Market beat: Θετική εξέλιξη το stuff level agreement, ίσως βελτιώσει το κλίμα

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία για τους Θεσμούς και τους… θεσμικούς

Η επίτευξη συμφωνίας που είναι γνωστή ως stuff level agreement, ήτοι συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, έγινε σαφές στην ελληνική πλευρά, ότι ήταν απαραίτητη πριν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αυτό έφερε μεγάλη πρόοδο. Το χρονοδιάγραμμα για την απόφαση για εκταμίευση δόσης, μετά από αυτό, γίνεται σαφέστερο. Αλλά πάλι η συμφωνία σε επίπεδο Eurogroup πάει για τον Απρίλιο, αλλά με προοπτική να κλείσει εκεί. Τα αρνητικά γύρω από τις τράπεζες, τη μεταβολή του ΑΕΠ και τον ΕΦΚΑ, λειτούργησαν σαν κλειδιά, που ξεκλείδωσαν πολλές από τις αγκυλώσεις των δυο πλευρών και δεν είναι απίθανο, στο Eurogroup του Μαρτίου, να εμφανιστεί μετρήσιμη πρόοδος.

Στο πρώτο μέρος των συναλλαγών χθες, ο 25άρης άλλαξε πρόσημο μια ντουζίνα φορές, το λιγότερο και οι τράπεζές του, έκαναν το βασικό παιχνίδι, ενώ ο τζίρος του ΟΤΕ ξεπερνούσε αυτόν για κάθε τραπεζικό blue chip ξεχωριστά. Γενικότερα η κίνηση των τιμών ήταν πλάγια γύρω από το κλείσιμο της προηγούμενης μέρας και δεν μπορούσαν οι επενδυτές να δηλώσουν, με καλύτερο τρόπο, τη στάση αναμονής στην οποία τους οδήγησαν οι εξελίξεις.

Το ότι πάλι οι τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων και οι «υπερασπιστές» της τιμής των μετοχών τους περνούν δύσκολα, φάνηκε από την στατιστική που φωνάζει πως ο δείκτης τους χάνει, τη μια πίσω από την άλλη, τις στηρίξεις του, που στην επόμενη σύνοδο τις αντιλαμβάνεται ως οροφές. Ήρθε και αυτή η απόφαση της JP Morgan να σταματήσει την κάλυψή τους που λέγεται ότι επιβάρυνε το κλίμα για αυτές.

Κάτι, πάνω από την εξέλιξη στη διαπραγμάτευση, κράτησε πίσω τους επαγγελματίες που «δημιούργησαν» τον χαμηλότερο τζίρο των τελευταίων 30 συνόδων. «Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2016, δυσκολεύει περαιτέρω την διαπραγματευτική θέση της Κυβέρνησης, η οποία βρισκόταν ήδη στη 'γωνία'. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο συνέχισης των πιέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν και πάλι στις 620 μονάδες τις επόμενες συνεδριάσεις εν αναμονή κλεισίματος της αξιολόγησης». Αναφέρει το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec.

Στα παράγωγα οι traders το έριξαν στη μείωση της θέσης τους στην τρέχουσα σειρά των ΣΜΕ και άνοιξαν θέσεις στην επόμενη, με παράλληλη ανατροπή στις ελαφρά ευοίωνες προσδοκίες τους. Αφού άρχισαν να δίνουν στον δείκτη προπορεία μια μέρα που ανέβηκε μια έστω μονάδα. Προφανώς η εικόνα της ανάπτυξης, που δεν ανησυχεί τους αρμοδίους στην κυβέρνηση, έχει ανησυχήσει τους αγοραίους, που παρακολουθούν την προσπάθεια των τραπεζιτών αλλά και των τραπεζικών υπαλλήλων, να ειδοποιήσουν για τους κινδύνους που έχει προκαλέσει η παράταση στην ολοκλήρωση της β αξιολόγησης.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Συγκρατημένες απώλειες εμφάνισαν στη δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας οι αμερικανικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να αποτιμούν τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων της Federal Reserve. Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,14% στις 20.924 μονάδες, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε απώλειες κατά 0,29% στις 2.368 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε μείωση κατά 0,26% στις 5.833 μονάδες.

Οι πιθανότητες αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων αποτιμώνται αυτή τη στιγμή, στο 85%, γεγονός το οποίο καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Σημειώνεται ότι το τρέχον επιτόκιο βρίσκεται στο εύρος 0,50% - 0,75%.

Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμης σημασίας για τις αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας θεωρούνται τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, τα οποία θα δημοσιευθούν την Παρασκευή. Οι αναλυτές του Reuters αναμένουν τη δημιουργία 186.000 νέων θέσεων εργασίας.

Στην αγορά συναλλάγματος, η αξία του δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,09% έναντι του ευρώ (1,0568 δολάρια) και κατά 0,25% έναντι της στερλίνας (1,2205 δολάρια). Άνοδο κατά 0,07% κατέγραψε και έναντι του ιαπωνικού γεν (113,97 γεν).

Στην αγορά εμπορευμάτων (commodities), τα συμβόλαια WTI υποχώρησαν κατά 0,19% στα 53,10 δολάρια και τα συμβόλαια Brent σημείωσαν πτώση κατά 0,23% στα 55,88 δολάρια. Η τιμή του χρυσού παράλληλα, κατέγραψε μείωση κατά 0,81% στα 1.215,60 δολάρια.

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών εκτινάχθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 48,5 δισ. δολαρίων έναντι 44,3 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2016. Πρόκειται επομένως, για αύξηση της τάξης του 9,6%.

Την ίδια ώρα, την εξαγορά της Nimble Storage Inc. έναντι 1,09 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η HP Enterprise Co, εν μέσω της προσπάθειας διείσδυσης στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά cloud. Το αντίτιμο ανέρχεται σε 12,50 δολάρια ανά μετοχή της Nimble, ποσό αυξημένο κατά 45,3% έναντι της χθεσινής τιμής κλεισίματος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Τέλος, τη συγχώνευσή της με την Astoria Financial Corp. ανακοίνωσε η Sterling Bancorp, σε ένα deal, η αξία του οποίου θα ανέλθει στα 2,2 δισ. δολάρια. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δ’ τρίμηνο του 2017.

ΕΥΡΩΠΗ

Μικτά πρόσημα εμφάνισαν στη χθεσινή συνεδρίαση τα κυριότερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να αποτιμούν τα μακροοικονομικά μεγέθη στην Ευρωζώνη, αλλά και τις πιθανότητες αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, o πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,27% στις 372,27 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε απώλειες κατά 0,15% στις 7.338 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,06% στις 11.966 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,35% στις 4.955 μονάδες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 διολίσθησε οριακά κατά 0,02% στις 9.801 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB αυξήθηκε κατά 0,03% στις 19.455 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Software AG κατέγραψε άνοδο κοντά στο 3% χάρη στο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, αξίας 100 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Aggreko κατακρημνίστηκε κατά 13% κατόπιν της μείωσης των ετήσιων εσόδων κατά 3%. Οι πιθανότητες αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων αποτιμώνται αυτή τη στιγμή, στο 85%, γεγονός το οποίο καθιστά εξαιρετικά πιθανή τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας (14 και 15 Μαρτίου).

Στα οικονομικά νέα της ημέρας, αμετάβλητη στο 0,4% διαμορφώθηκε η τριμηνιαία ανάπτυξη των χωρών της Ευρωζώνης, στο δ’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Σε ετήσια βάση, παράλληλα, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% έναντι ετήσιας ανάπτυξης 1,8% στο γ’ τρίμηνο του ίδιου έτους. Όσον αφορά τις χώρες της Ε.Ε., η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 0,5% σε τριμηνιαίο επίπεδο και στο 1,9% σε ετήσιο επίπεδο.

Την ίδια ώρα, οριακή επιτάχυνση εμφάνισε τον Φεβρουάριο ο ρυθμός αύξησης των τιμών κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Συγκεκριμένα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1% έναντι πτώσης 1,1% τον Ιανουάριο του 2017.

Σημαντική πτώση εμφάνισαν τέλος, τον Ιανουάριο του 2017 οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία, καθώς σημείωσαν κάμψη της τάξης του 7,4%. Οι αναλυτές της Wall Street Journal ανέμεναν μείωση κατά 2,5%.

