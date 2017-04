Βασιλιάς Αρθούρος με υπογραφή Γκάι Ρίτσι και δυναμική «Sons of Anarchy»

Μετά τις ταινίες «Sherlock Holmes» και την αναβίωση των 60s στην ταινία κατασκοπίας «The Man from U.N.C.L.E.», ο Γκάι Ρίτσι καταπιάνεται με έναν ακόμη θρύλο της βρετανικής κουλτούρας, τον Βασιλιά Αρθούρο, σε μια ιστορία όπου το έπος του Αρθούρου θα συναντήσει το στιλ του «Lock Stock and Two Smoking Barrels».



Στον ομώνυμο ρόλο του Αρθούρου θα δούμε τον πρωταγωνιστή του «Sons of Anarchy», Τσάρλι Χάναμ. Δίπλα του πρωταγωνιστούν οι Άστριντ Μπερζές - Φρίσμπι, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τζίμον Χούνσου, ο Έινταν Γκίλεν, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Τζουντ Λο και ο Έρικ Μπάνα.

Στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ήρωα, θα γνωρίσουμε έναν ατίθασο νεαρό Αρθούρο, κυρίαρχο των δρόμων του Λοντόνιουμ, με τη συμμορία του, ο οποίος αγνοεί τον σκοπό για τον οποίο ήρθε στη ζωή, μέχρι τη στιγμή που παίρνει στα χέρια του το Εξκάλιμπερ και μαζί με αυτό το μέλλον του.





Ο 48χρονος Ρίτσι σκηνοθετεί την ταινία από ένα σενάριο του ιδίου και των Τζόμπι Χάρολντ και Λάιονελ Γουίγκραμ, σε ιστορία του Τζόμπι Χάρολντ.

Η ταινία «Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Μαΐου, σε 2D και 3D, από την Tanweer.

