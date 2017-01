Μήνυση πρώην εργαζομένων στη Microsoft για τις επιπτώσεις από τη θέαση υλικού με κακοποίηση παιδιών

Δύο πρώην εργαζόμενοι της Microsoft μηνύουν την εταιρεία επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν τους προστάτεψε από τις ψυχολογικές επιπτώσεις της θέασης υλικού με κακοποίηση παιδιών.

Όπως αναφέρει το BBC, βάσει της αγωγής, οι δύο άνδρες απέκτησαν σύνδρομο μετατραυματικού στρες (PTSD) λόγω της δουλειάς τους, η οποία περιελάμβανε τη θέαση και την αναφορά υλικού το οποίο είχε υποδειχθεί από ειδικό λογισμικό ως πιθανώς παράνομο.

Η Microsoft δήλωσε στο BBC πως αμφισβητεί τους ισχυρισμούς και ότι παρέχει κορυφαία για τα δεδομένα της βιομηχανίας στήριξη: «Η Microsoft λαμβάνει σοβαρά υπόψιν την ευθύνη της για την απομάκρυνση και αναφορά εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που διαμοιράζονται στις υπηρεσίες μας, καθώς και την υγεία των εργαζομένων που έχουν αυτή τη σημαντική δουλειά».

Οι Χένρι Σότο και Γκρεγκ Μπλάουερτ δούλευαν για την Online Safety Team της Microsoft, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσής της να ενημερώνει για οποιεσδήποτε παράνομες εικόνες το US National Center for Missing and Exploited Children. Όταν μια εικόνα γίνεται αντικείμενο αναφοράς, ή όταν αυτόματο λογισμικό «αντιλαμβάνεται» πως υπάρχει ζήτημα, απαιτείται να δει άνθρωπος το υλικό και να το προωθήσει στις αρχές, δήλωσε εκπρόσωπος της Microsoft. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα άτομα που έχουν αυτόν τον ρόλο χρειάζεται να κάνουν αυτή τη δουλειά για μικρές χρονικές περιόδους, και την κάνουν σε διαφορετικούς χώρους από το υπόλοιπο προσωπικό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου, η εταιρεία δεν έκανε πολλά για να τους προειδοποιήσει ή να τους ετοιμάσει για τη φύση των εικόνων που θα έβλεπαν. Σύμφωνα με την αγωγή, οι προσπάθειές τους ήταν σημαντικές για τη σωτηρία παιδιών και την εξασφάλιση ποινικών διώξεων, αλλά το ψυχολογικό κόστος ήταν επίσης μεγάλο. Όπως αναφέρεται, ο Μπλάουερτ υπέφερε πολύ από τη δουλειά του, με αποτέλεσμα νευρικό κλονισμό το 2013. Όπως υποστηρίζεται, όταν εξέφραζε τον προβληματισμό του, του έλεγαν να «καπνίσει», να «πάει βόλτα» ή «να παίξει videogames». Όσον αφορά στον Σότο, σύμφωνα με τα έγγραφα είδε χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο του «πιο απαίσιου, απάνθρωπου και αηδιαστικού υλικού που μπορεί να φανταστεί κανείς». Σε εσωτερική αξιολόγηση οι προϊστάμενοί του τον επαινούσαν για το θάρρος του, ωστόσο ο ίδιος λέει πως η δουλειά του είχε αποτέλεσμα κρίσεις πανικού, κατάθλιψη και οπτικές ψευδαισθήσεις, καθώς και ανικανότητα να βρίσκεται κοντά σε μικρά παιδιά, περιλαμβανομένου του γιου του, καθώς του έφερνε στο μυαλό τις βίαιες πράξεις που είχε δει.Όπως υποστηρίζει, όταν ζήτησε να τον βγάλουν από την ομάδα το 2014, του είπαν ότι θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση για νέα δουλειά στη Microsoft όπως κάθε άλλος εργαζόμενος, και όταν τον μετέθεσαν σε διαφορετικό τμήμα της ομάδας, ο ίδιος λέει ότι συνέχιζαν να του γίνονται ερωτήσεις για τον προηγούμενο ρόλο του. Η Microsoft το αμφισβητεί αυτό συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας ότι εάν ένας εργαζόμενος δεν θέλει να κάνει άλλο αυτή τη δουλειά, του ανατίθενται άλλες αρμοδιότητες.

Οι εργαζόμενοι στην Online Safety Team μπαίνουν αυτόματα σε ένα «Wellness program» σύμφωνα με τη Microsoft, που περιλαμβάνει μηνιαίες συναντήσεις με ειδικό σύμβουλο για την αντιμετώπιση του αποκαλούμενου «compassion fatigue». Η εταιρεία τονίζει επίσης πως λαμβάνονται πολλά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των ψυχολογικών επιπτώσεων σε ανθρώπους που βλέπουν τέτοιο υλικό, περιλαμβανομένων προσπαθειών για μείωση του «ρεαλισμού» του, πχ με αυτόματο θόλωμα και μείωση της ανάλυσης από το ειδικό λογισμικό κ.α.