Ερντογάν: Στα 55χλμ από την Τουρκία το γεωτρύπανο - Navtex έως τις 7/10

Η Τουρκία έστειλε σήμερα το νέο της πλοίο γεωτρήσεων Αμπντούλ Χαμίτ Χαν,στη Μεσόγειο, όμως ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως αυτό θα επιχειρήσει σε απόσταση 55 χιλιομέτρων από την τουρκική ακτή της Αττάλειας, βόρεια της Κύπρου, σε μια περιοχή, που όπως διευκρινίζει το Reuters, βρίσκεται εκτός κυπριακών υδάτων.

Ο Ερντογάν, μιλώντας στη διάρκεια τελετής στη νότια τουρκική επαρχία της Μερσίνας, δήλωσε πως η περιοχή στην οποία θα επιχειρήσει το πλοίο βρίσκεται εντός της επικράτειας της Τουρκίας και πως «δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από κανέναν» για να πραγματοποιήσει εκεί γεωτρήσεις.

«Το γεωτρύπανό μας Αμπντουλ Χαμίντ Χαν είναι το σύμβολο του νέου οράματος της Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτήν την περιοχή με τα 4 πλοία γεωτρήσεων και 2 πλοία σεισμικής έρευνας» τόνισε ο Ερντογάν και προσέθεσε:

«Οι δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης που πραγματοποιούμε στη Μεσόγειο είναι στη δικαιοδοσία μας.

Δεν χρειαζόμαστε άδεια ή έγκριση από κανέναν για αυτό.

Θα στείλουμε το πλοίο Αμπντουλ Χαμίντ Χαν στο πηγάδι Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκαζί Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε.

Εξέδωσε navtex η Τουρκία

Αμέσως μετά την ομιλία του Ερντογάν, εκδόθηκε η τουρκική navtex για την πορεία του γεωτρύπανου έως τις 7 Οκτωβρίου.

TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)

TURNHOS N/W : 0770/22

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDULHAMID HAN, HAKAN ILHAN, KUTSI ILHAN AND MURAT ILHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YORUKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.