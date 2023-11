Με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας “Eyelashes For You”, η βραβευμένη σχεδιάστρια μόδας Ιrene Angelopoulos, παρουσίασε στον εντυπωσιακό χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, τη νέα της συλλογή A/W’24 “Sin of the Female Gender” αναδεικνύοντας, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος του catwalk, ότι η αμαρτία είναι γένους θηλυκού και η γυναικεία φύση πολύπλοκη.