ΧΑ

Στην δεύτερη συνεδρίαση της εβδομάδας, θεσμικοί άσκησαν εναλλάξ πιέσεις και εκφράσανε ζήτηση στα δεικτοβαρή blue chip με τζίρο που ήταν κατώτερος του τζίρου της πρώτης, και πολύ κάτω του μέσου τζίρου της περασμένης εβδομάδας. Η κάθοδος για τους βασικούς δείκτες επιτελέστηκε στο δεύτερο μισό του πρώτου και του δεύτερου μέρους της ελεύθερης διαπραγμάτευσης και ανοδική δυναμική στα υπόλοιπα. Με αντίδραση μετά την εγγραφή του πυθμένα για τη μέρα, που εμφανίστηκε δυο φορές. Ήταν και τις δυο πάνω από τις 640 μονάδες και εμφανίστηκε στις 11:54 και στις 16:39. Στο πρώτο μέρος ήταν οι πιέσεις των ευρωπαίων θεσμικών που το έφερε και στο δεύτερο η είσοδος των θεσμικών του δολαρίου καθώς από τις 15:30 ως τις 16:40 ο δείκτης πιέστηκε. Κατόπιν αντέδρασαν οι τιμές με νευρικότητα ως το τέλος της ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Παρά ταύτα οι βασικοί δείκτες κατάφεραν να κλείσουν μετά από διακύμανση μικρού εύρους, χωρίς να εμφανίσουν μεταβολές μεγαλύτερες του 0,1%.

Οι επαγγελματίες επενδυτές επέλεξαν την εκδήλωση αγοραστικού ενδιαφέροντος ως το τέλος για 8 από 6 μετοχές του 25άρη παράλληλα με την επανεμφάνιση της διάθεσης για πιέσεις στα τραπεζικά blue chip. Ξεχώρισαν για τα κέρδη τους οι ΒΙΟ +2,22%, , ΕΛΠΕ +1,31% από +1,10%, ΕΧΑΕ +1,09%, ΛΑΜΔΑ +1,76% από -2,16%, ΜΕΤΚ +1,46% από -1,44% ΟΠΑΠ +0,47%, και ΟΤΕ +1,27%, ενώ για την πτώση τους από το αντιτραπεζικό μπλοκ οι ΔΕΗ -1,09%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,88%, μια ακόμα μέρα που οι ειδήσεις για λύση στα αδιέξοδα της διαπραγμάτευσης ήταν συγκεχυμένες. Ωστόσο το κλίμα για τις μετοχές διεθνώς ήταν μικτό.

Το ελάχιστο μέρας στις 640,57 από 640,23 μονάδες σημειώθηκε στις 11:53 σε συντονισμό με το κατώτερο μέρας για τον Τραπεζικό δείκτη. Ήταν μια μέρα που το μέγιστο του Τραπεζικού και του μέσου όρου δεν εμφανίστηκαν ταυτόχρονα, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο 35λεπτο, ενώ το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα. Διαρκώς η πορεία υπήρξε νευρική και πλάγια, με αλλαγές προσήμου πάνω από 10 φορές αλλά η δυναμική στις τιμές των τραπεζικών blue chip κίνησε τον 25άρη από τις 1712 ως τις 1724 μονάδες. Το αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση της τεχνικής εικόνας των μετοχών του κλάδου. Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν η κίνηση των τιμών των βασικών δεικτών πάνω και κάτω από το κλείσιμο της προηγούμενης μέρας και η εγγραφή ελάχιστου μέρας δυο φορές συμμετρικά ως προς το μέσο των συναλλαγών.

Η άνοδος των 8 blue chip, ως συνεισφορά στους δείκτες, ήταν σημαντική και αντιστάθμισε μερικά τις απώλειες από τις Τράπεζες όπου οι συναλλαγές έφεραν την ΑΛΦΑ στο 0,00% από -3,45% την προηγούμενη, την ΕΤΕ στο -0,42% από -3,25%, η ΠΕΙΡ -1,14% από -4,35% στις 6/3, και ΕΥΡΩΒ 0,00% από -3,66% με εναλλαγές στη διάθεση για ρευστοποίηση θέσεων ως και τις δημοπρασίες. Η αγορά φάνηκε σήμερα χωρίς κίνητρο για να κρατηθεί πάνω από τα επίπεδα των 645 μονάδων αλλά και χωρίς ενδείξεις για πιθανή παραβίαση των 640.

Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ δεν άλλαξε προς το χειρότερο, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (8 από 6) blue chip έναντι των καθοδικών (14 από 14) με τρία τις ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, και ΤΕΝΕΡΓ αμετάβλητα. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο μέρας, είχαν άνοδο 15 από 12 την προηγούμενη σύνοδο, και 8 από 7 αμετάβλητες. Άρα, οι 17 από 21 την προηγούμενη ήταν πτωτικές. Στα 25,307 από 29,531 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 10,29 από 17,26 κατευθυνθήκαν στα τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος υποχώρησε από τα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου, αφού οι τράπεζες αποτελούν το 40,68% από 58,44% του συνολικού τζίρου.

