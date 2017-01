Market beat: Η εβδομάδα του ESM και του Eurogroup καθορίζει την μεσοπρόθεσμη τάση

Του Κώστα Ιωαννίδη

Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου οι τιμές του ΧΑ κινήθηκαν πιο δυνατά ανοδικά από ότι στην Φρανκφούρτη και τη Νέα Υόρκη, αλλά μετά την σιωπή που ακολούθησε το EuroWorking Group πάλι η αγορά μας δεν είχε συμμετοχή στην άνοδο των δυο άλλων. Αυτοί συσσώρευαν προ της ανάληψης των καθηκόντων του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, ενώ στο ΧΑ ΓΔ και 25άρης βούλιαξαν κατά -1,92%. Καθώς η διαπραγμάτευση με τους πιστωτές δεν έχει φέρει καν τον ορισμό ημερομηνίας για την επάνοδο των Θεσμών ώστε να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Ήταν μια εβδομάδα εναγώνιας προσπάθειας από την πλευρά των ισχυρών θεσμικών να μην περάσουν οι τιμές κάτω από επίπεδα που θα τροφοδοτούσαν τη διάθεση για αυθεντική ρευστοποίηση θέσεων στο ΧΑ.

Θα τη λέγαμε βδομάδα εφαρμογής τακτικών για να κρατηθούν από τον μέσο όρο της αγοράς τα επίπεδα των 640 μονάδων, χωρίς οι κυκλικές κινήσεις, αγοράς και ρευστοποίησης θέσεων, να στοιχίσουν πολύ στην αξία των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Στις δυο τελευταίες συνόδους ωστόσο φάνηκε η δυσκολία για να κρατηθούν… τα προσχήματα. Κάποιοι έχουν ήδη πονέσει τόσο, ώστε θα αλλάξουν στάση αν υπάρξει πάλι κενό ειδήσεων για τα καυτά θέματα και παράλληλα αυξηθεί το κύμα των δυσαρεστημένων βουλευτών της συμπολίτευσης. Το εύρος διαπραγμάτευσης των μετοχών αποθαρρύνει ακόμα και βραχυπρόθεσμα κεφάλαια να κινηθούν ευκαιριακά. Μια πιο ικανοποιητική εικόνα αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης θα προκύψει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας

Μετά την αδυναμία να ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη η δεύτερη αξιολόγηση το ενδιαφέρον των θεσμικών έχει στραφεί στο προγραμματισμένο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης καθώς η Ελλάδα προσδοκά να «ξεπαγώσει» την διαδικασία για τo κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης. Δείγματα των διαθέσεων των εταίρων και πιστωτών έναντι της ελληνικής πλευράς θα φανούν στο διοικητικό συμβούλιο του ESM που θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους.

Περιττό να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα σφράγισε η επιφύλαξη λόγω του κενού ειδήσεων γύρω από την σχέση Ελλάδας και πιστωτών. Ήταν ο ΥΠΟΙΚ της Γερμανίας που με τις δηλώσεις του φώτισε το αδιέξοδο της διαπραγμάτευσης που αφορά στη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα στήριξης. Μια αποκωδικοποίηση των δηλώσεών του, θέλει η μη συμμετοχή του ΔΝΤ να οδηγεί σε ακύρωση του τρίτου προγράμματος και ουσιαστική αδυναμία σύναψης νέου. Πρακτικά, η Ελλάδα, όντας αποκομμένη από τις Αγορές και χωρίς χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωζώνη, ξεμένει από λεφτά και οδηγείται στη χρεοκοπία. Μετά τις δηλώσεις Σόιμπλε, πηγές της Ευρωζώνης τόνισαν πως η συμμετοχή του ΔΝΤ στο Ελληνικό πρόγραμμα είναι, στην παρούσα φάση, εκ των ουκ άνευ για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η μη συμμετοχή του ΔΝΤ στο Ελληνικό πρόγραμμα προϋποθέτει ένα νέο πρόγραμμα, κάτι που είναι δύσκολο και θα πάρει χρόνο (ενδεχομένως και μέχρι τα τέλη του 2017). Σε αυτό το σενάριο και πάλι η Ελλάδα θα έμενε για πολλούς μήνες χωρίς χρηματοδότηση.

Στην αγορά υπάρχουν πληροφορίες ότι η ελληνική πλευρά ολοκληρώνει μέσα στο Σαββατοκύριακο την Ελληνική πρόταση που θα παραδώσει στους Ευρωπαίους εταίρους πριν το Eurogroup της Πέμπτης. Αυτό θα μπορούσε αν επαληθευτεί έστω και σε επίπεδο διαρροών να βελτιώσει το κλίμα που χάλασε από την άνοδο του country risk. ΟΙ εγχώριοι παράγοντες με διαφορετικά επιχειρήματα καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα. Πρώτο είναι η διαπίστωση αδυναμίας να καλύψει ο ΓΔ το χάσμα μεταξύ 648 και 650 μονάδων που σχημάτισε η σύνοδος της Δευτέρας. Δεύτερο είναι η διαπίστωση της πτώσης του τζίρου σε επίπεδα «Αυγούστου» στον πρώτο μήνα του έτους. Η μείωση των συναλλαγών κάτω από τα 40 εκατ. ευρώ -ως τώρα- συνιστά την χειρότερη συναλλακτική επίδοση για τον πρώτο μήνα της χρονιάς από το 1998 με αμέσως προηγούμενη του Ιανουάριου του 2012 με 50 εκατ. ευρώ. Τρίτο είναι οι Τράπεζες ως κλάδος στο ΧΑ και πανευρωπαϊκά. Τα επιτόκια της Fed παίρνουν σταδιακά την ανιούσα, οι Αμερικάνικες Τράπεζες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κερδοφορία τους έναντι των Ευρωπαϊκών, παρά την υπεραξία που προσφέρει στις τελευταίες η ανατίμηση του ομολογιακού τους χαρτοφυλακίου λόγω των αγορών μέσω "QE" της ΕΚΤ. Ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός κλάδος χρειάζεται την ισχυροποίηση της Οικονομίας της Ευρωζώνης ώστε να μειωθεί η έκθεση του κλάδου σε τοξικά δανειακά χαρτοφυλάκια.

Σε ότι αφορά τις ημερομηνίες για την εμφάνιση των κυριότερων για τους αγοραίους γεγονότων το διοικητικό συμβούλιο του ESM θα συνεδριάσει σήμερα για να αποφασίσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Το προγραμματισμένο Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης θα βρεθεί στο επίκεντρο του εγχώριου ενδιαφέροντος καθώς η Ελλάδα προσδοκά να 'ξεπαγώσει' την διαδικασία για τo κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης. Την επόμενη ημέρα η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει τα μεγέθη της πιστωτικής επέκτασης για τον Δεκέμβριο.

