:00 τον είχαν οδηγήσει στις 2158,84. Το κλείσιμο στις 2166,66 από 2175,44 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,40% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας στα 17,108 από 7,926 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Νοεμβρίου διαμορφώθηκε στα 1986 από 558 συμβόλαια με ανώτερο τις 2169,75, κατώτερο τις 2134,00 και τελευταίες πράξεις στις 2160,00 μονάδες. Ενώ άλλαξαν επίσης χέρια 147 ΣΜΕ λήξης Δεκεμβρίου με ανώτερο τις 2163,00 κατώτερο τις 2132,25 μονάδες και τελευταίες πράξεις στις 2161,75 από 2175,50. Για την κυρίαρχη σειρά άφησαν ανοιχτά 14161 από 14893 ΣΜΕ. Για τη σειρά Δεκεμβρίου τα ανοικτά συμβόλαια έγιναν 414 από 390.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον συνολικά παρέμεινε χαμηλό. Στα calls του 25άρη λήξης Νοεμβρίου, ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100 και 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 23 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Νοεμβρίου άλλαξαν χέρια 8 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2200 μονάδες. Για την επόμενη σειρά (Δεκεμβρίου) ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2050 μονάδες.

Έριξαν χθες στον πάγκο της αγοράς προς πώληση μεγάλες ποσότητες μετοχών. Αλλά δαπάνησαν τα μισά (εκατομμύρια ευρώ) για να επαναφέρουν τον 25άρη από τις 2133 στις 2155 μονάδες. Με τις δημοπρασίες να προσφέρουν χθες, στον δείκτη των θεσμικών επιπλέον 12 μονάδες περίπου, για να κλείσει στις 2166,66. Μετά από τις τρεις πτωτικές συνεδριάσεις για τον 25άρη δεν είναι απίθανο να τον δούμε ως τις 2090 μονάδες, πριν την κίνησή του προς τις 2250. Ωστόσο και το χαμηλό χθες στις 2133 μονάδες δεν ήταν λίγο. Με βάση την αντίδραση που προκλήθηκε στο δεύτερο μέρος και κυρίως στο τελευταίο ως συνήθως ημίωρο. Επειδή δε αυτή την πτώση προκαλούν θεσμικοί με μεγάλες θέσεις, θεωρούμε πως η εμφάνιση ισχυρών πιέσεων την περίοδο της ανόδου στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά έγινε, για να μαζέψουν μετοχές και όχι για να αποχωρήσουν από την Αθήνα τώρα.

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε χθες το πρωί: “Παρά την αισιοδοξία στις Διεθνείς Αγορές, το Χ.Α. δεν μπόρεσε να ακολουθήσει και αν μια διόρθωση ήταν απόλυτα αναμενόμενη, η πτώση του τζίρου προβλημάτισε. Η γενική εικόνα όμως δεν αλλάζει, παραμένουμε θετικοί με επόμενο στόχο τις 900 μονάδες. Η προσοχή των Διεθνών Επενδυτών αναμένεται στα στοιχεία για τις Υπηρεσίες των ΗΠΑ το απόγευμα, με τους δείκτες Dow Jones Ind. και S&P 500 σε ιστορικά υψηλά.

Θετική τάση και αισιοδοξία, χωρίς ωστόσο να έχουν διασαφηνιστεί ζητήματα όπως η εμπορική διένεξη ΗΠΑ - Κίνας, η Παγκόσμια ανάπτυξη το 2020 και η πολιτική της Fed μετά την παύση στις μειώσεις επιτοκίων. Στη μείωση του βάρους επενδυσιμότητας (Investability weight), του ΟΠΑΠ προχώρησαν τόσο ο Οίκος FTSE Russell, όσο και η MSCI, μετά την απόκτηση από την Sazka Group νέου μεριδίου της Ελληνικής Εισηγμένης μέσω της δημόσιας πρότασης. Οι κινήσεις αυτές από FTSE και MSCΙ θα οδηγήσουν σε εκροές από τη μετοχή του ΟΠΑΠ ύψους $36 εκατ.”.

