Τι έκαναν στον πόλεμο τα ΜΜΕ;

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

[email protected]

Ποιος εξόντωσε Ρώσους στρατηγούς και βύθισε το καταδρομικό «Moskva»; Πάντως, όχι τα αμερικανικά ΜΜΕ, κι ας φέρεται να έγινε «έξω φρενών» ο ένοικος του Λευκού Οίκου με τις διαρροές και κάλεσε τους διευθυντές της NSA και της CIA, αλλά και τον υπουργό Άμυνας να σταματήσουν αμέσως, «πριν καταλήξουμε σε έναν ακούσιο πόλεμο με τη Ρωσία».



Άλλωστε, μία ημέρα πριν από την αποκάλυψη των New York Times, ο στρατηγός Μαρκ Μίλι ήταν σαφής. «Υπάρχει σημαντικός όγκος πληροφοριών που ρέει προς την Ουκρανία. Ανοίξαμε τις στρόφιγγες».

Μέρος της στρατηγικής αυτής ήταν και η διοχέτευση στον Τύπο απόρρητων πληροφοριών. Όταν, όμως, έχεις να κάνεις στη (γεω)πολιτική και τη Χημεία με ασταθή στοιχεία, η καυχησιολογία είναι ανοησία.



Ήταν ανόητο όταν έσβησε ο Β' ΠΠ να δώσει στο πρακτορείο του ο ανταποκριτής του Associated Press Έντουαρντ Κένεντι ίσως το μεγαλύτερο λαβράκι της ιστορίας του;

Μετέδωσε μία ημέρα νωρίτερα την άνευ όρων παράδοση των Γερμανών, αψηφώντας το «εμπάργκο» που είχε επιβληθεί, για να μπορέσει ο Στάλιν να πραγματοποιήσει μια δεύτερη τελετή.



Ο στρατηγός Άλφρεντ Γιοντλ, αρχηγός των δυνάμεων της Βέρμαχτ, υπέγραψε σύμφωνο συνθηκολόγησης στην πόλη Ρεμς της Γαλλίας τα ξημερώματα της 7ης Μαΐου 1945, με ισχύ την 8η Μαΐου 1945 στις 11:01 το βράδυ, και τα πρώτα λεπτά της 9ης Μαΐου ο στρατάρχης Βίλχελμ Κάιτελ υπέγραψε δεύτερη συμφωνία στο Βερολίνο.



Με τούτα και με τ' άλλα, για την «αρχή του καλού», τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, έγινε φασαρία. Δεν είναι, όμως, αυτός ο λόγος που στην Ευρώπη η μέρα δεν ντύνεται με ευφορία.



Ο Κένεντι, πάντως, την πλήρωσε ακριβά την ιστορία. Απολύθηκε από το πρακτορείο. 67 χρόνια μετά, ο τότε πρόεδρος του Associated Press απολογήθηκε. «Ο Κένεντι έπραξε πολύ σωστά. Όταν λήγει ο πόλεμος, δεν μπορείς να κρατάς μια τέτοια πληροφορία».