Στην Αμερική οι δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων τετάρτου τριμήνου συνεχίζονται με κυριότερες ανακοινώσεις αυτές των McDonald's, Yahoo!, (23/1) Alcoa, 3M, Johnson & Johnson, SAP, eBay, Verizon (24/1) AT&T, Abbott Laboratories, Boeing, Novartis (25/1) Amazon, Caterpillar, Intel, Microsoft, Bristol-Myers, (26/1) και Chevron,, Colgate-Palmolive (27/1).

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης βδομάδας

ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ Κόσμος

Μέρες περισυλλογής για τους επενδυτές παγκοσμίως

Πέρασε και η τρίτη εβδομάδα του 2017 που εξέπνευσαν οι πρώτες σειρές της χρονιάς στα παράγωγα διεθνώς. Οι αγορές φάνηκε να κοντοστέκονται προ της εγκατάστασης της ομάδας Τραμπ στην διοίκηση των ΗΠΑ. Η τελετή της ορκωμοσίας μαζί με τα παρελκόμενα, έδειξαν πόσο ενεργοποίησε πολιτικά τους πολίτες η μάχη, στην ισχυρότερη χώρα του πλανήτη, για την ανάδειξη του 45ου Προέδρου. Οι ψύχραιμοι αναλυτές των αγορών δεν φάνηκε να εκπλήσσονται από την ομιλία και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί τα ζητήματα ο Ντόναλντ Τραμπ, με βάση όσα εκτιμούσαν πριν την τελετή. Το πρόβλημα είναι ξεχωριστό για τους επενδυτές αυτή τη φορά και τους αναγνώστες. Αφού η συναισθηματική φόρτιση και οι στρεβλώσεις από το ανακάτεμα της χρηματιστηριακής λογικής με την πολιτική ανάλυση, ίσως προκαλέσουν ζημιές στα χαρτοφυλάκια.

Πολιτική και Επένδυση δεν ταιριάζουν

Δεν αμφιβάλει κανένας πως η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ εκτός από τις χαμηλές πιθανότητες που της έδιδαν οι «ειδικοί», αποτέλεσε σημείο καμπής των επενδυτικών προσδοκιών, με βάση τις μεταβολές των βαρύτερων μετοχικών δεικτών του κόσμου, από τις 8/11 και μετά. Οι ειδήμονες προειδοποίησαν για επικείμενη πτώση στην αγορά. Στη συνέχεια, όταν οι αγορές αψήφησαν τις προσδοκίες τους και μετά την αιφνιδιαστική νίκη του, κινήθηκαν ανοδικά, δημιούργησαν μια επεξηγηματική αφήγηση. Αφορούσε στην μείωση των ρυθμίσεων, στην τόνωση των υποδομών και στη θετική επίδραση των φορολογικών ελαφρύνσεων. Τώρα, με τις αγορές χωρίς κατεύθυνση, οι ειδικοί «κατηγορούν»… την υψηλή αποτίμηση των μετοχών στις ΗΠΑ.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κάνοντας μάθημα για τη σωστή συμπεριφορά όσων ανήκουν στην τάξη των επενδυτών. Στις 6 Μαρτίου 2009, η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα άρθρο με τον ατυχή τίτλο «Ο ριζοσπαστισμός του Ομπάμα σκοτώνει τον Dow» από τον Michael Boskin. Ήταν στέλεχος στην κυβέρνηση του G. W. Bush και επικεφαλής εταιρίας οικονομικών αναλύσεων. Μετά από τρεις μέρες ξεκίνησε μια άνοδος που συνεχίζεται ακόμα, με κέρδη στον S&P500 293%. Τέτοιων διαστάσεων επικά λάθη δεν είναι παρά πολιτική με το πρόσχημα της οικονομικής ανάλυσης, τα οποία αποδείχθηκε ότι θα εξαφάνιζαν τα χρήματα ενός αρκετά ανόητου να τους πιστέψει. Αυτές οι προσεγγίσεις προκαλούν ένα από τα δημοφιλέστερα επενδυτικά σφάλματα: Δημιουργούν μια ψευδή αφήγηση, ανακατεύουν τις συναισθηματικές διαθέσεις, τις ιδεολογικές πεποιθήσεις με την παροχή συμβουλών για επενδύσεις και αναμειγνύουν την όποια συσχέτιση με την αιτιώδη συνάφεια. Αλλά ο πανάρχαιος κανόνας είναι πάντα τόσο αληθινός: η πολιτική και η επένδυση δεν αναμειγνύονται.

Αυτό υπαγορεύει και ο δάσκαλός μας στην προσέγγιση των αγορών Dr Yardeni, σε σχόλιό του, τη βδομάδα που πέρασε: «Αρχικά, ο Τραμπ έχει πάρει πολύ ικανούς ανθρώπους για την κυβέρνησή του. Μπορούν να είναι αμφιλεγόμενοι, αλλά κάθε Υπουργικό Συμβούλιο δέχεται εξονυχιστική κριτική από το κόμμα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, οι επιλογές του είναι άνθρωποι πολύ έμπειροι στη σφαίρα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στη διαπραγμάτευση συμφωνιών.

Ενώ είμαι φιλοσοφικά σε αντίθεση με τον εκφοβισμό των εταιρειών εκ μέρους του εκλεγέντος Προέδρου, η κατά πρόσωπο προσέγγισή του φέρνει πίσω στις ΗΠΑ τις εγκαταστάσεις παραγωγής και ορισμένες θέσεις εργασίας. Ήδη, εταιρείες, όπως η United Technologies, η Ford, GM, Wal-Mart, η Sprint και η Hyundai δηλώνουν υποταγή και συμμόρφωση στις απαιτήσεις του. Έχουν δεσμευτεί να προσλάβουν περισσότερους εργαζομένους και να επενδύσουν περισσότερο στις ΗΠΑ. Είμαι, επίσης, φιλοσοφικά σε αντίθεση με τον προστατευτισμό. Ωστόσο, η αναδιαπραγμάτευση στις εμπορικές συμφωνίες για να γίνουν δικαιότερες και η καταγγελία για τις καταχρηστικές πρακτικές από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ είναι εντάξει για μένα. Δεν είμαι οπαδός της φορολογικής προσαρμογής στα σύνορα, κυρίως επειδή φαίνεται σαν υπερβολή του προστατευτισμού, και ειλικρινά είναι κατάσταση πολύ συγκεχυμένη».

