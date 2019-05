To Greek Maritime Golf επιστρέφει για 5η χρονιά

Ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο γκολφ, παράλληλες δράσεις και πολλές εκπλήξεις για την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία, υπόσχονται οι διοργανωτές του τουρνουά γκολφ της ναυτιλιακής κοινότητας, «Greek Maritime Golf Event», που επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά στην Costa Navarino στις 8-9 Ιουνίου 2019.

Οι ομάδες του «Greek Maritime Golf Event», αποτελούμενες από διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας (τέσσερα άτομα ανά ομάδα), έχουν ήδη σχηματιστεί αναμένοντας να αγωνιστούν, στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course.

Η δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο 8 Ιουνίου, στις 10.00 το πρωί, όπου οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο, σε έναν αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course.

Την Κυριακή 9 Ιουνίου, στις 10.00 το πρωί, οι συμμετέχοντες θα λάβουν προαιρετικά μέρος στον αγώνα two ball better ball (3/4 hcp) που θα πραγματοποιηθεί στο The Bay Course.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν διακρίσεις και στα δύο γήπεδα αντίστοιχα, για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στην γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις στον αγώνα του Σαββάτου για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες ατομικές επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες «Longest Drive» και «Closest to the Pin».

Όπως τονίοζεται, η διοργάνωση έχει ήδη φροντίσει και για όσους δεν θα λάβουν μέρος στο τουρνουά γκολφ, εμπλουτίζοντας το πρόγραμμά της με παράλληλες δράσεις.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 8 Ιουνίου, οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μαθήματα γκολφ και να λάβουν μέρος στο putting competition που θα πραγματοποιηθεί στο The Dunes Course. Αντίστοιχα, για τους λάτρεις της φύσης και της ιστορίας, θα υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουν την ξενάγηση που θα γίνει στο πανέμορφο ενετικό φρούριο Νιόκαστρο της Πύλου. Πρόκειται για ένα από τα δύο κάστρα που διαφύλατταν τον στρατηγικό Όρμο του Ναυαρίνου και χτίστηκε το 1573.

Η αγωνιστική δράση κάθε ημέρας θα ολοκληρωθεί με κάθε επισημότητα, με την αντίστοιχη απονομή των βραβείων στους νικητές. Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο link: https://bit.ly/2WzVA8n

Το «Greek Maritime Golf Event», διοργανώνεται από την Golf Events 18 και αποτελεί πρωτοβουλία των αναγνωρισμένων Ελλήνων PGA golfers κ.κ. Παναγιώτη και Θάνου Καραντζιά. Tο κορυφαίο τουρνουά γκολφ απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.