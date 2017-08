Κριτική Τραμπ στο ηγετικό δίδυμο των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο

Κριτική στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν και στον επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ άσκησε μέσω Twitter o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την αντιπαράθεσή του με ηγετικά στελέχη του κόμματος στο οποίο ανήκει και ο ίδιος.

...didn't do it so now we have a big deal with Dems holding them up (as usual) on Debt Ceiling approval. Could have been so easy-now a mess!

«Ζήτησα από τον Μιτς ΜακΚόνελ και τον Πόλ Ράιαν να "δέσουν" τη νομοθεσία για το ανώτατο όριο δημοσίου χρέους με το δημοφιλές νομοσχέδιο για Ζητήματα Βετεράνων Πολέμου, το οποίο μόλις εγκρίθηκε, ώστε να περνούσε εύκολα. Δεν το έπραξαν και τώρα έχουμε θέμα με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι κωλυσιεργούν (όπως συνήθως) στην έγκριση του ανώτατου ορίου χρέους. Θα μπορούσε να είναι εύκολο - τώρα όλα μπερδεύτηκαν!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

