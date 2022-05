Πέθανε ο Άντι Φλέτσερ, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 60 ετών, το ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, Άντι Φλέτσερ. Την τραγική είδηση γνωστοποίησε το ίδιο το μουσικό συγκρότημα, με ανάρτηση του στα social media.





«Είμαστε συγκλονισμένοι και γεμάτη θλίψη με τον πρόωρο θάνατο του αγαπημένου μας φίλου, μέλους της οικογένειάς μας και συμπαίκτη του συγκροτήματος Andy ‘Fletch’ Fletcher», αναφέρεται στην ανάρτηση.

/

Το συγκρότημα συνέχισε λέγοντας: «Ο Fletch είχε μια αληθινή χρυσή καρδιά και ήταν πάντα εκεί όταν χρειαζόμασταν υποστήριξη, μια ζωντανή συζήτηση, ένα γέλιο ή μια κρύα μπύρα. Η καρδιά μας είναι με την οικογένειά του και σας ζητάμε να τους κρατήσετε στη σκέψη σας και να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Φλέτσερ σχημάτισε το βρετανικό συγκρότημα στο Μπάσιλντον στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μαζί με τον Martin Gore και τον Vince Clarke, και με τη προσθήκη του τραγουδιστή Dave Gahan το γκρουπ συνέχισε να σημειώνει επιτυχίες στα chart, όπως το New Life και το Just Can’t Get Enough.

Με την αποχώρηση του Clarke, ο οποίος δημιούργησε τους Yazoo και στη συνέχεια τους Erasure, ο Gore έγινε ο επικεφαλής τραγουδοποιός και το συγκρότημα γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90 με τραγούδια όπως τα Personal Jesus, Enjoy The Silence και I Feel You.