ΗΠΑ: Εν αναμονή των ανακοινώσεων για απόσυρση ή μη από τη συμφωνία για το κλίμα

Την απόφασή του σχετικά με την παραμονή ή μη των ΗΠΑ στην συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα κάνει γνωστή την απόφασή στις 15.00 (τοπική ώρα) στον Λευκό Οίκο (Rose Garden). Η ανάρτησή του έκλεινε με το σύνθημα «Να κάνουμε την Αμερική πάλι μεγάλη».

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται ν' αποχωρήσουν από τη διεθνή συμφωνία. Ειδικότερα, η πηγή που δεν κατονομάζεται, ανέφερε ότι ο Τραμπ επεξεργάζεται τους όρους αποχώρησης των ΗΠΑ από την συμφωνία, ενώ συνεργάζεται με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ Σκοτ Προύιτ. Ο Προύιτ προέρχεται από την πετρελαϊκή βιομηχανία και ο ίδιος έχει εκφράσει αμφιβολίες για το βάσιμο των ισχυρισμών της κλιματικής αλλαγής.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2016 ο Τραμπ είχε επικρίνει έντονα τη συμφωνία, την οποία και χαρακτήρισε «φάρσα» που είχε ως στόχο την αποδυνάμωση της αμερικανικής βιομηχανίας. Ο ίδιος είχε εξαγγείλει την αποχώρηση των ΗΠΑ από την Συμφωνία του Παρισιού σε χρονικό διάστημα 100 ημερών από την επίσημη ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων του, στις 20 Ιανουαρίου, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της βιομηχανίας πετρελαίου και άνθρακα των ΗΠΑ.

Μία αμερικανική αποχώρηση από το πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς συμφωνίας για το Κλίμα αναμένεται ότι θα εμβαθύνει τις διαφορές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών ζητημάτων μεταξύ της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της.

Στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού συμμετέχουν 195 χώρες, ενώ η συμφωνία δεν εφαρμόζεται από την Συρία και τη Νικαράγουα. Το κείμενο της συμφωνίας υπογράφτηκε στην γαλλική πρωτεύουσα το 2015.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε χθες αντιμέτωπος με ισχυρές πιέσεις από ηγετικά στελέχη πολυεθνικών εταιριών, μέλη του Κογκρέσου τόσο από τους Δημοκρατικούς, όσο κι από τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά και χώρες της Δύσης, ώστε να παραμείνουν οι ΗΠΑ εντός του πλαισίου της συμφωνίας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων χθες το απόγευμα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε: «Ακούω από πολλούς ανθρώπους και για τις δύο απόψεις».

Η συμφωνία του Παρισιού είναι το πρώτο διεθνές επίσημο κείμενο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με σχεδόν κάθε χώρα να έχει εθελοντικά δεσμευτεί στην υλοποίηση μέτρων περιορισμού της εκπομπής των αερίων του “θερμοκηπίου.” Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί για την μείωση των εκπομπών βλαβερών αερίων από 26%-28% από τα επίπεδα του 2005, μέχρι το 2025.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές των εταιριών ExxonMobil Corp, Apple Inc, Dow Chemical Co, Unilever NV και Tesla Inc είναι μεταξύ των ηγετικών στελεχών αμερικανικών επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την παραμονή των ΗΠΑ στην Συμφωνία του Παρισιού. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla Έλον Μασκ έχει απειλήσει με παραίτηση από τα συμβουλευτικά όργανα του Λευκού Οίκου στην περίπτωση που ο Τραμπ αποχωρήσει από τη συμφωνία.

Ενδεχόμενη αμερικανική αποχώρηση από την συμφωνία εκτιμάται ότι θα έχει επιπλοκές στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς οι ΗΠΑ έχουν την δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά την Κίνα, στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