Οι Ευρωπαϊκές μετοχές, εμφάνισαν πτωτική πορεία. Στο δεύτερο μέρος αποκρυσταλλώθηκε ελαφρώς ισχυρότερη πτωτική δυναμική στην πορεία του CAC και όχι των υπολοίπων επί μέρους αγορών του ευρώ πριν το ξεκίνημα στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έτσι την ώρα που έκλεινε το ΧΑ, ο DΑΧ είχε πτώση -0,03%, ο CAC είχε μεταβολή -0,53%, με τον FTSE100 στο -0,14%. Οι αγορές στις ΗΠΑ είχαν καθοδικό άνοιγμα και συνέχισαν ανοδικά με οριακή μεταβολή για Dow Jones Ind. Av +0,04% και ο S&P500 έχανε οριακά -0,05%.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -0,05% και έφθασε στις 643,16 από 643,50 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1718,33 από 1717,22 με μεταβολή +0,06%. Οι δημοπρασίες δεν επέφεραν αλλαγή στον ΓΔ και στον 25άρη, κλείνοντας τους πιο κοντά στο μέσον της ημερήσιας διακύμανσής τους.

Με κέρδη έκλεισαν οι κλαδικοί δείκτες των εταιριών Μέσων Ενημέρωσης +11,90% από -10,64%, Τηλεπικοινωνιών +1,27% από -0,34%, Βιομηχανικών Προϊόντων +1,23% από -1,10%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +0,85% από -0,95%, Τεχνολογίας +0,74% από +0,25%, Ακίνητης Περιουσίας +0,48% από -0,95%, Ταξίδια Αναψυχή +0,33% από -0,83%, Πετρελαίου Αερίου +0,12% από +1,33%, Τροφίμων Ποτών +0,09% από -0,57% και ο 25άρης +0,06% από -1,10%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι κλάδοι Κοινής Ωφέλειας -0,93% από +0,46%, Κατασκευές Υλικά -0,79% από +1,16%, Εμπορίου -0,32% από +0,05%, Τραπεζών -0,28% από -3,61%, ο FTSEΜ -0,16% από -1,53%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -0,15% από +0,08%, Πρώτων Υλών -0,15% από 0,00% και ο ΓΔ -0,05% από -0,96%. Χωρίς μεταβολή εμφανίστηκαν οι εταιρίες των Ασφαλειών 0,00% από 0,00%, Χημικών 0,00% από 0,00%, και Υγείας 0,00% από 0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 25,307 από 29,531 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 3,003 από 0,833 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 21,189 από 27,747 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,441 από 0,433 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 44,477 από 44,439 δις ευρώ και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 31,734 από 51,486 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 46 από 34 των καθοδικών σε 45 από 58 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 33 από 38.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Στην δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν μικτή δυναμική στον 25άρη με εναλλαγές στην κατεύθυνσή του από την αρχή ως το τέλος. Μετά το άνοιγμα με πτωτικό χάσμα -0,18% στις 1714,19 μονάδες, εμφάνισε στις 11:09, το μέγιστο μέρας στις 1725,81 μονάδες (+0,50%). Το ελάχιστο στις 1710,01 ήρθε στις 11:53 και αντιστοιχούσε σε μεταβολή -0,42%. Το κλείσιμο έγινε στις 1718,33 μονάδες, με μεταβολή +0,06%. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 15,990 εκατ. ευρώ.

Για τη σειρά Μαρτίου διακινήθηκαν 2212 από 1975 ΣΜΕ με ανώτερο μέρας στις 1727,00 μονάδες και κατώτερο στις 1710,00. Οι 7308 ανοικτές θέσεις έγιναν 6.140 με εκκαθάριση στις 1715,25 μονάδες. Άλλαξαν επίσης χέρια 1369 από 853 ΣΜΕ της σειράς Απριλίου με ανώτερο σε αυτή τη σειρά στις 1726,50 μονάδες και κατώτερο στις 1711,25. Οι ανοικτές θέσεις έγιναν 2919 από 1743 με την εκκαθάριση στις 1716,50 μονάδες. Οι traders αποφάσισαν να δώσουν προπορεία στον 25άρη μετά από μέρες μετριοπαθούς αισιοδοξίας.

Παρουσιάζουμε την εκτίμηση από το τμήμα ανάλυσης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ για τα τραπεζικά blue chip.