Ανησυχία για την Ευρώπη

Την ώρα των εξελίξεων στις ΗΠΑ, διεξάγεται και το οικονομικό φόρουμ στο Νταβός. Από εκεί έρχεται η φωνή του καρδιαγγειακού συστήματος της μεγαλύτερης οικονομικής δύναμης στον κόσμο. Οι παρατηρήσεις του Jamie Dimon για την Ευρώπη, επικεφαλής της JPMorgan Chase & Co, ήταν ασυνήθιστα απαισιόδοξες. Επέκρινε τους κανονισμούς που ισχύουν και τους θεώρησε φρένο της οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά επανέλαβε την αισιοδοξία του για τον Donald Trump. «Πολύ σοβαροί άνθρωποι έχουν επιλεγεί για τη διοίκηση του Trump, όπως οι «απόφοιτοι» της Goldman Sachs Steven Mnuchin και Gary Cohn, που έχουν ήδη αξιοποιηθεί για να καθοδηγήσουν το Υπουργείο Οικονομικών και να βοηθήσουν την επίβλεψη του Λευκού Οίκου επί της οικονομικής πολιτικής». Αργότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs Group Inc. Lloyd Blankfein εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την Ευρώπη, λέγοντας στο CNBC ότι οι ηγέτες της αντιμετωπίζουν μια διασπαστική κίνηση στη μέση μιας μακράς και περίπλοκης διαδικασίας για τη δημιουργία ενός οικονομικού μπλοκ.

Στην Ολλανδία ο Geert Wilders και στη Γαλλία η Le Pen είναι μεταξύ των πολιτικών που έχουν κερδίσει κοινωνική υποστήριξη από την αντίθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Κόμμα της Ελευθερίας του Wilders έχει την πρωτιά σε δημοσκοπήσεις πριν από τις βουλευτικές εκλογές, στις 15 Μάρτη. Και οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η Le Pen μπορεί να τερματίσει δεύτερη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Γαλλίας στις 23 Απριλίου, και να χάσει στις 7 Μαΐου από τον Φρανσουά Φιγιόν. Η Le Pen ζήτησε η Γαλλία για να ασκήσει περισσότερο έλεγχο επί της οικονομικής πολιτικής, τα κεφάλαια, τη νομοθεσία και τα σύνορά της.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική. Το λέω αυτό από σεβασμό προς τους λαούς της Ευρώπης, αλλά να πρέπει να αλλάξουν. Ίσως αναγκαστούν από την πολιτική, ίσως να αναγκαστούν από μια νέα ηγεσία». δήλωσε ο Dimon. Αλλά δεν ανησυχεί για το μέλλον των ΗΠΑ που αναγνωρίζει ότι η δύναμη του Trump βασίστηκε σε ένα λαϊκίστικο κίνημα. «Ο μεγιστάνας των ακινήτων και αστέρας των TV reality σειρών κάνει δηλώσεις στο διαδίκτυο και tweets που τρομάζουν ορισμένους, αλλά στο βιβλίο του, «Η τέχνη του Deal», αποκαλύπτει ότι αυτά είναι μέρος της τακτικής που έχει επιλέξει. Δήλωσε ο «διαβασμένος» Jamie Dimon, ή έχει εφεύρει συμπληρώνουμε εμείς.

Στην τρίτη εβδομάδα του χρόνου ο S&P500 κλείνοντας στις 2271,31 μονάδες, είχε επίδοση -0,15% και στο 2017 εμφάνισε κέρδη +1,45%. Ο Dow με υποχώρηση -0,29%, έκλεισε στις 19.827,25 μονάδες, στο 2017 απέδωσε +0,33%. Ο S&P400 υποχώρησε -0,69% με επίδοση στο 2017 +0,91% και ο Russell 2000, της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή -1,47%, εμφάνισε στο έτος απώλειες -0,39%. Ο δε Nasdaq, με πτώση -0,34%, διαμόρφωσε κέρδη στο 2017 +3,20%. Ο χρυσός συνέχισε ανοδικά κατά +1,08%, με την απόδοσή του για το 2017 ήδη στο +5,05%. Επίσης, το πετρέλαιο ενισχύθηκε +1,37%. Στο 2017 χάνει -1,21%.

Ο Nikkei με μεταβολή -0,77%, στο 2017 εμφάνισε κέρδη +0,12%. Ο FTSE100 του Λονδίνου έχασε -1,90% στη βδομάδα και κερδίζει +0,78% στο 2017. Ο DAX σκαρφάλωσε +0,01%, με απόδοση στο 2017 +1,30% αλλά ο CAC με βουτιά -1,46%, απόκτησε μεταβολή -0,24% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας υποχώρησε -1,38% και στο 2017 απέδωσε +0,30%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία υποχώρησε -0,18% και στο 2017 κερδίζει +1,27%. Ο Bovespa της Βραζιλίας ανέβηκε κατά +1,37%, και στο 2017 κερδίζει +7,13%, ενώ ο Bolsa του Μεξικού ανέβηκε +0,32%, με επίδοση στο 2017 +1,51%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή -0,54%, και επίδοση για το 2017 +1,93%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία έχασε -0,75%, στο 2017 κατάφερε να κερδίζει +1,53%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε -0,22% και στο 2017 κατέληξε με κέρδη +4,02%. Άνοδος +0,33% για τον δείκτη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +0,63%.

Οι αγορές επηρεάστηκαν από το θόρυβο προ της ορκωμοσίας. Η ομιλία του νέου Προέδρου δεν εξέπληξε και οι διαμαρτυρίες δεν πήραν τις διαστάσεις που πολλοί φοβόντουσαν. Το πρώτο εξάμηνο του έτους θα βρει τους επενδυτές με διάθεση γι ανάληψη ρίσκου, καθώς θα βλέπουν τις υποσχέσεις του Προέδρου να παίρνουν σάρκα και οστά και τίποτε ως τώρα δεν δείχνει πως δεν θα τις εκπληρώσει. Εκεί που θα υπάρξει ανησυχία είναι στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών, όπου το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι περισσότεροι ψύχραιμοι αναλυτές θεωρούν ότι η ποιότητα των στελεχών της κυβέρνησης Τραμπ δεν θα επιτρέψει τις ακρότητες που θα τον προκαλούσαν. Πιο πιθανό είναι ένα πισωγύρισμα των τιμών στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποια διαφωνία του κογκρέσου με κάποιο από τα νομοσχέδια του προγράμματος της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τα χρηματιστήρια της Wall Street για την ώρα φαίνονται «προγραμματισμένα» να συνεχίσουν την άνοδό τους, καθώς οι προσδοκίες για τα μέτρα ενίσχυσης θα επιβεβαιώνονται. Θα φρενάρουν το δεύτερο εξάμηνο. Γιατί τότε θα φανεί πόσο δύσκολο είναι να περάσουν γρήγορα στην πραγματική οικονομία ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα αναιρούν καταστάσεις που ίσχυαν επί δεκαετίες και είχαν πάρει τη μορφή καθεστώτος στην οικονομία παγκοσμίως.

ΧΑ

Μια καθαρά τραπεζικού χαρακτήρα βουτιά

Με τους αγοραίους να εκφράζουν ανοικτά την κούραση από τη στάση υπομονής που επέβαλλε το κενό θετικών ειδήσεων για την πορεία της «διαπραγμάτευσης», η εβδομάδα της εγκατάστασης του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ήταν πτωτική. Στη θέση του χειριστή του καθοδικού ασανσέρ που κίνησε τον μέσο όρο της αγοράς κάθισαν οι Τράπεζες.

