Τουρισμός: Νησιά Λοφότεν αντί για Κυκλάδες; Πού ψάχνουν διακοπές οι Ευρωπαίοι

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας που είχε «τρέξει» την άνοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC) ήταν η αναβαθμισμένη επίδραση που έχουν οι καιρικές συνθήκες στις αποφάσεις των Ευρωπαίων για τις διακοπές τους. Τα στοιχεία έχουν ιδιαίτερο νόημα αν αναλογιστούμε ότι το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. «Για πρώτη φορά, η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα ταξίδια», σχολίαζε τότε ο πρόεδρος της ETC Luís Araújo.

Μερικούς μήνες μετά το βλέπουμε στην πράξη. Οι επίμονα ακραίες θερμοκρασίες που επικράτησαν τον Ιούλιο σε μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού Νότου και οι πυρκαγιές έχουν αρχίσει όχι μόνο να ανησυχούν τους παραθεριστές, αλλά να διαμορφώνουν ένα διαφορετικό τοπίο στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης, ανοίγοντας νέες αγορές.

Την τάση έχει εντοπίσει η ETC αναφέροντας πως προορισμοί όπως η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Δανία απολαμβάνουν αυξανόμενης δημοτικότητας.

Το αυξημένο ενδιαφέρον για τις χώρες με πιο ψυχρές θερμοκρασίες εντοπίζεται παράλληλα με μία άλλη τάση: μειώνεται το ενδιαφέρον για διακοπές στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ETC, το ενδιαφέρον για ταξίδια στη Μεσόγειο έχει μειωθεί κατά 10% από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους.

Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας στην Ευρώπη, παρατηρούνται οι εξής τάσεις:

Προτίμηση, αντί για θάλασσες, ορεινών προορισμών, ακόμη και σε περιοχές της Μεσογείου που «ψήνονται»

«Βλέπουμε νέο ενδιαφέρον για τους Δολομίτες και τις ελβετικές και αυστριακές Άλπεις, σε μέρη όπως η Λουκέρνη και το Σόλντεν», σύμφωνα με τον Tom Marchant, συνιδρυτή της εταιρείας πολυτελών ταξιδιών Black Tomato με έδρα το Λονδίνο. Ακόμη και οι χώρες που πολλοί ταξιδιώτες υποθέτουν ότι είναι αφόρητα ζεστές έχουν δροσερά σημεία σε μεγαλύτερα υψόμετρα, πρόσθεσε μιλώντας στο CNBC. «Το Μαρόκο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα».

Το Μαρακές μπορεί να είναι ανυπόφορο το καλοκαίρι, αλλά η οροσειρά του Άτλαντα μπορεί να είναι πιο δροσερή- ειδικά τη νύχτα. Επιπλέον, το καλοκαίρι είναι low season για το Μαρόκο, επομένως θα είναι πιο ήσυχο.

Προτίμηση βορειότερων χωρών

Μία από τις περιοχές που φαίνεται να αναδύονται ως εναλλακτικοί προορισμοί είναι η Σκανδιναβία.

Οι καλοκαιρινές κρατήσεις για τις σκανδιναβικές χώρες έχουν αυξηθεί κατά 37% από πέρυσι, σύμφωνα με τον Marchant. «Και αναμένουμε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε το CNBC.

Η τάση προς την Σκανδιναβία είναι εμφανής και στους ενοικιαστές θερινών κατοικιών, σύμφωνα με την Expedia Group.

Ειδικά οι Γερμανοί ταξιδιώτες μετατοπίζουν τις αναζητήσεις των διακοπών τους στη Vrbo (ηλεκτρονική αγορά για ενοικιάσεις διακοπών) προς τα βόρεια, με το ενδιαφέρον για τη νότια Νορβηγία να αυξάνεται κατά 35% τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου συγκριτικά με την ίδια περίοδο του Ιουνίου, σύμφωνα με την Expedia Group.

Τα στοιχεία της εταιρείας υποδεικνύουν επίσης ότι το ενδιαφέρον των Γερμανών για εξοχικές κατοικίες αυξήθηκε για τις νότιες σουηδικές περιοχές Σκάνιας και Μπλεκίνγκε.

Άλλες περιοχές στην Ευρώπη που έχουν δει αισθητή αύξηση του γερμανικού ενδιαφέροντος για εξοχικά:

Εδιμβούργο (Σκωτία): αύξηση 20%

Ρίγα (Λετονία): αύξηση 25%

Ταλίν (Εσθονία): αύξηση 25%

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον συνολικά των Ευρωπαίων για ενοικίαση κατοικιών στη νότια σουηδική επαρχία Σμόλαντ ήταν αντίστοιχο με το ενδιαφέρον για το δημοφιλές ισπανικό νησί της Τενερίφης, ενώ ξεπέρασε το ενδιαφέρον για την ιταλική παραλιακή πόλη του Ρίμινι.