«Τις μεγαλύτερες απώλειες υπέστη ο 'συνήθης ύποπτος', ο Τραπεζικός δείκτης. Η μέχρι πρότινος σημαντική στήριξη των 765 μονάδων μετατρέπεται στην πλησιέστερη αντίσταση. Ενδεχόμενη αποτυχημένη απόπειρα ανακατάληψής της θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την τεχνική εικόνα. Σε αυτήν την περίπτωση αναμένουμε τον δείκτη να κινηθεί προς τις 740 μονάδες. Για την αποκατάσταση της βαριάς τραυματισμένης τεχνικής εικόνας απαιτείται η υπέρβαση της 'διακεκαυμένης ζώνης' που εκτείνεται από τις 780 έως και τις 790 μονάδες, γεγονός που με την σειρά του προϋποθέτει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Η μετοχή της ΕΤΕ, παρόλο που επέδειξε την καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τις άλλες Τράπεζες, στο τέλος υπέκυψε στο γενικότερο κλίμα. Στα 0,2370 η πλησιέστερη ισχυρή στήριξη (εδώ έκλεισε σήμερα ο τίτλος) όπου διέρχεται ο εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών και η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στα 0,2330 ευρώ. Η πλησιέστερη αξιόλογη αντίσταση οριοθετείται από το καθοδικό 'χάσμα' των 0,2460 ευρώ. Για τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις και αν δεν προκύψει κάποιος θετικός καταλύτης, τα δεδομένα τείνουν, μάλλον, προς το σενάριο της υποχώρησης λόγω της βεβαρημένης ψυχολογίας που έχει 'διαποτίσει' τόσο την Χρηματιστηριακή Αγορά όσο και την Ελληνική Οικονομία».

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Την πεπατημένη οδό φαίνεται να επιλέγει και πάλι η Κυβέρνηση στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους Δανειστές. Οδηγεί, δηλαδή, τη διαδικασία σε συνεχή παράταση, είτε επειδή κρίνει ότι αυτό συνιστά την ενδεδειγμένη τακτική, είτε επειδή αδυνατεί να διαχειριστεί το κόστος των επιλογών που συνεπάγεται το κλείσιμο της συμφωνίας, με δεδομένα τα ζητούμενα στα Δημοσιονομικά, το Ασφαλιστικό, το Εργασιακό και την Ενέργεια.

Έτσι, η προοπτική να κλείσει η αξιολόγηση μετατίθεται για το Eurogroup του Απριλίου, χωρίς αυτό να συνιστά μια προοπτική με μετρήσιμη προοπτική υλοποίησής της. Η αβεβαιότητα δηλαδή καλά κρατεί, με εμφανείς πλέον παρενέργειες στην Οικονομία που ήδη καταγράφει την αρνητική επίδοση στο τελευταίο 4μηνο του 2016, καθώς οι προσδοκίες για κλείσιμο συμφωνίας το Δεκέμβριο είχαν ακυρωθεί.

Το σκηνικό, δε, του 1ου διμήνου με αιχμή την καταγραφόμενη μείωση εμπιστοσύνης προς το Τραπεζικό Σύστημα που ήδη οδηγούν σε επισημάνσεις τη Moody’s και την J.P.Morgan στις εκθέσεις τους, οδηγεί στην εκτίμηση για ακόμη και για συνέχιση της ύφεσης και για το 2017, διαψεύδοντας τις αισιόδοξες προβλέψεις που έχουν διατυπωθεί.

Αναπόφευκτα, η εικόνα του Χρηματιστηρίου συνεχίζει να είναι αρνητική με τις συναλλαγές να παραμένουν χαμηλές. Αντιθέτως, έξαρση σημειώνεται στα συμβόλαια Παραγώγων (+51,30% έναντι του Ιανουαρίου) καθώς οι συμμετέχοντες επενδυτές κινούνται με αποκλειστικά βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα στις τοποθετήσεις τους. Όμως, μια Αγορά από την οποία έχουν κηρύξει ουσιαστική αποχή οι επενδυτές μακράς πνοής και τα επενδυτικά κεφάλαια, δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει προϋποθέσεις μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ούτε την οργανική σύνδεσή της με την πραγματική Οικονομία, καθώς αγνοείται ακόμη και η αντικειμενική διαπίστωση ότι πλειάδα καλών εταιρειών καταγράφουν θετικές αποδόσεις τα τελευταία 5 - 7 έτη!