Από την πρώτη σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιανουαρίου στα παράγωγα, το ζήτημα που τέθηκε ήταν ξεκάθαρο. Η διατήρηση των τιμών του ΓΔ πάνω από το επίπεδο των 640 μονάδων. Ήταν το κατώτερο μέρας τη Δευτέρα, ημέρα ουσιαστικής πτώσης, έναντι του κλεισίματος τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Οι υπόλοιπες σύνοδοι έπαιξαν γύρω από τα επίπεδα των 640 μονάδων, με την τελευταία, να οδηγεί τους δείκτες σε κλείσιμο κοντά στα χαμηλά εβδομάδας, με απώλειες και για τους δύο -1,92%. Ενώ ο FTSEM κατάφερε να σκαρφαλώσει ψηλότερα κατά +1,72%.

Ο τζίρος της πρώτη συνεδρίασης ήταν κάτω από 25 εκατ. ευρώ, αλλά ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -1,04% και έφθασε στις 644,91 από 651,70 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1726,87 από 1746,48 με μεταβολή -1,12%. Με απώλειες εμφανίστηκαν οι εταιρίες Τραπεζών -3,07%, Εμπορίου -1,73%, Τηλεπικοινωνιών -1,35%, σαν να συνέχιζαν τη βουτιά της Παρασκευής 13/1. Ενώ άνοδο εμφάνισαν μόνο οι κλάδοι Κοινής Ωφέλειας +0,36% και στα Προσωπικά Οικιακά Είδη +3,36%. Η κάθοδος ήταν γενικευμένη και η αντίδραση του ΓΔ από τις 640 μονάδες υπολογίσιμη για την Τρίτη, που με ισοδύναμο τζίρο, που υπογράμμιζε την επιφύλαξη των επαγγελματιών, ο πτωτικός βηματισμός μίκρυνε. Αφού ο ΓΔ έχασε -0,37% και έφθασε στις 642,50 μονάδες και ο 25άρης βούλιαξε -0,49%. Μεγάλωσε ο αριθμός των ανοδικών κλάδων και συνέβαλλαν στο φρένο της καθόδου οι εταιρίες Κοινής Ωφέλειας +1,43%, Τροφίμων Ποτών +1,28%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +0,92%, και στις Κατασκευές Υλικά +0,54%. Υπερτερούσε όμως το πλήθος των καθοδικών. Ξεχώρισαν οι εταιρίες στα Ταξίδια Αναψυχή -1,70%, Ακίνητης Περιουσίας -1,33%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -1,25%, Τραπεζών -1,20%, Τηλεπικοινωνιών -0,80%, και Εμπορίου -0,75%. Την Τετάρτη οι θεσμικοί αποφάσισαν, σε μία συνεδρίαση με τζίρο σχεδόν ίδιο με της προηγούμενης, να αποτρέψουν την επιδείνωση της τεχνικής εικόνας της αγοράς και των χαρτοφυλακίων τους. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,15% και έφθασε στις 643,47 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1723,70 με μεταβολή +0,31%. Ακόμα και σε αυτή τη συνεδρίαση οι εταιρίες Τραπεζών υποχώρησαν -0,69% μαζί με τις εταιρίες Εμπορίου -1,24%, Κοινής Ωφέλειας -1,14%, Χρ/μικών Υπηρεσιών -0,56% και Ακίνητης Περιουσίας -0,56%. Την άνοδο υποβοήθησαν τα κέρδη εταιριών στα Προσωπικά Οικιακά Είδη +2,21%, Τηλεπικοινωνιών +2,19%, Πρώτων Υλών +0,97%, Κατασκευές Υλικά +0,97%, και Τροφίμων Ποτών +0,46%.

Οι δυο τελευταίες συνεδριάσεις αφιερώθηκαν στην προσπάθεια να υψωθούν εμπόδια στην τάση να διαπεραστούν πτωτικά τα επίπεδα των 640 μονάδων. Έτσι την Παρασκευή με τζίρο 38,130 από 27,152 εκατ. ευρώ την προηγούμενη, (τους καλύτερους της εβδομάδας που ο μέσος τζίρος έπιασε τα 28,5 εκατ. ευρώ) ο ΓΔ έχασε -0,52% από -0,15% την Πέμπτη, καταλήγοντας στις 639,16 μονάδες. Ο 25άρης οδηγήθηκε στις 1712,90 με μεταβολές -0,66% από +0,03% την προηγούμενη. Το σημαντικότερο από την μεταβολή της στατιστικής εικόνας είναι η διατήρηση έστω και με μια μικρή πτωτική διαφυγή των 640 μονάδων για τον ΓΔ. Το ελάχιστο εβδομάδας σημειώθηκε την Πέμπτη στις 636 μονάδες ενώ την Παρασκευή ήταν οι 638,13 και μόνο τότε το κλείσιμο πέρασε υπό το επίπεδο των 640, στις 639,16. Επίσης ο δείκτης των Τραπεζών δεν είχε ούτε ένα ανοδικό κλείσιμο ενώ τα περισσότερα ανοδικά στη βδομάδα (τέσσερα στα πέντε) οι εταιρίες στις Κατασκευές Υλικά. Ακολουθούν με τρία ανοδικά οι εταιρίες στα Ταξίδια Αναψυχή και Τροφίμων Ποτών. Αναζητήθηκε μια εξισορρόπηση στην πτώση που επέβαλε η πίεση στα Τραπεζικά blue chip.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Αύξησαν τις δυσοίωνες προσδοκίες τους οι traders

Στην τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, λόγω της εκπνοής των σειρών στα παράγωγα προϊόντα του 25άρη, οι ρυθμοί συναλλαγών ανέβηκαν στα ΣΜΕ, έπεσαν όμως στα options. Ο δείκτης για δεύτερη βδομάδα υποχώρησε, κατά -1,92%. Οι όγκοι στα ΣΜΕ του 25άρη, ανέβηκαν κατά +265%, ενώ οι ανοικτές θέσεις διαμορφώθηκαν στις 7.467 από 7.541 μια υποχώρηση κατά -0,98%.

Ο όγκος για τη σειρά Ιανουαρίου έφτασε στα 2164 ΣΜΕ ημερησίως και της σειράς Φεβρουαρίου, ανήλθε στα 2152 τη μέρα. Οι ανοικτές θέσεις της νέας κυρίαρχης σειράς διαμορφώθηκαν σε 7.368 από 866. Οι προσδοκίες των traders είναι δυσοίωνες. Η εκκαθάριση του ΣΜΕ της σειράς Φεβρουαρίου ορίστηκε στις 1704,50 μονάδες, και της επόμενης στις 1704,00. Όρισαν προ-πορεία της τάξης των 8,25 μονάδων του 25άρη (1712,90) έναντι του ΣΜΕ, διπλάσια από την περασμένη βδομάδα.

