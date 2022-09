«Αλτρουιστής του μέλλοντος»: Το νέο είδος καλού ανθρώπου που χωλαίνει

«Προσπάθησα να του μιλήσω για πέντε λεπτά για την παγκόσμια φτώχεια και εδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον», ανέφερε πρόσφατα ο φιλόσοφος της Οξφόρδης και αρχηγός του «αποτελεσματικού αλτρουισμού» William MacAskill περιγράφοντας τη συνάντηση με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Tesla Έλον Μασκ το 2015.

Πρόσφατα, όμως, τα ενδιαφέροντά των δύο φαίνεται να συγκλίνουν. Τον Αύγουστο, ο Μασκ ανήρτησε στο Twitter μια θετική κριτική για το νέο βιβλίου του MacAskill «What We Owe the Future», σχολιάζοντας «Αυτό ταιριάζει πολύ με τη φιλοσοφία μου».

Στο βιβλίο του ο MacAskill προωθεί "την ιδέα ότι η θετική συμβολή στον μέλλον της ανθρωπότητας θα πρέπει να είναι βασική ηθική προτεραιότητα της εποχής μας".

Στην πράξη, αυτό μετατρέπει την πρόληψη μελλοντικών απειλών για αυτην καθαυτή την ύπαρξη της ανθρωπότητας ως την πιο πολύτιμη φιλανθρωπική πράξη. Ως μεγαλύτερες απειλές για τον πληθυσμό του μέλλοντος θεωρούνται η ύπαρξη κακόβουλης εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, μια πυρηνική καταστροφή ή η απροσδόκητη εμφάνιση ενός επικίνδυνου ιού.

Είναι μια θαυμάσια ιδέα αλλά πρακτικά οι επιπτωσεις της ενεχουν κινδύνους,σχολιάζει σε άρθρο του ωστόσο η Christine Emba στην Washington Post.

Εαν επικεντρωθούμε στις ανησυχίες για το μέλλον της ανθρωπότητας ξεχνάμε τα προβλήματα των ανθρώπων που ζουν εδω και τώρα αναφέρει η Emba.

Όταν βλέπουμε την μεγάλη εικόνα, ενδόμυχα πιστεύουμε πως υπαρκτά προβλήματα όπως η φτώχεια και η παγκόσμια υγεία αφορούν ανθρώπους για τους οποίους δεν αξίζει ανησυχούμε.

Βολικά, η εστίαση στο μέλλον σημαίνει ότι οι αλτρουιστές φιλάνθρωποι δεν χρειάζεται να λερώνουν τα χέρια τους αντιμετωπίζοντας πραγματικούς ζωντανούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ή να εμπλέκονται ασκώντας κριτική στα ηθικά αμφισβητήσιμα συστήματα που τους επέτρεψαν να ευδοκιμήσουν.

Ένας πληθυσμός που δεν υπάρχει ακόμη δεν μπορεί να παραπονεθεί ή να επικρίνει ή να παρέμβει,

Για να γίνουμε ακόμα πιο κυνικοί:Η λογική τους είναι ραμένη και κομμένη ώστε να επιτρέπει στις ελίτ της τεχνολογίας, των οικονομικών και της φιλοσοφίας να επιδίδονται σε αντιανθρωπιστικές τακτικές ενώ ταυτόχρονα θαυμάζουν τον εαυτό τους για την ευφυΐα το ανώτερο IQ τους και την καλοσύνη τους

Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι κάποιος όπως ο Μασκ – ο οποίος σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Twitter, υποσχέθηκε ότι θα δώριζε 6 δισεκατομμύρια δολάρια στο βραβευμένο με Νόμπελ Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων, με τον όρο ότι θα μπορούσαν να τον πείσου για την αποτελεσματικότητα της δωρεάς του., ποίησε την νήσσα όταν πήρε αναλυτικές απαντήσεις από τον εκτελεστικό διευθυντή του προγράμματος.