Όσοι έχουν κλείσει πακέτο διακοπών, δεν αλλάζουν τα σχέδιά τους

Όσοι έχουν ήδη κλείσει τα ταξιδιωτικά τους πακέτα φαίνεται να παραμένουν στο πλάνο τους.

Όπως δήλωσε η Cynthia Nerangis, ιδρύτρια της LemonLime Travel, η οποία ειδικεύεται στα ταξίδια στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, οι πελάτες της δεν αλλάζουν τα σχέδιά τους να επισκεφθούν προορισμούς στην Ελλάδα- από την Αθήνα μέχρι τις Κυκλάδες και την Κρήτη- φέτος.

Αντίστοιχα, αύξηση σημείωσαν φέτος οι κρατήσεις φέτος εταιρεία κρατήσεων εισιτηρίων για τρένα, λεωφορεία και πτήσεις στην εφαρμογή Omio. Και οι ακυρώσεις παραμένουν χαμηλές, όπως δήλωσε ο Peter Tomlinson της εταιρείας. «Παρά την υπερβολική ζέστη, τις πυρκαγιές και τις αυξημένες τιμές των αεροπορικών, το Omio σημείωσε ποσοστό ακύρωσης μόνο 3% των εισιτηρίων στη νότια Ευρώπη», είχα χαρακτηριστικά στο CNBC.

Οι νέοι ανταγωνιστές των ελληνικών νησιών

Η εικόνα των πυρκαγιών και οι εκκενώσεις τουριστών από την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Εύβοια δεν έχουν ξεχαστεί. Ειδικά το νησί της Ρόδου έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα.

Ενδεικτικό των προσπαθειών αποκατάστασης της τουριστικής δραστηριότητας στο νησί είναι ότι το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λάνσαραν καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, με το μήνυμα «Rhodes, What you love is here», μέσα από την οποία θα προβληθούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ρόδου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη ανακοίνωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο στους τουρίστες που διέκοψαν τις διακοπές τους εξαιτίας των πυρκαγιών.

Τα ελληνικά νησιά είναι μεταξύ των κορυφαίων καλοκαιρινών προορισμών στην Ευρώπη, αλλά ο Marchant σχολιάζει πως ορισμένοι στρέφονται σε άλλα νησιά, πολύ πιο βόρεια. «Τα νησιά Λοφότεν στη Νορβηγία είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους πελάτες μας με οικογένειες ως ιδανική εναλλακτική λύση για την Ελλάδα και τα νησιά της Κροατίας», και ειδικά «για όσους δεν θέλουν την έντονη ζέστη της Μεσογείου», είπε στο CNBC.

Άλλοι παρακάμπτουν εντελώς τα ταξίδια στα νησιά, πρόσθεσε. «Προορισμοί όπως ο Καναδάς, τα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά κρυμμένα πετράδια όπως η Σλοβενία ​​έχουν επίσης αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλείς» προορισμοί.

Οι αλλαγές σε Ισπανία και Ιταλία

Η Ισπανία είναι ο πιο δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός, σύμφωνα με την έρευνα της ETC, με πάνω από 6.000 Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Όμως το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται ακόμα και για τον κυρφαίο καλοκαιρινό προορισμό, σύμφωνα με την Expedia Group.

Οι αναζητήσεις εξοχικών κατοικιών σε δημοφιλή μέρη όπως η Κόστα Μπλάνκα, η Κόστα Μπράβα και η Μαγιόρκα παρέμειναν σταθερές από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, αλλά το ενδιαφέρον για ενοικίαση κατοικιών αυξήθηκε στη βόρεια ακτή της Ισπανίας. Οι αναζητήσεις αυξήθηκαν για τις περιοχές Κόστα Βέρντε, στην Κόστα ντε Καντάμπρια και για την Χώρα των Βάσκων, που θεωρείται γαστρονομικός προορισμός.

Αντίστοιχες αλλαγές σημειώνονται στην Ιταλία. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν να ταξιδέψουν πριν από τη high season, που συχνά προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ξενοδοχείων, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και καλύτερες θερμοκρασίες, όπως είπε ο Marchant.

«Στη νότια Ιταλία, η Απουλία και η Σικελία έχουν δυνατές επιδόσεις, αλλά κυρίως το φθινόπωρο», ανέφερε. «Ο καιρός θα παραμείνει ζεστός και ηλιόλουστος μέχρι τον Οκτώβριο, δεδομένης της εγγύτητάς της με τη Βόρεια Αφρική, αλλά με λιγότερα πλήθη και μια πιο χαλαρή εμπειρία».