Αυτό φαίνεται καλύτερα από την μεταβολή στην στατιστική εικόνα των επιμέρους μετοχών του 25άρη όπου επικεντρώνεται το συναλλακτικό ενδιαφέρον καθημερινά. Τα Blue chip χωρίζονται σε αυτά που ταυτίστηκαν με την πτώση των δεικτών όπως η ΓΡΙΒ -1,96% και ΟΠΑΠ -1,73% αλλά σε αυτά που οδήγησαν την πτώση ήτοι ΠΕΙΡ -8,02%, ΕΤΕ -6,32%, ΕΥΡΩΒ -5,95%, ΑΛΦΑ -5,70%, μαζί τους οι ΦΦΓΚΡΠ -5,66% ΟΛΠ -2,64% και ΜΠΕΛΑ -2,28%, αποτελούν την ομάδα με απώλειες ανώτερες των δεικτών. Για τα Blue chip που ακολούθησαν την τάση αλλά εμφάνισαν αμυντικά χαρακτηριστικά υπάρχει η ομάδα με απώλειες από -0,30% ως -1,40% που την αποτελούν οι ΔΕΗ -1,40%, ΛΑΜΔΑ -1,28%, ΜΟΗ -1,23%, ΕΧΑΕ -0,83%, ΒΙΟ -0,72%, ΟΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ -0,34% και ΜΕΤΚ -0,31%.

Απέναντι όλων αυτών των υποομάδων βρέθηκε από τις επενδυτικές επιλογές η ομάδα των μετοχών χωρίς απώλειες κόντρα στο καθοδικό ρεύμα που ήταν διεθνές. Αν και στο εξωτερικό, η εβδομαδιαία πτώση των βασικών δεικτών είχε μικρές διαστάσεις. Την σχημάτισαν οι ΤΙΤΚ +4,12%, ΑΡΑΙΓ +2,17%, ΕΕΕ +1,90%, ΣΑΡ +1,25%, ΕΛΠΕ +1,14%, ΜΥΤΙΛ +0,64%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,43% και ΕΛΛΑΚΤΩΡ +0,00%. Οι traders των παραγώγων κράτησαν την απαισιοδοξία στις προσδοκίες για την βραχυπρόθεσμη τάση του 25άρη και άρα και για του ΓΔ. Μπορεί να φαίνεται σαν ισχυρή η στήριξη μεταξύ των 621,65 και 624,2 μονάδων από τις συναλλαγές στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αλλά ο υπό κατασκευή σχηματισμός ώμων κεφαλής, τονίζει την ισχύ των χαμηλών στις 2/12 (605,1) και 15/12 (603,2) που ορίζουν ζώνη στήριξης μεταξύ 602 και 606 μονάδων.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ

Η προσπάθεια που έγινε από βραχυπρόθεσμους 'επενδυτικούς βραχίονες' να μεταφέρουν τη δυναμικότητα του Γενικού Δείκτη στις Τραπεζικές μετοχές για να 'σύρουν το άρμα' προς την περιοχή των 700 μονάδων, φαίνεται ότι έσβησε άδοξα με την πτωτική επιστροφή του προς τη ζώνη συντήρησης των 640 - 638 μονάδων.

Μάλιστα σε αυτό το διαγραμματικό "pullback" χάθηκε και η πρωτοκαθεδρία της Alpha Bank στη βαρύτητα του Δείκτη με αποτέλεσμα να επανέλθει ως "πρώτη δύναμη" η Coca Cola HBC με 3η τη Jumbo, 4η την Εθνική και 5η τη Motor Oil.

Ζητούμενο για μια πιθανή ανοδική συνέχεια είναι η διακράτηση σε επίπεδο ημερήσιου κλεισίματος πέριξ της περιοχής των 638 με 635 μονάδων, καθώς μια καθοδική διάτρησή της μπορεί να οδηγήσει το Γενικό Δείκτη προς το επίπεδο των 619 μονάδων προκαλώντας έντονη ανασφάλεια σε όσους ενεργούς επενδυτές έχουν "ασθενή χέρια".

Λίγο πριν τις 1800 μονάδες τελείωσαν τα ανοδικά "καύσιμα" και για το δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης ωθώντας τον και πάλι χαμηλότερα των 1760 μονάδων. Καθοδικό γεγονός, όπου στη συνέχεια άνοιξε μέτωπο με τη κάτω πλευρά του ανοδικού καναλιού "W" στις 1715 με 1708 μονάδες περίπου. Έτσι, βάση των εν λόγω διαγραμματικών ορίων, ενώ η ανοδική διάσπαση των 1760 μονάδων θα επαναφέρει το δείκτη σε ανοδική τροχιά, η καθοδική τμήση του καναλιού μπορεί να δώσει νούμερα χαμηλότερα των 1675 μονάδων.

Εκεί, που ο Τραπεζικός δείκτης ήταν διατεθειμένος να οδηγήσει τη κούρσα της ανόδου, όπως αναφέραμε και στην ανάλυση του Γενικού Δείκτη, αποτύπωσε στην περιοχή των 900 μονάδων ένα αρνητικό ημερήσιο "Evening Star" στην ορολογία των "candlesticks" επιφέροντας ως επιβεβαίωση του σχηματισμού ένα έντονο "reversal" της τάξεως του -10%. Διαγραμματικά φαίνεται να έχει σχηματιστεί μια διπλή κορυφή πέριξ των 910 μονάδων, ενώ στη πορεία έχει σπάσει καθοδικά και το υπάρχον ανοδικό κανάλι του περασμένου Νοεμβρίου. Εδώ, όσο δεν επανέρχεται ο Τραπεζικός Δείκτης πάνω από τη βραχυχρόνια αντίσταση των 858 μονάδων, τόσο θα ενεργοποιούνται καθοδικές δυνάμεις ρευστοποιήσεων προς τις 780 με 775 μονάδες.

Ο Πέτρος Στεριώτης της Nuntius Sec.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Donald Trump μένει να αποδείξει στην πράξη το κατά πόσο θα ακολουθήσει τονωτική δημοσιονομική ατζέντα με πολιτικές δημοσίων επενδύσεων και περικοπές στη φορολογία.

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες επεκτατικές πολιτικές θα απαιτήσουν χρόνο ώσπου να κάνουν πλήρως εμφανή τα αποτελέσματά τους στην πραγματική Οικονομία των ΗΠΑ.

Με δεδομένο τον εν εξελίξει οκταετή ανοδικό κύκλο του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, αλλά και τη δυσπιστία πολλών σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του Προέδρου, δεν αποκλείεται να σημειωθεί αύξηση της μεταβλητότητας, καθώς ο δείκτης "φόβου" "VIX" παραμένει σε πολυετή χαμηλά.