Η Leon Depolas Sec σημείωσε: “Συσσώρευση της Αγοράς, υποαποδίδοντας έναντι των Ευρωπαϊκών Αγορών, καταγράφηκε και στην χθεσινή συνεδρίαση. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά μιας πλαγιοανοδικής κίνησης υφίστανται, ενώ δεν πρέπει να αγνοούμε ότι οι αποδόσεις του ΓΔ από αρχής του έτους, (αλλά και μετά τις Ευρωεκλογές) παραμένουν οι υψηλότερες. Στο εξωτερικό, υπό αξιολόγηση βρίσκονται τα αποτελέσματα των Εισηγμένων που ανακοινώνονται και θα κρίνουν, εν μέρει, την βιωσιμότητα της εν εξελίξει ανοδικής κίνησης, η οποία νομοτελειακά θα επηρεάσει και το εσωτερικό“.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ το πρώτο σχόλιό του για τον Νοέμβρη τιτλοφορεί:

ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ Χ.Α….

Η παρατεταμένη περίοδος συσσώρευσης και συναλλακτικής υποτονικότητας στο ελληνικό χρηματιστήριο με την προσδοκία για επικείμενη κίνηση προς τις 900 μονάδες, δεν είχε το επιθυμητό για «τους ταύρους» αποτέλεσμα. Το αντίθετο μάλιστα, «οι αρκούδες», δηλαδή όσοι επεδίωκαν την υποχώρηση του Γ.Δ. ,επικρατούν στην παρούσα φάση. Μετά λοιπόν από πολλές ημέρες κατά τις οποίες η μεθοδευμένη αντεπίθεση των αγοραστών στο φινάλε της συνεδρίασης οδηγούσε σε ελαχιστοποίηση των ενδοσυνεδριακών απωλειών, οι πωλητές οδηγούν το Γ.Δ. προς τις 860 μονάδες.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα σειράς εξελίξεων που επικάλυψαν τα θετικά μηνύματα που μετέδωσε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα καθώς επιβεβαιώθηκε η βούληση των Κινέζων για σημαντικές νέες επενδύσεις στη χώρα μας, με δύο μάλιστα τράπεζες (την Bank of China και την Industrial and Commercial Bank of China) να σπεύδουν να εγκατασταθούν σε αυτήν.

Όμως, την ίδια ώρα η DBRS μετέθεσε την αναβάθμιση για το ελληνικό αξιόχρεο. Η μείωση της βαρύτητας του ΟΠΑΠ στους δείκτες FTSE σε συνέχεια του μικρότερου free float λόγω του αυξημένου ποσοστού του μεγαλομετόχου, προϊδεάζει για ανάλογη εξέλιξη στη συνεδρίαση της Πέμπτης οπότε θα αναγγελθούν οι νέες σταθμίσεις του MSCI. Εξέλιξη που αναμένεται να ευνοήσει ακόμη περισσότερο τις ασιατικές αγορές καθιστώντας το ήδη μικρό ελληνικό χρηματιστήριο ακόμη μικρότερο και άρα λιγότερο ελκυστικό για τους διαχειριστές.

Επιπλέον, η νομοθέτηση όσων απαιτούνται για να προχωρήσει η διαδικασία εκτεταμένης τιτλοποίησης των τραπεζικών ανοιγμάτων καθυστερεί καθώς απαιτεί σύνθετες και λεπτομερειακές διαβουλεύσεις ανάμεσα στις τράπεζες, το Υπουργείο Οικονομικών που θα καταβάλει τις εγγυήσεις και τις εποπτικές αρχές. Έτσι, άλλοι επενδυτικοί οίκοι όπως η Bofa αναβαθμίζουν τις τιμές στόχους και άλλοι όπως η Morgan Stanley κάνουν το αντίθετο σε σχέση με τις παρούσες τιμές, ενώ διαφοροποιούνται και σε σχέση τις τράπεζες που προτιμούν, προκαλώντας εύλογα ερωτηματικά.