Πάντως, η στάση των επενδυτών εξωτερικού δεν έχει ουσιωδώς αλλάξει, με τις ρευστοποιήσεις να είναι μάλλον ελεγχόμενες και τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε οριοθετημένο εύρος, αδυνατώντας ωστόσο να υπερβεί το όριο των 660 μονάδων που είχε καταγραφεί στις αρχές του περσινού Ιουνίου, οπότε είχε ολοκληρωθεί η 1η αξιολόγηση!

Ομολογουμένως, η υπομονή τους, είτε γιατί τελικώς πιστεύουν ότι τελικά θα συντελεστεί και η 2η αξιολόγηση είτε γιατί είναι εγκλωβισμένοι, είναι ανεξάντλητη…

Στο μεταξύ, οι Διεθνείς Αγορές διαφαίνεται ότι αδυνατούν να συνεχίσουν την καταγραφή των συνεχόμενων ρεκόρ, ιδιαίτερα στην Wall Street. Η Federal Reserve ανήγγειλε, ουσιαστικά, την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή επιτοκίων το Μάρτιο, ενώ οι Αγορές θα περιμένουν πλέον την εξειδίκευση των μέτρων του Προέδρου Trump σε συνέχεια της ομιλίας του Κογκρέσο. Η στάση αναμονής είναι εκείνη που επιλέγεται από τους πλέον συνετούς επενδυτές, που ευλόγως δεν έχουν ξεχάσει το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου κατά το πρώτες ημέρες της Προεδρίας, ανησυχώντας δηλαδή για την διατήρηση της κανονικότητας στην Παγκόσμια Οικονομία.

Σήμερα

Οι Ασιατικές μετοχές διαγράφοντας τις απώλειες που εμφάνισαν αρχικά κινηθήκαν ανοδικά σήμερα Τετάρτη από τα ισχυρά στοιχεία για το εμπόριο της Κίνας. Αυτά ενίσχυσαν τα στοιχήματα υπέρ της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, αν και τα κέρδη σκεπάστηκαν από την επιφύλαξη μπροστά από μια ευρέως αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων στις Η.Π.Α. την επόμενη εβδομάδα.

Οι εισαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν από το προηγούμενο έτος 44,7% το Φεβρουάριο, όταν εκφράζονται σε γιουάν, επιταχύνοντας την δυναμική από τον προηγούμενο μήνα και οδηγεί σε ένα σπάνιο εμπορικό έλλειμμα για τη χώρα. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 4,2%.

Αυτό ώθησε τον ευρύτερο δείκτη MSCI των μετοχών της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κατά 0,25%, τοποθετώντας τον σε τροχιά για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών.

Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, αφού η παγκόσμια οικονομία φαίνεται υγιέστερη αλλά ο εμπορικός προστατευτισμός διατηρεί ζωντανές τις επενδυτικές ανησυχίες. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει συνάντηση επί της πολιτικής στις 14 με 15 Μαρτίου και οι αγορές έχουν ανεβάσει γρήγορα τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση αυτή, μετά τα πρόσφατα επιθετικά σχόλια από συμμετέχοντες στην σύνοδο χάραξης της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές έσπευσαν να αγοράσουν μετοχές και ομόλογα αναδυομένων αγορών φέτος, καθώς προηγουμένως αναμενόταν η Fed να αυξήσει τα επιτόκια σταδιακά μόνο στα πρόσφατα στοιχεία από την Ασία, από την εικόνα στο εμπόριο, έχουν εμφανιστεί εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας την άποψη της ανάκτησης ισχύος για την παγκόσμια δυναμική.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα ο κύκλος των διαβουλεύσεων κυβέρνησης - θεσμών. Τα κλιμάκια των δανειστών θα παραμείνουν στην Αθήνα και την Τετάρτη, ενώ νέες διαβουλεύσεις σε επίπεδο επικεφαλής θα λάβουν χώρα στις 3 μετά το μεσημέρι.

Όπως ανέφερε αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο «για 4-5 θέματα», ενώ θα διεξαχθεί και μια συζήτηση σε επίπεδο επικεφαλής προκειμένου να κλείσουν αυτά τα θέματα. «Θα παραμείνουν τρία ή τέσσερα πολιτικά θέματα προς επίλυση ίσως αργότερα. Θα συνεχιστεί η συζήτηση», πρόσθεσε, τονίζοντας πως μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (Staff Level Agreement - SLA) θα περιλαμβάνει το δημοσιονομικό κενό και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

«Εργαζόμαστε στενά με τους υπόλοιπους εταίρους προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής πρόοδος», δήλωσε πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδια για οικονομικά ζητήματα, Ανίκα Μπράιντχαρτ.