Παράλληλα, τα γεωστρατηγικά ρίσκα και η μειούμενη πίστη των επενδυτών στην αποτελεσματικότητα των Κεντρικών Τραπεζών να τονώσουν τη διεθνή Οικονομία, ίσως προσφέρουν σε όσους είναι υποεπενδεδυμένοι τη δυνατότητα να τοποθετηθούν στις μετοχικές Αγορές από χαμηλότερα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Trump φαίνεται ότι θα βρεθεί στο "μικροσκόπιο" των επενδυτών πολύ περισσότερο από τον προκάτοχό του, ο οποίος θα λέγαμε πως σε ότι αφορά τη χρηματιστηριακή - οικονομική ειδησεογραφία μάλλον βρέθηκε στη "σκιά" των κεντρικών τραπεζιτών και των "απόνερων" των χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Στο χώρο του συναλλάγματος, οι προεκλογικές αναφορές του Donald Trump σε εφαρμογή προστατευτικών πολιτικών καταβαράθρωσαν το Μεξικάνικο Πέσο σε χαμηλό όλων των εποχών έναντι του Δολαρίου. Σε αυτά τα πλαίσια, υψηλές αναμένεται ότι θα είναι οι διακυμάνσεις στα Νομίσματα των Χωρών που εξαρτώνται σημαντικά από τις εξαγωγές τους προς τις ΗΠΑ.

Οι Αναδυόμενες Αγορές θα πρέπει να "πείσουν" εκ νέου τους επενδυτές ότι είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εκτεθειμένες σε νομισματικά ρίσκα. Οι ομολογιακές Αγορές θα έχουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς θα κληθούν να τιμολογήσουν την εν εξελίξει αύξηση των επιτοκίων, με τα οποία δανείζεται το Αμερικάνικο Δημόσιο.

Σε ότι αφορά τις μετοχές των Ευρωπαϊκών Τραπεζών, αυτές συνεχίζουν να αποτελούν "στοίχημα υψηλής μόχλευσης" όντας και λόγω της ειδησεογραφίας "μία κατηγορία από μόνες τους". Η σημαντική επιρροή τους στον Eurostoxx-50 αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους υποαπόδοσης του δείκτη έναντι του Αμερικάνικου Dow.

Τη στιγμή που τα επιτόκια της Fed παίρνουν σταδιακά την ανιούσα, οι Αμερικάνικες Τράπεζες αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κερδοφορία τους έναντι των Ευρωπαϊκών, παρά την υπεραξία που προσφέρει στις τελευταίες η ανατίμηση του ομολογιακού τους χαρτοφυλακίου λόγω των αγορών μέσω "QE" της ΕΚΤ.

Ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός κλάδος δε μπορεί να βασίζεται επ' αόριστο σε κινήσεις αποεπένδυσης και μείωσης του λειτουργικού του κόστους, καθώς χρειάζεται η ισχυροποίηση της Οικονομίας της Ευρωζώνης έτσι ώστε να μειωθεί η έκθεση του κλάδου σε "τοξικά" δανειακά χαρτοφυλάκια.

Προφανώς χειρότερα είναι τα πράγματα για τον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα, με το κόστος χρηματοδότησής του να παραμένει συγκριτικά υψηλό και τις προσδοκίες για πρόοδο στα θέματα που άπτονται της διαχείρισης των NPLs να μετατίθενται χρονικά. Τα βήματα προς την αύξηση της καταθετικής τους βάσης είναι ιδιαίτερα αργά, ενώ η χαμηλή "ορατότητα" για τη μελλοντική τους κερδοφορία αποτρέπει τους περισσότερους αναλυτές από το να αυξήσουν τις τιμές - στόχους για τις Τραπεζικές μετοχές και να ενθαρρύνουν τη στροφή επενδυτικών κεφαλαίων προς τον κλάδο.

Παράλληλα, όσο μετατίθεται η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης οι εγχώριοι επενδυτές θα μπορούν και αυτοί από την πλευρά τους να μεταθέσουν το χρόνο επανεισόδου τους στο Χ.Α.

Στα θετικά της διόρθωσης των τελευταίων ημερών, συγκαταλέγουμε τη σχετικά ομαλή "απορρόφηση" της υπεραγορασμένης κατάστασης στην οποία βρέθηκε ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης μετά το ράλι των προηγούμενων εβδομάδων.

Ο FTSE25 εμφανίζει μεσοχρόνια στηρίγματα στις 1.668, 1.628 και 1.588 μονάδες. Αντιστάσεις εντοπίζονται στις 1.760 και 1.797 μονάδες.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Ο Ιανουάριος του 2016 τρέχει ήδη το πρώτο ρεκόρ της χρονιάς. Η μείωση των συναλλαγών κάτω από τα 40 εκατ. ευρώ -ως τώρα- συνιστά την χειρότερη συναλλακτική επίδοση για τον πρώτο μήνα της χρονιάς από το 1998 (προηγ. Ιανουάριος 2012 με 50 εκατ. ευρώ), ενώ η εβδομάδα που τελείωσε είχε χαρακτηριστικά περιόδου αιχμής Καλοκαιρινών διακοπών.

Αφενός η έλλειψη νέων, αφετέρου η στάση αναμονής περιόρισαν το εύρος διαπραγμάτευσης των μετοχών αποθαρρύνοντας ακόμα και βραχυπρόθεσμα κεφάλαια να κινηθούν ευκαιριακά. Παρόλα αυτά οι απώλειες σε επίπεδο Γενικού Δείκτη κινήθηκαν σε μάλλον μετριοπαθή επίπεδα, καθώς οι παρασκηνιακές ζυμώσεις γύρω από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης φαίνεται να εντείνονται, ενώ και τα νέα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού επιβεβαίωσαν την αίσθηση για κλείσιμο της περυσινής χρονιάς υψηλότερα των αρχικών δημοσιονομικών στόχων.

Μια πιο ικανοποιητική εικόνα αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης θα υπάρχει προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, όταν και αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα μεγέθη του πρωτογενούς πλεονάσματος που θα πρέπει να επιτευχθούν μετά το 2018.

Τεχνικά οι 640 μονάδες λειτουργούσαν ως το πρώτο ανάχωμα στήριξης του Γενικού Δείκτη, κομβικής σημασίας επίπεδο καθώς η σύγκλιση των κινητών μέσων πλέον αρχίζει να ενεργοποιεί σήματα πωλήσεων όσο η Αγορά θα κινείται πτωτικά. Ήδη ο MACD έχει δώσει σήμα πώλησης και ο κινητός μέσος των 30 ημερών βρίσκεται στο όριο αλλαγής τάσης. Το καθοδικό "κενό" της 16ης Ιανουαρίου και τα πέντε "μαύρα σώματα" που ακολούθησαν αποτελούν ενδείξεις υπεροχής των πωλητών.

Από την άλλη πλευρά οι συναλλακτικοί όγκοι καθιστούν ιδιαίτερα επισφαλή μια κατηγορηματική εκτίμηση κατεύθυνσης, από την στιγμή που η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών με το ζόρι φθάνει τα 28 εκατ. ευρώ.

