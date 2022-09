Αυτός είναι ο καλύτερος bartender του κόσμου

Πρόκειται για τον μεγάλο νικητή του παγκόσμιου διαγωνισμού World Class Global Bartender of the Year από τη Νορβηγία.

Πριν λίγες ημέρες, στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Adrián Michalčík από την Νορβηγία κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις τεχνικές του και να αναδειχθεί ως ο World Class Global Bartender of the Year 2022, ανάμεσα σε 50 bartenders που έλαβαν μέρος στον παγκόσμιο τελικό, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο Adrián αναμετρήθηκε με μερικούς από τους καλύτερους bartenders στον κόσμο, σε μια σειρά από απαιτητικά challenges που τέσταραν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά τους στα κοκτέιλ. Συγκεκριμένα, οι φιναλίστ χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο τις δημιουργικές τους τεχνικές και να υποστηρίξουν την ιδέα του «drinking better, not more». Παρουσίασαν, λοιπόν, εντυπωσιακές συνταγές από τη δημιουργία ενός μοναδικού cordial με την αξιοποίηση περισσευούμενων υλικών για την παραγωγή ενός highball με το κορυφαίο ουίσκι στον κόσμο, το Johnnie Walker, μέχρι τη σύνθεση του τέλειου Tanqueray No. TEN Martini.