Κληθείσα να σχολιάσει τα δημοσιεύματα περί αναχώρησης των θεσμών, επεσήμανε πως οι εκπρόσωποι των δανειστών «παραμένουν στην Αθήνα, προκειμένου να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο προς την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης».

Σχεδόν βέβαιη θεωρεί κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο -το λεγόμενο Stuff Level Agreement (SLA)- μέχρι τις 20 Μαρτίου, οπότε και είναι προγραμματισμένο το Eurogroup. Ύστερα από έξι ώρες διαπραγματεύσεων, έκανε λόγο για «σαφή πρόοδο σε όλους τους τομείς και συμφωνία σε αρκετά θέματα». To ίδιο στέλεχος υποστήριξε ότι θεωρεί δεδομένη την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τις 20 Μαρτίου. Βέβαια, πρέπει να διευκρινιστεί ότι στο SLA δεν εμπεριέχονται τα μέτρα και τα αντίμετρα μετά το 2019.

H πιθανότητα αποχώρησης μίας χώρας -εκτός της Ελλάδας- από την Ευρωζώνη παραμένει πολύ χαμηλή, όπως διαπιστώνει σε νέα του έκθεση ο οίκος αξιολόγησης Moody’s. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αναγνωρίζει τον κίνδυνο αύξησης της συγκεκριμένης πρόκλησης, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, δεδομένης της ενίσχυσης των αντι-ευρωπαϊκών κομμάτων στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο κίνδυνος εξόδου δεν αφορά το βραχυπρόθεσμο μέλλον, καθώς θεωρείται απίθανο κάποιο από τα αντι-ευρωπαϊκά κόμματα να βρεθεί σε κυβερνητική θέση.

Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, επεσήμανε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, θέτοντας ως πρωτεύοντα στόχο την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

«Είμαστε “ανοιχτοί” στο να συζητήσουμε για το ελληνικό χρέος, όχι τώρα αλλά το 2018 και εφόσον καταστεί αναγκαία η υιοθέτηση νέων μέτρων ελάφρυνσης» εξήγησε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε μάλιστα, ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε να εξετάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. «Στόχος μας τώρα είναι η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης του προγράμματος βοήθειας» έσπευσε να προσθέσει.

Αντιστροφή της πτωτικής τάσης που είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες στο υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, κατέγραψε το υπουργείο Οικονομικών κατά τον μήνα Ιανουάριο. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στα 3,602 δισ. ευρώ έναντι 3,31 δισ. τον Δεκέμβριο του 2016, αύξηση που αποδίδεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της αξιολόγησης. Η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη από τον Δεκέμβριο, είχαν εξαντληθεί τα κεφάλαια που είχε στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών από τη δόση που είχε εκταμιευτεί τον περασμένο Οκτώβριο.

Αρνητικά αποτιμά η Moody’s τη μείωση των τραπεζικών καταθέσεων στα 119,7 δισ. ευρώ, εκτιμώντας πως υπονομεύει τις προσπάθειες των εγχώριων τραπεζών να βελτιώσουν τη χρηματοδοτική τους θέση και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ευρωσύστημα. Άλλωστε, σε έκθεσή του για την πορεία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η αύξηση των καταθέσεων θεωρείται «ζωτικής σημασίας» για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών. «Μία πιθανή αύξηση του ELA, ως απόρροια της εκροής των καταθέσεων, θα αυξήσει το χρηματοδοτικό κόστος των τραπεζών και θα περιορίσει τα επίπεδα κερδοφορίας τους» τονίζει, στο ίδιο πλαίσιο.

Τη βελτίωση των βασικών μεγεθών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος το 2016, καθώς και τις προκλήσεις που αυτό αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρουσίασε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, την ΕΕΤ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Νικόλαος Καραμούζης, ο αντιπρόεδρος Βασίλειος Ράπανος, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σπυρίδωνας Παπασπύρου, η γενική γραμματέας Χαρίκλεια Απαλαγάκη και ο πρόεδρος της Επιτροπής CFO Βασίλειος Ψάλτης.

Η Ελλάδα, το μέλλον της Ευρωζώνης, η σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ με τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Πιερ Μοσκοβισί την Τρίτη στο Βερολίνο.

Ο κ. Μοσκοβισί συζήτησε θέματα που αφορούν την Ευρωζώνη και με τον υποψήφιο του SPD για την καγκελαρία, Μάρτιν Σουλτς, σύμφωνα με τη Deutsche Welle.