Οι ταλαντωτές έχουν αποφορτιστεί χωρίς να έχουν περάσει σε υποτιμημένες ζώνες τιμών σε ημερήσια βάση, ενώ στα ωριαία διαγράμματα παρατηρείται ανοδική απόκλιση που είθισται να ακολουθείται από ανοδική κίνηση. Η ετυμηγορία των τεχνικών δεδομένων μοιάζει μπερδεμένη όσο δεν παραβιάζεται καθοδικά η περιοχή των 630 μονάδων. Η συσσώρευση επομένως, λόγω συναλλαγών αλλά και τεχνικών δεδομένων (επίπεδα τιμών), φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως επικρατέστερο σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα μετά την γρήγορη διόρθωση που ακολούθησε από το υψηλό 14 μηνών (670 μονάδες).

Σήμερα

Το δολάριο γλίστρησε σε γενικές γραμμές σήμερα Δευτέρα μετά από την εμφάνιση των προστατευτισμού στην εναρκτήρια ομιλία του Πρόεδρου των Η.Π.Α. Donald Trump αντισταθμίζοντας την αισιοδοξία ότι θα ακολουθήσουν οι υποσχέσεις των φορολογικών περικοπών και άλλων κινήτρων.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,1% ενώ οι μετοχές στην Αυστραλία υποχώρησαν 0,7% μετά τη λειτουργία του Trump, κατά την πρώτη ημέρα της θητείας. Δήλωσε την πρόθεσή να αποχωρήσει από την εταιρική σχέση (TPP), ένα σύμφωνο εμπορίου 12-έθνών όπου η Ιαπωνία και η Αυστραλία επίσης έχουν υπογράψει.

ΟΙ άλλες ασιατικές αγορές ωστόσο, ήταν ανθεκτικές, εν μέρει λόγω της ανακούφισης ότι δεν υπάρχουν αρνητικές εκπλήξεις,

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Με ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου «αντέχει» ο σχεδιασμός των τραπεζών, ενώ περαιτέρω καθυστέρηση δεν θέτει εν αμφιβόλω μόνο τη στρατηγική για το τρέχον έτος, αλλά ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για νέες περιπέτειες για την οικονομία και τον κλάδο. Ο προβληματισμός των τραπεζιτών είναι έντονος καθώς ανησυχούν, μεταξύ άλλων, ότι η απώλεια χρόνου για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων δεν δυναμιτίζει μόνο την προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχει επιβάλει ο SSM, θα οδηγήσει επίσης και το σύστημα αποδυναμωμένο στα stress tests του 2018.

«Κανένας από τους βασικούς παίκτες δεν κερδίζει από την αδράνεια και κανένας δεν θέλει να ξαναδεί την αναβίωση του 2015» αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής».

Ο κ. Τσακαλώτος επισημαίνει ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να νομοθετήσει τώρα μέτρα για το 2019 και μετά», προσθέτοντας ωστόσο ότι «είμαστε διατεθειμένοι να περιγράψουμε κάποιες κατηγορίες μέτρων, τα οποία κατά την άποψη των δανειστών ενδεχομένως να χρειαστούν μετά το τέλος του προγράμματος». Όπως εκτιμά πάντως, «αυτές οι κατηγορίες μέτρων είναι απίθανο να χρειαστούν».

Να αναγνωριστούν οι προσπάθειες της Ελλάδας και «να μην παραδοθούμε στην πρόκληση ορισμένων που ζητούν ολοένα και περισσότερα μέτρα ή επιπλέον σφίξιμο της ζώνης» ζητεί ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News. Όπως αναφέρει, είναι φυσιολογικό να ζητούν οι θεσμοί από την Ελλάδα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλά δεν θα πρέπει να έχουν «διαρκώς επιπλέον απαιτήσεις».

«Από τότε που ανέλαβα στο Eurogroup πριν από πέντε χρόνια, έχω την πεποίθηση πως η Ελλάδα έχει περισσότερο από ποτέ θέση στους κόλπους της Ε.Ε.. Οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, και δεν μιλάω μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, έχουν συναινέσει σε δύσκολες αλλά απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η χώρα ανακάμπτει αργά, αλλά πηγαίνει καλύτερα, επιτέλους», εκτιμά ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Προειδοποίηση ότι κάθε καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είναι σε βάρος της Ελλάδας έστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Μίχαλος, «το 2017 είναι χρονιά εκλογών στην Ολλανδία, στη Γερμανία και στη Γαλλία και - όπως έχουμε δει να συμβαίνει και στο παρελθόν - η αδιαλλαξία απέναντι στην Ελλάδα αυξάνεται στο πλαίσιο της προεκλογικής ατζέντας των ευρωπαϊκών κομμάτων».

Υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται το αφορολόγητο σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου που είπε ότι κινδυνεύει να μειωθεί ακόμη περισσότερο κατά την επίσκεψή του στο δημαρχείο Τρικάλων.

Όπως μεταδίδει το trikkipress.gr ο Υπουργός για πρώτη φορά δημοσίως παραδέχτηκε ότι το αφορολόγητο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και ότι κινδυνεύει να μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Διευκρινίσεις ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση της κυβέρνησης, ούτε είναι στις προθέσεις, για μείωση του αφορολόγητου παρείχε το υπουργείο Οικονομίας αναφορικά με τη δήλωση του υπουργού Δημήτρη Παπαδημητρίου κατά την επίσκεψή του στο δημαρχιακό μέγαρο Τρικάλων, σύμφωνα με την οποία «τo αφορολόγητο και άλλα διαπραγματεύονται, όπως ξέρετε, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα». «Η διαπραγμάτευση για τους δημοσιονομικούς στόχους της επόμενης περιόδου, μετά το 2018, συνεχίζεται και η κυβέρνηση δεν αποδέχεται την ψήφιση οποιουδήποτε μέτρου για μετά το 2018» σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Την έναρξη επενδυτικών προγραμμάτων που υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2017 προαναγγέλλει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο υφυπουργός αναφέρει ότι υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας ωστόσο, όπως παρατηρεί, «για να αξιοποιηθεί αυτό το ενδιαφέρον θα πρέπει εμείς να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε».

Δημοσιοποιήθηκε χθες, όπως αναμενόταν, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εγκρίνει τη Συμφωνία Εξυγίανσης της Μαρινόπουλος και των λοιπών εταιρειών του ομίλου, ενώ παράλληλα η επικύρωση της συμφωνίας καταχωρήθηκε και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ως εκ τούτου, από χθες μετρούν οι 30 ημέρες του χρόνου υποβολής και εκδίκασης ενδεχόμενων τριτανακοπών. Μολονότι το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι φωνές που απομακρύνουν το ενδεχόμενο ύπαρξης τριτανακοπών στην υπόθεση, το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών, που εκπνέει στις 19 Φεβρουαρίου, αποτελεί δεδομένο, βάσει του οποίου ενεργοποιείται η διαλυτική αίρεση.

