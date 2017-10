Οι καινοτόμοι της Ευρώπης γιόρτασαν την επιτυχία τους

H Nora Khaldi, ιδρύτρια της εταιρείας Nuritas με έδρα την Ιρλανδία, αναδείχθηκε ως η γυναίκα επιχειρηματίας της δεκαετίας αποσπώντας το βραβείο “Woman of the Decade in Business and Leadership Award” στο Women Economic Forum (WEF-EU) τον περασμένο Ιανουάριο στη Χάγη.