Την πώληση του 99,81% των μετοχών που κατέχει στη South African Bank of Athens (SABA) ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ), υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση με την AFGRI Holdings. Η συναλλαγή, η οποία αποτελεί μέρος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017. Όπως διαβεβαιώνει η ελληνική τράπεζα, με την ολοκλήρωση του deal, ο Proforma Δείκτης CET1 της ΕΤΕ, για το τρίτο τρίμηνο του 2016, θα αυξηθεί κατά 5 μονάδες βάσης, ενώ η ρευστότητα αναμένεται να ενισχυθεί κατά 55 εκατ. ευρώ.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Η εν εξελίξει ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας τελεί υπό τον κίνδυνο του οικονομικού και εμπορικού προστατευτισμού, προειδοποιεί ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεσή του. «Ο οικονομικός εθνικισμός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, εκτιμά ότι ενδεχόμενη αύξηση κατά 10% του κόστους εισαγωγής στις ΗΠΑ θα επιφέρει τη λήψη αντιμέτρων από τις υπόλοιπες χώρες, γεγονός το οποίο θα αυξήσει το κόστος των αμερικανικών εξαγωγών κατά 15%.

Ποιος θα έχει μελλοντικά τον πρώτο λόγο στην Ευρωζώνη; Γύρω από αυτό το ερώτημα, υποστηρίζει σε ανταπόκρισή της από τις Βρυξέλλες η Tageszeitung του Βερολίνου, έχει ξεσπάσει έντονη διένεξη ανάμεσα στον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί και τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Μια διένεξη για την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ESM. O ESM ο οποίος διευθύνεται από τον Γερμανό Κλάους Ρέγκλινγκ στηρίζει ήδη την Αθήνα με πιστώσεις και συμμετέχει στην επιτήρηση των μέτρων λιτότητας, το σχέδιο δε είναι να αντικαταστήσει το ΔΝΤ σε περίπτωση που αυτό αποχωρήσει από το τρέχον ελληνικό πρόγραμμα. Στο μέλλον ο ESM θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και να δίνει οδηγίες όχι μόνο σε υπερχρεωμένες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και σε μέλη της ευρωζώνης όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία.

Τη συγχώνευσή της με την Astoria Financial Corp. ανακοίνωσε η Sterling Bancorp, σε ένα deal, η αξία του οποίου θα ανέλθει στα 2,2 δισ. δολάρια. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δ’ τρίμηνο του 2017. Στη νέα, κοινή εταιρεία, η οποία θα φέρει την επωνυμία Sterling Bancorp, το 60% των μετοχών θα βρίσκεται στα χέρια της Sterling. H συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τον ισολογισμό της Sterling κατά 12% και να επιφέρει πρόσθετα κέρδη της τάξης του 9%, παράγοντας συνέργειες αξίας 100 εκατ. δολαρίων.

Την εξαγορά της Nimble Storage Inc. έναντι 1,09 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η HP Enterprise Co, εν μέσω της προσπάθειας διείσδυσης στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά cloud. Το αντίτιμο ανέρχεται σε 12,50 δολάρια ανά μετοχή της Nimble, ποσό αυξημένο κατά 45,3% έναντι της χθεσινής τιμής κλεισίματος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών εκτινάχθηκε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 48,5 δισ. δολαρίων έναντι 44,3 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2016.

Πρόκειται επομένως, για αύξηση της τάξης του 9,6%. Οι αναλυτές του MarketWatch ανέμεναν έλλειμμα 48,8 δισ. δολαρίων. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 240,6 δισ. δολάρια, ενώ οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 0,6% στα 192,1 δισ. δολάρια.

Με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών, Στίβεν Μνούτσιν, θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με στόχο την προετοιμασία της ατζέντας της επικείμενης συνεδρίασης των G20. Oι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες το τελευταίο διάστημα, καθώς η νέα κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένως κριτική στο Βερολίνο για την επίτευξη υψηλών εμπορικών πλεονασμάτων. «Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι επιτυγχάνουμε αυτά τα πλεονάσματα μέσω χειραγώγησης» απάντησε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη γερμανική πρωτεύουσα.

Την ανάγκη υιοθέτησης μίας «σταθερής θέσης» απέναντι στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Μισέλ Σαπέν. «Η καλύτερη απάντηση στο Brexit και την αμερικανική αβεβαιότητα είναι να έχουμε μία σταθερή θέση» τόνισε ο Γάλλος υπουργός, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Λισαβόνα.