Σιδηροδρομική άδεια παίρνει η ΓΑΙΑΟΣΕ, νέα εταιρεία σιδηροδρόμων, μια ημέρα μετά την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας σιδηροδρομικών μεταφορών TΡΑΙΝΟΣΕ από τον Οργανισμό Ιταλικών Κρατικών Σιδηροδρόμων FS. Στελέχη της ΓΑΙΑΟΣΕ χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή ως εναλλακτική λύση, τονίζοντας ότι δεν θα ανταγωνιστούν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ωστόσο οφείλει το ελληνικό Δημόσιο, αναφέρουν χαρακτηριστικά, να έχει μια σιδηροδρομική άδεια στην κατοχή του για κάθε ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι η εταιρεία, δηλαδή το Δημόσιο, διαθέτει αρκετό τροχαίο υλικό.

Θετικές χαρακτηρίζονται οι αποδόσεις για τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ), κατά τη διάρκεια του 2016, παρά τις σημαντικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Μεταξύ των μετοχικών Α/Κ με διεθνή προσανατολισμό, το Alpha Energy (+23,08%) και το Alpha Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (+20,44%) σημείωσαν τις καλύτερες αποδόσεις του έτους. Υψηλές αποδόσεις σημείωσαν επίσης, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC (+13,26%), το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Commodities (+12,76%) και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA (+10,57%).

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Οι οικονομικές πολιτικές που κυριάρχησαν στις ΗΠΑ πριν από την εποχή της μεγάλης ύφεσης, δηλαδή τη δεκαετία του 1920, εμπνέουν τη νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Πέραν των υποσχέσεων περί ώθησης στις επενδύσεις για υποδομές, φοροελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις και απορρύθμισης, κεντρικό ρόλο στο πρόγραμμά της έχει ο οικονομικός προστατευτισμός. Στόχος, όπως επισημαίνει ο νέος πρόεδρος, είναι να θωρακιστούν η αμερικανική παραγωγή και οι θέσεις εργασίας. Ωστόσο, πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πολιτικές των κλειστών συνόρων και των αντιποίνων μπορούν να πυροδοτήσουν έναν εμπορικό πόλεμο από τον οποίο κανείς δεν θα βγει κερδισμένος.

Για τις επιπτώσεις της πολιτικής αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών προκλήσεων στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός.

«Υπάρχει έντονη πολιτική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σημαντικά» τόνισε αναλυτικά, ενώ όσον αφορά τη Γερμανία, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εξηγώντας πως το εγχώριο ΑΕΠ βασίζεται στην καταναλωτική ζήτηση και παρουσιάζει «ορισμένη ανθεκτικότητα» έναντι των διεθνών εξελίξεων.

Στάση αναμονής σχετικά με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηρεί ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Άνχελ Γκουρία. Σε συνέντευξή του στο EurActiv.com ο κ. Γκουρία ανέφερε πως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θέλει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος να κάνει και στη συνέχεια να εκφέρουμε γνώμη. «Είναι πολύ νωρίς. Αυτή τη στιγμή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε τις διάφορες πιθανότητες, τα διαφορετικά σενάρια. Μόλις αρχίσουμε να μιλάμε (στον Ντόναλντ Τραμπ) επισήμως για να συζητήσουμε αυτά τα σενάρια και δούμε τι ακριβώς επιδιώκουν (οι Αμερικάνοι), τότε μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές για το πώς να το πετύχουν», τόνισε.

Διχασμένοι εμφανίζονται οι επικεφαλής εταιρειών που βρίσκονται στο Νταβός μπροστά στις εξαγγελίες του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε χθες επίσημα τα καθήκοντά του. «Υπάρχει πραγματική αισιοδοξία», δήλωσε η Κάθι Ένγελμπερτ επικεφαλής της Deloitte. «Οι εταιρείες δεν επικεντρώνονται τόσο πολύ στην πολιτική, αλλά στο αν θα υιοθετηθούν πολιτικές που θα δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Σύμπραξη της Περιοχής του Ειρηνικού (TPP), εμπορική συμφωνία στην οποία μετέχουν 12 χώρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, λίγες ώρες μετά από την ορκωμοσία του νέου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος επικαλείται την ανάγκη προστασίας των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Στην ίδια ανακοίνωση επαναλαμβάνεται ότι ο κ. Τραμπ έχει δεσμευτεί να επαναδιαπραγματευτεί την εμπορική συμφωνία NAFTA, την οποία υπέγραψαν το 1994 οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Οι προοπτικές σθεναρότερης ανάπτυξης των ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσουν σε άνοδο την συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου εκτίμησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας Χαρουχίκο Κουρόντα, ενώ υποβάθμισε τις ανησυχίες πως ο προστατευτισμός θα εξαπλωθεί σε βαθμό ικανό να υπονομεύσει το διεθνές εμπόριο. «Η οικονομία των ΗΠΑ πιθανόν θα αναπτυχθεί ταχύτερα φέτος και του χρόνου και ο πληθωρισμός ενδέχεται να αυξηθεί κατά τι. Όλες αυτές (οι τάσεις) μπορεί να κάνουν τα επιτόκια να ανέβουν και το δολάριο επίσης μπορεί να ανατιμηθεί», εκτίμησε ο Κουρόντα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός.

Την περικοπή 100 υψηλόβαθμων διευθυντικών θέσεων αποφάσισε η HSBC, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Οι μειώσεις θα αφορούν κυρίως, τον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής, όπως διευκρίνισε ανώτατο στέλεχος της τράπεζας, μιλώντας στο αμερικανικό πρακτορείο. «Θα προχωρήσουμε στις κατάλληλες αλλαγές, προκειμένου να αναπτύξουμε και να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις μας» σχολίασε από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της HSBC. Τις προηγούμενες ημέρες, ο εκτελεστικός διευθυντής, Στιούαρτ Γκιούλιβερ, προανήγγειλε τη μεταφορά 1.000 θέσεων εργασίας από το Λονδίνο στο Παρίσι, ως απόρροια του επικείμενου Brexit.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλύεται, προειδοποίησε ο μεγαλο-επενδυτής Τζορτζ Σόρος, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός. «Η Ευρώπη έχει λάβει μια τροχιά, η οποία πρέπει να ανατραπεί» τόνισε στη συνέχεια και επεσήμανε πως «αν η Ευρώπη διασπαστεί, τότε η επιπτώσεις θα είναι φρικτές». Ο ίδιος ανέφερε επίσης, ότι η Ε.Ε. διαθέτει μία σειρά δυσλειτουργιών και «αυτό είναι γνωστό και στους ιθύνοντες των Βρυξελλών».

Καλύτερα των εκτιμήσεων αποδείχθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της Procter & Gamble (P&G), κατά τη διάρκεια του τριμήνου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2016. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 1,08 δολάρια ανά μετοχή, έναντι των προβλέψεων περί κερδών 1,06 δολαρίων ανά μετοχή. Οι πωλήσεις παράλληλα, διαμορφώθηκαν σε 16,85 δισ. δολάρια, παρότι οι αναλυτές ανέμεναν πωλήσεις 16,77 δισ. δολαρίων.