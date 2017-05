Roger Waters: Νέο άλμπουμ - μανιφέστο του συνιδρυτή των Pink Floyd

Ο Roger Waters επιστρέφει στα δισκογραφικά δρώμενα με το «Is This the Life We Really Want?», ένα καινούργιο άλμπουμ, 25 χρόνια μετά την τελευταία του δουλειά. Ο δίσκος του συνιδρυτή των Pink Floyd, είναι ο τέταρτος προσωπικός του μετά τη διάλυση του διάσημου συγκροτήματος.

«Πρόκειται για ένα ταξίδι για την υπερβατική φύση του έρωτα»- έτσι χαρακτήρισε ο Waters το άλμπουμ στη διάρκεια δημόσιας συζήτησης που διοργάνωσαν οι New York Times, με θέμα «πώς η αγάπη μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις παρούσες δυσκολίες σε έναν κόσμο όπου όλοι μπορούμε να ζήσουμε λίγο καλύτερα».

Στο ένθετο που συνοδεύει το άλμπουμ, υπάρχει μία φωτογραφία του Donald Trump καλυμμένη με μαύρο αυτοκόλλητο και από κάτω η λεζάντα: «ένας ηγέτης χωρίς εγκέφαλο». Το ομότιτλο τραγούδι είναι μια καταγραφή μίας από τις συνήθεις μεγαλοστομίες του Αμερικανού προέδρου κατά του Τύπου.

Ο 74χρονος Βρετανός ρόκερ, πέρυσι, στη συναυλία που έδωσε στο Φεστιβάλ του νοσταλγικού ροκ «Desert Trip» στην Καλιφόρνια, εξέφρασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα συναισθήματά του κατά του τότε υποψήφιου Trump- εμφάνισε στη σκηνή ένα φουσκωτό γουρουνάκι με την επιγραφή: «Ο Trump είναι ένα γουρούνι».

O τίτλος του άλμπουμ είναι το «μανιφέστο» του καλλιτέχνη… Φαίνεται ότι ο Waters επιστρέφει στα θέματα του άλμπουμ «Amused to Death», που κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια. «Τί είναι άλλωστε 25 χρόνια;» μία φευγαλέα στιγμή, αναφέρουν οι New York Times.

Στο κομμάτι με τίτλο «Déjà Vu», μία μπαλάντα με έγχορδα και ακουστική κιθάρα ο Waters μιλά για μία γυναίκα «που φτιάχνει ψωμί και ρύζι», το «The Last Refugee» είναι μια αναφορά στο δράμα των προσφύγων, ενώ το «Broken Bones» αποτελεί μία καταγγελία κατά της παγκοσμιοποίησης.

Το «Is This the Life We Really Want?» κλείνει με τρία τραγούδια, τα «Wait for Her», «Oceans Apart» και «Part of Me Died», ολοκληρώνοντας έτσι έναν ακόμα «ύμνο» του Waters στην αγάπη, πάντα με μια κριτική ματιά απέναντι στην πορεία της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Roger Waters, η νέα του δουλειά πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 2 Ιουνίου.

naftemporiki.gr