Ενόψει των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την παγιωμένη τραπεζοκεντρική κουλτούρα του ελληνικού χρηματιστηρίου σε συνδυασμό με την έλλειψη ηχηρών καταλυτών από άλλους κλάδους (π.χ. ιδιωτικοποιήσεις, έναρξη μεγάλων επενδυτικών σχεδίων όπως το Ελληνικό), η πλαγιοκαθοδική κίνηση του Γ.Δ. δεν εκπλήσσει. Παρά το γεγονός ότι η συμπεριφορά του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι ασύμμετρη σε σχέση με τις κινήσεις των διεθνών αγορών, με τους δείκτες S & P και Nasdaq να καταρρίπτουν διαδοχικά ρεκόρ αλλά και το δείκτη Eurostoxx 600 να σημειώνει την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 21 μηνών.

Είναι επομένως σαφές ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για να νομοθετηθούν τα προβλεπόμενα για το APS (Asset Protection Schmeme) αλλά και κυρίως για να δρομολογηθεί η διαδικασία εξυγίανσης των τραπεζικών χαρτοφυλακίων καθώς και η υλοποίηση σημαντικών έργων στην ελληνική οικονομία. Επανερχόμαστε επομένως στην επισήμανση των επιπέδων στήριξης της περιοχής των 850 μονάδων μέχρι να συντελεστούν «τα καλύτερα».

Την ίδια ώρα, η εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος παραμένει θολή. Στη Βρετανία,το αποτέλεσμα των εκλογών της 12η Δεκεμβρίου θα δρομολογήσει τις εξελίξεις για το Brexit ενώ στις ΗΠΑ ξεκινά η διαδικασία παραπομπής του Προέδρου Τραμπ από τα νομοθετικά σώματα. Την ίδια ώρα, αναγγέλλεται ότι στο κοντινό μέλλον ΗΠΑ και Κίνα θα υπογράψουν εμπορική συμφωνία, εξέλιξη θετική για την παγκόσμια οικονομία. Όμως, στην Ευρώπη οι παραγγελίες στη μεταποίηση του προηγούμενου μήνα παραμένουν χαμηλές. Διατηρούνται επομένως, όλα τα σενάρια ανοικτά για τα μεγέθη των εταιρειών καθώς διατηρείται κλίμα υψηλών αβεβαιοτήτων.

Σήμερα

Οι μετοχές της Ασίας υποχώρησαν ελαφρώς σήμερα Τετάρτη 6/11, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες εξελίξεις προς την κατεύθυνση της μείωσης των εντάσεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Ο ευρύτερος δείκτης των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός της Ιαπωνίας υποχώρησε 0,11% ενώ στις 9:15 δική μας ώρα έχανε -0,24%. Οι μετοχές της Αυστραλίας μειώθηκαν κατά 0,09% ενώ στις 9:15 δική μας ώρα έχαναν -0,55%, οι κινεζικές μετοχές με βάση τον σύνθετο δείκτη της Σαγκάης υποχώρησαν κατά 0,08% ενώ στις 9:15 δική μας ώρα έχαναν -0,50%, ενώ ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε στο 0,2% αλλά στις 9:15 δική μας ώρα κέρδιζε +0,22%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν ελαφρά στην Ασία και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου επίσης υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ηρεμούν γνωρίζοντας πως οι αμερικανοί και κινέζοι διαπραγματευτές συνέχισαν τις προσπάθειές τους για να σφραγίσουν μια προκαταρκτική εμπορική συμφωνία Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου σημείωσαν ότι πιέζουν σκληρά για μια εμπορική συμφωνία «πρώτης φάσης», ίσως κάποια στιγμή αυτό το μήνα.

Το δολάριο κατέγραψε κέρδη έναντι του γιεν και του ευρώ μετά από καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία στον τομέα των υπηρεσιών των Η.Π.Α., αλλά ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι θα είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί η ανησυχία για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των δεικτών στις ΗΠΑ, ESc1, υποχώρησαν 0,11% χαμηλότερα την Τετάρτη στην Ασία, μετά την υποχώρηση του S & P 500 μόλις 0,01% την Τρίτη, έχοντας φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ υψηλών βίου στην προηγούμενη συνεδρίαση