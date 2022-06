ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαιώνει προπονητή σχολείου που προσευχήθηκε στη σέντρα του γηπέδου

Το Ανώτατο Δικαστήριο, συμπαραστάθηκε σε έναν προπονητή ποδοσφαίρου που γονάτισε για να προσευχηθεί στη σέντρα του γηπέδου, αποφασίζοντας με ψήφους 6-3 ότι μια σχολική περιφέρεια δεν μπορεί να του απαγορεύσει να ασκεί δημόσια την πίστη του στο γήπεδο μετά τον αγώνα, συνεχίζοντας μια σειρά αποφάσεων που μειώνουν την απόσταση μεταξύ εκκλησίας και κράτους και είναι ενδεικτικές του σκεπτικού και της νοοτροπίας.

Αξιωματούχοι του σχολείου στο Μπρέμερτον της Ουάσινγκτον, υποστήριξαν ότι ο προπονητής, Τζο Κένεντι, χρησιμοποίησε το γήπεδο για να προωθήσει την πίστη του στους οπαδούς και τους μαθητές μετά τον αγώνα.

Ο Κένεντι, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών, είπε ότι οι προσευχές του στη μεσαία γραμμή ήταν εμπνευσμένες από μια ευαγγελική ταινία για έναν προπονητή ποδοσφαίρου σε θρησκευτικό σχολείο που γυρίζει μια ομάδα που χάνει τονίζοντας την πίστη στον Θεό. Είπε ότι οι προσωπικές του εκφράσεις ευχαριστίας δεν έβλαψαν κανέναν και ότι συμπεριφερόταν δίκαια στους παίκτες είτε έρχονταν μαζί του στην προσευχή είτε όχι.

Αφού ο διοικητής της περιφέρειας είπε ότι οι προσευχές μετά το παιχνίδι παραβίαζαν την πολιτική του σχολείου, ο κ. Κένεντι έφερε την αιτία του στα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας σάλο που διχάζει τον Μπρέμερτον για χρόνια και έφερε ομάδες υπεράσπισης και στις δύο πλευρές.

Το First Liberty Institute of Plano του Τέξας κατέθεσε μήνυση εκ μέρους του κ. Κένεντι, ενώ οι Americans United for Separation of Church and State (σ.σ. Διαχωρισμού Εκκλησίας Κράτους), με έδρα την Ουάσιγκτον, παρενέβησαν για να εκπροσωπήσουν τη Σχολική Περιοχή. Δεκάδες άλλοι οργανισμοί και άτομα έχουν καταθέσει αποφάσεις του δικαστηρίου, υποδεικνύοντας την πιθανή σημασία της υπόθεσης στην επαναφορά των κανόνων για τη θρησκευτική δραστηριότητα από κυβερνητικούς και δημόσιους υπαλλήλους σχολείων κατά τις ώρες εργασίας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο κ. Κένεντι απήγγειλε προσευχές όπως: «Κύριε, προσεύχομαι αυτούς τους τύπους για αυτό που μόλις έκαναν στο γήπεδο. Πάλεψαν για 48 λεπτά και παρόλο που ήρθαν εδώ ως αντίπαλοι, μπορούν να φύγουν από εδώ ως φίλοι. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι πεποιθήσεις μας – πιστεύουμε στην ομάδα μας και πιστεύουμε ο ένας στον άλλον».

Μερικοί μαθητές συμμετείχαν περιστασιακά στις λατρευτικές εκδηλώσεις του κ. Κένεντι. Ο προπονητής λέει ότι δεν τους έδωσε ποτέ εντολή να το κάνουν, αλλά ο διευθυντής του σχολείου κατέθεσε ότι ένας γονέας παραπονέθηκε ότι ο γιος του «ένιωθε υποχρεωμένος να συμμετάσχει». Ο μαθητής, άθεος, συμμετείχε στο τελετουργικό γιατί «ένιωθε ότι δεν θα έπαιζε τόσο πολύ αν δεν συμμετείχε».

Σε μια απόφαση του 2000, το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική μια πολιτική σχολικής περιφέρειας του Τέξας όπου οι μαθητές μπορούσαν να εκλέξουν έναν από τους δικούς τους για να προσευχηθούν πριν τους αγώνες ποδοσφαίρου στο πανεπιστήμιο.

Μια απόφαση του 1992 απέρριψε την πρακτική του Ρόουντ Άιλαντ να προσκαλεί κληρικούς να προσευχηθούν στις αποφοιτήσεις των δημοσίων σχολείων. Αυτές οι υποθέσεις ακολούθησαν αποφάσεις ορόσημο από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι οποίες βρήκαν αντισυνταγματικές απαιτήσεις οι μαθητές των δημοσίων σχολείων να απαγγέλλουν στίχους της Αγίας Γραφής ή μια εγκεκριμένη από το κράτος προσευχή για την έναρξη της σχολικής ημέρας.

Πηγή: Wall Street Journal