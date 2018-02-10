Επισκόπηση Τύπου

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 08:52
A- A A+

Δείτε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εδώ.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΔΗΜΟΣΙΟ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!»

ΕΘΝΟΣ: «ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS. ΤΑ "ΟΧΗΜΑΤΑ" ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ»

EΣΤΙΑ: «ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»

Η ΑΥΓΗ: «ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΜΑΡΤΥΣ...ΓΔΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΑΔΑΛΟ NOVARTIS»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «O ΤΟΥΡΚΟΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΠΕΙΛΕΙ»

Ο ΛΟΓΟΣ: «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ»

ΜΑΚΕΛΕΙΟ: «" ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΡΑΚΗ "»

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΣΚΑ: " ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ & ΑΦΓΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΤΑ ΝΕΑ: «ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΑ "ΝΕΑ" ΓΙΑ ΤΗ NOVARTIS. OΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»

Kontranews: «ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS»

Εspresso: «ΕΓΙΝΕ ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ MEDIA»

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΤΟ ΡΑΛΙ, ΤΟ SELL- OFF ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ»

AXIA news: «ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. Η NOVARTIS ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ

Δημοφιλή

    Ναυτεμπορική digital network
    Follow us
    Για επαγγελματίες
    Γίνετε συνδρομητές τώρα!

    Μπείτε στον κόσμο των προνομίων της Ναυτεμπορικής.

    Πατήστε εδώ για να γίνετε συνδρομητής και αποκτήστε άμεση

    online εγγραφή Διαβάστε περισσότερα
    © 1996-2018 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε
    Επικοινωνία|Οροι Χρήσης|Μedia Kit|Ενημέρωση Επενδυτών