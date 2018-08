Brookings: Παγιδευμένη σε ... «Hotel California» η Ελλάδα

Ύστερα από οχτώ επώδυνα χρόνια η Ελλάδα αφήνει- τεχνικά τουλάχιστον- πίσω της την εποχή των προγραμμάτων διάσωσης, που υπαγόρευσαν οι πιστωτές. Ωστόσο παρά την αισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης και ορισμένων αξιωματούχων της Ευρωζώνης, πολλοί πιστεύουν ότι η χώρα πρέπει να παραφράσει το «Hotel California» των Eagles, «checked out but it can never leave» (βγήκε, αλλά δεν μπορεί ποτέ να φύγει).

Αυτό είναι το σχόλιο του Brookings Institute για τη μετα-μνημονιακή εποχή, στην οποία εισέρχεται η χώρα. Στο άρθρο επισημαίνεται ότι πρακτορεία ειδήσεων και ξένα μέσα, από το CNBC και το Reuters έως το Politico και το CNN Money, στην κάλυψη των τελευταίων ειδήσεων για την Ελλάδα δίνουν έμφαση στις αδυναμίες της οικονομίας. Αυτές περιλαμβάνουν τη μη αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, την παρα- οικονομία, τη διαφθορά και τη φοροαποφυγή, τις καθυστερήσεις στην απονομή Δικαιοσύνης και πολυάριθμα γραφειοκρατικά εμπόδια στις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Ωστόσο λιγότερες είναι οι αναφορές, στο μεγαλύτερο κατά την άποψη του συντάκτη πρόβλημα για τη χώρα: την υπερφορολόγηση. «Πρόκειται για ένα φαινόμενο με καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον της Ελλάδας» τονίζει και επικαλείται τα στοιχεία, που αποκαλύπτουν ότι το σύνολο φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη χώρα είναι υψηλότερο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, γεγονός που επιτείνει τα δεινά της κρίσης.

Το άρθρο περιγράφει ουσιαστικά έναν φαύλο κύκλο, στον οποίο έχει παγιδευθεί η ελληνική οικονομία. «Ακόμη και οι χαμηλόμισθοι πληρώνουν το τίμημα» αναφέρει, ενώ επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο για τις ασφαλιστικές εισφορές «καθιστά εξαιρετικά δαπανηρές τις προσλήψεις για μία εταιρεία ή έναν εργοδότη, που επομένως αποφεύγουν να προσλάβουν νέο προσωπικό».

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης, σημειώνει το Brookings, η εγχώριος ζήτηση παραμένει αδύναμη, γεγονός που με τη σειρά του επιδεινώνει τις προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης.