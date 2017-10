Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και του ASEM CCSTI

Σε συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την προώθηση του διαλόγου, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας που θα διευκολύνουν την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προχώρησαν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) / Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Secretariat of ASEM Cooperation Center of Science, Technology and Innovation (ASEM CCSTI), το οποίο υλοποιείται από το Beijing Municipal Commission of Science and Technology.

Η συμφωνία συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, μεταξύ του προέδρου του ΙΤΕ, καθ. Νεκτάριου Ταβερναράκη και του καθ. Zhu Shilong, Secretary General του ASEM στη διάρκεια επίσημης τελετής στο Πεκίνο.

Ο πρόεδρος του ΙΤΕ, συνοδεία ερευνητικής ομάδας, βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Πεκίνο προκειμένου να συζητήσει τις λεπτομέρειες της συνεργασίας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει το διάλογο για το σχεδιασμό και την αξιοποίηση συμπληρωματικών πολιτικών, ευκαιριών και δυνατοτήτων των δύο περιοχών στο πλαίσιο της ευρασιατικής συνεργασίας αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών ομάδων ενδιαφερομένων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ο ευρωπαϊκός κόμβος του ASEM CCSTI (πυλώνας υλοποίησης της τεχνολογικής συνεργασίας του ASEM) φιλοξενείται ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 στα γραφεία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σημειώνεται ότι το ASEM (Asia-Europe Meeting) αποτελεί φόρουμ διαλόγου και συνεργασίας ασιατικών και ευρωπαϊκών χωρών, τόσο σε επίπεδο τεχνικό, όσο και σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μακροχρόνιας επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο χωρών για ερευνητική συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι και η λειτουργία του κοινού ερευνητικού εργαστηρίου μεταξύ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ και του Μουσείου του Ανακτόρου της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου με την επωνυμία «NIKI: China - Greece Laser Technology Joint Laboratory on Cultural Heritage», το οποίο εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο του 2016 από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας καθηγητή Κώστα Φωτάκη.

Το ΝΙΚΙ αποτελεί ορόσημο στην μελέτη και συντήρηση των μοναδικών εκθεμάτων του Μουσείου βασιζόμενο στις πρωτοποριακές μεθόδους ανάλυσης, διάγνωσης και συντήρησης αντικειμένων και μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς με τεχνολογία λέιζερ που έχει αναπτύξει το ελληνικό Ινστιτούτο. Ερευνητές του ΙΗΔΛ βρίσκονται στην Κίνα, κατόπιν πρόσκλησης του κινεζικού υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να δρομολογήσουν περαιτέρω τη συνεργασία σε θέματα ανάλυσης και καθαρισμού μνημείων και έργων τέχνης στην πόλη του Πεκίνου.