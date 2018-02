Ν. Κοτζιάς: Το συλλαλητήριο δεν ήταν τόσο μεγάλο όσο ανέμεναν οι διοργανωτές του

Η ελληνική πλευρά «έχει μπροστά της μία σειρά από σύνθετες ονομασίες, ανάμεσα στις οποίες προτιμά αυτές που έχουν σλαβική χροιά στη φωνητική τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, αναφερόμενος στο Σκοπιανό.

Μιλώντας στο Euronews, τόνισε επίσης ότι το συλλαλητήριο της Κυριακής στην Αθήνα «ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση», αλλά «δεν ήταν τόσο μεγάλο όπως ανέμεναν οι διοργανωτές του», καθώς και ότι ήταν απογοητευτικό για τη Ν.Δ.

«Νομίζω ότι το συλλαλητήριο δεν ήταν τόσο μεγάλο, όπως ανέμεναν οι διοργανωτές του, αν λάβετε υπ' όψιν σας ότι ήταν ολόκληρη η κεντροδεξιά, δεξιά και ακροδεξιά αντιπολίτευση, όπως και η εκκλησία και άλλοι οργανισμοί. Άρα ήταν ένα μήνυμα ότι ο κόσμος δεν δίνει την ίδια σπουδαιότητα στο ζήτημα με τον τρόπο που δίνει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ήταν απογοητευτικό για την ίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε επιπλέον ότι η κυβέρνηση εκτιμά ότι «ήταν 120. 000 με 140.000 κόσμου, μια μεγάλη συγκέντρωση, μία έκφραση δημοκρατικής βούλησης, όχι από όλους, αλλά από τους περισσότερους νομίζω, η οποία λαμβάνεται υπ’ όψιν, αλλά δεν αλλάζει την πολιτική της κυβέρνησης και την ευθύνη που έχουμε να λύσουμε τα προβλήματα».

Σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις με την ΠΓΔΜ και ερωτηθείς αν η η γλώσσα και η εθνότητα είναι υπό διαπραγμάτευση, απάντησε πως «όλα είναι στην διαπραγμάτευση». Κάλεσε επίσης τα Σκόπια «επιτέλους, να βγουν δημόσια να πουν σε αυτή τη σύνθετη ονομασία ποιο θα είναι το επίθετο».

Για τις επαφές Αθήνας – Σκοπίων στο Νταβός, είπε πως «συμφωνήσαμε ένα πράγμα, ότι θα υπάρξει ένα Σύμφωνο, το οποίο και μετά από πρόταση των δύο πρωθυπουργών θα το κάνει η δικιά μας πλευρά υπό την δικιά μου ευθύνη. Φαίνεται ότι κάποιοι στα Σκόπια υποδεέστεροι του πρωθυπουργού έκαναν δεύτερες σκέψεις τις οποίες θεώρησε σημαντικές ο κ. Νίμιτς και έπρεπε να του θυμίζω ότι όσα έχουν συμφωνήσει οι δύο πρωθυπουργοί ισχύουν για όλους».

«Όσον αφορά την ταυτότητα, το τι άποψη έχουμε εμείς θα την ανακοινώσουμε εμείς, θα την εκφράσουμε στις διαπραγματεύσεις εμείς και όχι ο διαμεσολαβητής», υπογράμμισε. Διευκρίνισε επίσης ότι «το κείμενο που εμείς φτιάχνουμε είναι μία πρόταση προς διαπραγμάτευση και συζήτηση, δεν είναι take it or leave it».

Ο κ. Κοτζιάς ανέφερε εξάλλου ότι ο κ. Ζάεφ διαθέτει επάρκεια πλειοψηφίας ώστε να επικυρώσει μία διεθνή Συμφωνία. «Οι συνταγματικές αλλαγές θα γίνουν στην ώρα τους», συμπλήρωσε.

Για τη διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου, επεσήμανε ότι «εντός της κυβέρνησης υπάρχει η πλειοψηφία που αποφασίζει, υπάρχει ο Πρωθυπουργός που έχει την ευθύνη μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών», ενώ τόνισε ότι «είναι δυνατόν κάποιος άλλος υπουργός -που προέρχεται μάλιστα από άλλο κόμμα- να έχει διαφορετική γνώμη». «Απορώ γιατί γίνεται θέμα», συνέχισε και έφερε ως παράδειγμα τις διαφοροποιήσεις στις τάξεις του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας για το Brexit.