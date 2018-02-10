Δείτε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εδώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΔΗΜΟΣΙΟ. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ!»
ΕΘΝΟΣ: «ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS. ΤΑ "ΟΧΗΜΑΤΑ" ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ»
EΣΤΙΑ: «ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ»
Η ΑΥΓΗ: «ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΜΑΡΤΥΣ...ΓΔΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΑΔΑΛΟ NOVARTIS»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «O ΤΟΥΡΚΟΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΠΕΙΛΕΙ»
Ο ΛΟΓΟΣ: «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΙΟΚΑΣΤΗΣ»
ΜΑΚΕΛΕΙΟ: «" ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΡΑΚΗ "»
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΣΚΑ: " ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ & ΑΦΓΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΤΑ ΝΕΑ: «ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΑ "ΝΕΑ" ΓΙΑ ΤΗ NOVARTIS. OΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ»
Kontranews: «ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΠΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΝOVARTIS»
Εspresso: «ΕΓΙΝΕ ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΩΝ MEDIA»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: «ΤΟ ΡΑΛΙ, ΤΟ SELL- OFF ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ»
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «ΑΠΟΤΟΜΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ»
AXIA news: «ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ. Η NOVARTIS ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΟΥ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